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Учёные объяснили, почему живые концерты дают больше позитивных эмоций

informburo.kz

31 марта 2018, 15:57 |  Общество

Ритмические колебания активности мозга слушателей живого концерта синхронизируются с ритмом музыки и друг с другом, сообщает informburo.kz со ссылкой на Naked Science.

Иллюстративное фото

Даже самая качественная аудиогарнитура или колонки не могут передать ощущения, которые меломан получает на живом концерте. На ежегодной встрече общества когнитивных нейронаук Джессика Гран и её коллеги представили исследование, в котором сказано, что ритмические колебания мозговой активности у посетителей концертов синхронизируются и стимулируют позитивные переживания.

Электроэнцефалография позволяет измерить ритмические групповые колебания активности нейронов в разных отделах мозга. Их частота, амплитуда и форма меняются от стабильных альфа-волн в спокойном бодрствующем состоянии до быстрых бета- и гамма-волн при интенсивной работе мозга, долгих тета- и дельта-волн – в период восстановления и сна.

В ходе экспериментов учёные использовали электроды ЭЭГ для наблюдения за мозговыми волнами добровольцев, которых разделили на группы по 20 человек. Все они слушали одну и ту же песню, специально написанную для этого опыта, с сильно выраженной ритмической основой. Но одни подопытные услышали ее в живом исполнении перед большой аудиторией, вторые – в записи на экране телевизора, третьи же смотрели видео выступления перед немногочисленной группой зрителей.

Намного более высокая синхронизация мозговых волн как друг с другом, так и с ритмом музыки была выявлена у участников первой группы. Анкеты, которые после опыта заполнили участники, показали, что группа, слушавшая живой концерт, описала опыт как более позитивный по сравнению с теми, кто слушал композицию в записи.

Учёные пришли к выводу, что этот эффект является ещё одним напоминанием и доказательством высокой социальной природы нашего вида. Современный человек выступает по большей части в роли слушателя, но некогда музыка и танец были частью культовых ритуалов, которые вели к созданию тесных социальных связей. В память об этом мозг заставляет нас переживать на концертах нечто особенное.
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Комментарии к новости

андрей
Re: Учёные объяснили, почему живые концерты дают больше...




Отправлено: 31.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что тебя не развели за твои же бабки фанерой , вот что даёт позитив живого концерта

§ 112
Re: Учёные объяснили, почему живые концерты дают больше...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10624
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.03.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
До этих учоных только дошло что ли, что если бы как заняться любовью в реальном так сказать времени, на много отличается, как если бы ты занялся любовью при просмотре фильма Дневники красной туфельки либо Эммануэль..
Профайл

ХХХ
Re: Учёные объяснили, почему живые концерты дают больше...




Отправлено: 31.03.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Чем отличается занятие реальной любовью от виртуальной? От реальной накачмвается сердечная мышца а от виртуальной правая рука. ;-) :lol:

§ 112
Re: Учёные объяснили, почему живые концерты дают больше...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10624
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.03.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
реальной накачмвается сердечная мышца а от виртуальной правая рука.

Практически одинаково для здоровья!
Профайл

Народный контроль
Re: Учёные объяснили, почему живые концерты дают больше...




Отправлено: 31.03.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для живого качественного звука на концерта и получения позитивных эмоции необходима соответствующая аудио аппаратура. Может получиться как на концерте Виктории Дайнеко.Старалась петь в живую а получилось как всегда. А фанера, это сравнимо с тем что при присутствии артистки прослушивать магнитофон с песнями в её исполнении.

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