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30.03.18 19:01
патриот
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30.03.18 18:57
Бауржан
Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти медицинское освидетельствование
А еще он взяток не брал, потому ведать его и замотали, еще и пьяным за рулем, это просто сделать кучу мелких неприятностей, просто так бы он не уволился. Это точно заказуха сплошная.
30.03.18 18:55
Гость
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Где новая схема маршрута ?
30.03.18 18:48
Лара
«Грация и Сила!». Участница № 16 - Ангелина Руденко
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30.03.18 18:47
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Задержан подозреваемый в мошенничестве автор книги "Бизнес по-казахски"

30 марта 2018, 16:38 |  Криминал

Всех, кто пострадал от действий Талгата Акуова, просят заявить в полицию, передает Informburo.kz.

Подозреваемый в мошенничестве глава ОО написал книгу

Подозреваемый в мошенничестве глава ОО написал книгу "Бизнес по-казахски" / Фото с сайта book.akuov.kz

В Караганде задержали находившегося в розыске председателя общественного объединения "Независимая ассоциация предпринимателей" (НАП) Талгата Акуова, сообщили в ДВД Алматы.

По данным следственного управления ДВД города Алматы, он был объявлен в розыск по многочисленным обращениям граждан в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество".

Сообщается, что Талгат Акуов был задержан в Караганде, но для проведения следственных действий этапирован в Алматы.

"Полиция Алматы обращается к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина Акуова Т.Ж., и призывает их обращаться с заявлениями в следственное управление ДВД или сообщать об этом по следующим телефонам: 254-41-15 и 8(705) 555-53-44", – говорится в сообщении полиции.

По данным СМИ, Талгат Акуов несколько лет назад призывал алматинских предпринимателей вкладывать деньги в строительство горного отеля в Карагандинской области, пообещав платить солидные проценты после его открытия. В строительство вложились около 25 предпринимателей. Отдавали ему миллионы тенге. А когда отель был построен, выяснилось, что Акуов его продал, а все договоры уничтожил.

На сайте НАП о Талгате Акуове сообщается, что он имеет награду Международного фонда INSAM и ассоциации CBE (Франция) – почётную премии "Золотой Феникс" в номинации "Элита мировой экономики" и орден "Дружба наций" за выдающиеся заслуги в укреплении взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере.

Талгат Акуов написал книгу "Бизнес по-казахски", которая выпускалась несколькими крупными тиражами с 2009 по 2014 годы.

Независимая ассоциация предпринимателей создана в 1999 году. Она объединяет более 1500 предпринимателей городов Алматы, Астаны, Караганды, Уральска, Рудного, Павлодара, Петропавловска, Актау и Костаная.
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Комментарии к новости

§ Volonter
Re: Задержан подозреваемый в мошенничестве автор книги...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1391
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 30.03.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повеселил!))) А что не так? Это и есть бизнес по-казахски))))
Профайл

Махмуд
Re: Задержан подозреваемый в мошенничестве автор книги...




Отправлено: 30.03.18 - 17:30
Комментарий удален модератором.

шанхай уральская
Re: Задержан подозреваемый в мошенничестве автор книги...




Отправлено: 30.03.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. А когда отель был построен, выяснилось, что Акуов его продал, а все договоры уничтожил.

Правда в юриспеденции не силён,если есть юристы объясните как он мог уничтожить договора? Лица с которыми он заключал договора,на руках должны остатся договора и его подписи я так понимаю или он и людей и договора уничтожил.

Гость
Задержан подозреваемый в мошенничестве автор книги "Бизнес по-казахски"




Отправлено: 30.03.18 - 19:07
Комментарий проходит проверку.

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