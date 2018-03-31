Учёные объяснили, почему живые концерты дают больше позитивных эмоций

Ритмические колебания активности мозга слушателей живого концерта синхронизируются с ритмом музыки и друг с другом, сообщает informburo.kz со ссылкой на Naked Science.

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Даже самая качественная аудиогарнитура или колонки не могут передать ощущения, которые меломан получает на живом концерте. На ежегодной встрече общества когнитивных нейронаук Джессика Гран и её коллеги представили исследование, в котором сказано, что ритмические колебания мозговой активности у посетителей концертов синхронизируются и стимулируют позитивные переживания.

Электроэнцефалография позволяет измерить ритмические групповые колебания активности нейронов в разных отделах мозга. Их частота, амплитуда и форма меняются от стабильных альфа-волн в спокойном бодрствующем состоянии до быстрых бета- и гамма-волн при интенсивной работе мозга, долгих тета- и дельта-волн – в период восстановления и сна.

В ходе экспериментов учёные использовали электроды ЭЭГ для наблюдения за мозговыми волнами добровольцев, которых разделили на группы по 20 человек. Все они слушали одну и ту же песню, специально написанную для этого опыта, с сильно выраженной ритмической основой. Но одни подопытные услышали ее в живом исполнении перед большой аудиторией, вторые – в записи на экране телевизора, третьи же смотрели видео выступления перед немногочисленной группой зрителей.

Намного более высокая синхронизация мозговых волн как друг с другом, так и с ритмом музыки была выявлена у участников первой группы. Анкеты, которые после опыта заполнили участники, показали, что группа, слушавшая живой концерт, описала опыт как более позитивный по сравнению с теми, кто слушал композицию в записи.

Учёные пришли к выводу, что этот эффект является ещё одним напоминанием и доказательством высокой социальной природы нашего вида. Современный человек выступает по большей части в роли слушателя, но некогда музыка и танец были частью культовых ритуалов, которые вели к созданию тесных социальных связей. В память об этом мозг заставляет нас переживать на концертах нечто особенное.