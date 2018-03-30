В Костанайской области в начале следующей недели начнет теплеть

Синоптики прогнозируют на первую половину следующей недели, со 2 по 4 апреля, погоду без существенных осадков, которая формируется под влиянием пришедшего на территорию области антициклона.

- Пока еще нельзя сказать, что весна вступит в свои права,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - С понедельника по среду по ночам будет морозно: от 10-15, до 18 градусов ниже нуля. И только местами ночная температура будет более щадящей — от 0 до -5 °С. А вот в дневное время 2-4 апреля, уже будет ощущаться тепло. Местами еще будет от нуля до 5 мороза, но в основном ожидается температура в пределах 3-8, местами 11 градусов выше нуля.

Ветер по прогнозам синоптиков, будет умеренный, переменного направления. Местами возможен туман.