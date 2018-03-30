В Костанайской области в начале следующей недели начнет теплеть
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Синоптики прогнозируют на первую половину следующей недели, со 2 по 4 апреля, погоду без существенных осадков, которая формируется под влиянием пришедшего на территорию области антициклона.
- Пока еще нельзя сказать, что весна вступит в свои права,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - С понедельника по среду по ночам будет морозно: от 10-15, до 18 градусов ниже нуля. И только местами ночная температура будет более щадящей — от 0 до -5 °С. А вот в дневное время 2-4 апреля, уже будет ощущаться тепло. Местами еще будет от нуля до 5 мороза, но в основном ожидается температура в пределах 3-8, местами 11 градусов выше нуля.
Ветер по прогнозам синоптиков, будет умеренный, переменного направления. Местами возможен туман.
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Ну вообще если такое дело пошло, тут и газета не должна такое писать, утверждающие факты без решения суда, а суд все поставит на место. Таких фактов конечно великое множество, куча сфабрикованных...
Нормально можно свою работу выполнять а не свчзями и взятками работать!!! И.Н.Н. ты не ной, иди учись, и выполняй работу...а пока, подтяни граматику и правописание...а то так и будешь, кляузы о не...
А еще он взяток не брал, потому ведать его и замотали, еще и пьяным за рулем, это просто сделать кучу мелких неприятностей, просто так бы он не уволился. Это точно заказуха сплошная.
Где новая схема маршрута ?
Желаю победы в конкурсе. Астана тоже голосует за Ангелину!!!