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Как изменятся налоги на товары из зарубежных интернет-магазинов для казахстанцев

Tengrinews.kz

31 марта 2018, 14:19 |  Общество

К 2020 году казахстанцам из зарубежных интернет-магазинов можно будет беспошлинно получить товары на сумму не более 200 евро и весом не более 31 килограмма, но при этом без ограничений по времени и количеству заказов. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ДГД Алматы.

Сообщается, что вступили в силу новые правила ввоза товаров физлицами в страны ЕАЭС - решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".

В концепцию поэтапного снижения лимитов попали товары, доставка которых покупателю из-за рубежа осуществляется посредством международных почтовых отправлений или перевозчиком, в том числе покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Согласно решению Совета ЕЭК, с 1 января 2018 года установлен лимит на такие товары в одну тысячу евро и 31 килограмм в течение одного календарного месяца.

С 1 января 2019 года в течение одного календарного месяца без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет заказать товары на общую сумму до 500 евро и весом не более 31 килограмма.

С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро и 31 килограмма. При этом будут сняты все ограничения по времени и количеству заказов.

В свою очередь, при ввозе товаров в сопровождаемом багаже любым видом транспорта, кроме воздушного, весь 2018 год действуют существующие нормы, согласно которым, беспошлинно можно ввозить товары на общую сумму не более 1,5 тысячи евро и весом до 50 килограммов.

В дальнейшем, согласно решению Совета ЕЭК, в Союзе будут поэтапно снижаться весовые и стоимостные лимиты беспошлинного ввоза товаров.

С января 2019 года лимиты снизятся до одной тысячи евро и 50 килограммов, а с 1 января 2020 года - до 750 евро и 35 килограммов. С 1 января 2021 года из-за границы можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 килограммов.

"Изменения не коснулись товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже авиатранспортом. Путешествуя самолетом, беспошлинно привезти с собой из-за рубежа по-прежнему можно будет покупки на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов", - отмечают в ДГД.

Кроме того, вместе с нормами беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года будет существенно снижена величина таможенной пошлины за превышение лимитов. Если в 2018-2019 годах за превышение нормы придется заплатить 30 процентов от стоимости, но не менее четырех евро за один килограмм веса в части превышения стоимостной или весовой нормы, то уже в 2020 году - 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за один килограмм перевеса. При этом страны могут вводить дополнительные ограничения, снижающие нормы ввоза.

В настоящее время в странах ЕАЭС действуют разные нормы. В Казахстане, Кыргызстане и России порог беспошлинного ввоза составляет одну тысячу евро, в Армении - 200 тысяч драм (порядка 350 евро), в Беларуси - 22 евро. Решение Совета ЕЭК унифицирует верхний порог беспошлинного провоза. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС разрешает ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Как изменятся налоги на товары из зарубежных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10624
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.03.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что заказывают иностранное шмотье в основном те, кто этих самых иностранцев ненавидит..
Ну или делает тут вид..
Профайл

Народный контроль
Re: Как изменятся налоги на товары из зарубежных...




Отправлено: 31.03.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, что заказывают иностранное шмотье в основном те, кто этих самых иностранцев ненавидит..

Они же и в очередях возле ЦУМа за импорт дрались! И по головам лезли таких же как они, вот оттуда и ненависть к иностранцам.

ГОСть
Re: Как изменятся налоги на товары из зарубежных...




Отправлено: 31.03.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

С тех драк на крыльце почтамта ты такая и стала.

Народный контроль
Re: Как изменятся налоги на товары из зарубежных...




Отправлено: 31.03.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГОСть :
на крыльце почтамта

И драки не на крыльце почтамта были драки, а в ЦУМе на крыльце со стороны пр.Абая. Вот до такого довёл народ убогий коммунистический режим

гость
Re: Как изменятся налоги на товары из зарубежных...




Отправлено: 31.03.18 - 16:59
Комментарий удален модератором.

Мистер
Re: Как изменятся налоги на товары из зарубежных...




Отправлено: 31.03.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:


Тебе вместе со 112 главное ляпнуть. А то что не умно это уже не важно) Кто виноват в том что дикие люди из шмоток дрались?) В Астане когда макдональдс открывали очереди на 500+ человек была. То же режим?)

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