Всех, кто пострадал от действий Талгата Акуова, просят заявить в полицию, передает Informburo.kz.

Подозреваемый в мошенничестве глава ОО написал книгу "Бизнес по-казахски" / Фото с сайта book.akuov.kz

В Караганде задержали находившегося в розыске председателя общественного объединения "Независимая ассоциация предпринимателей" (НАП) Талгата Акуова, сообщили в ДВД Алматы.

По данным следственного управления ДВД города Алматы, он был объявлен в розыск по многочисленным обращениям граждан в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество".

Сообщается, что Талгат Акуов был задержан в Караганде, но для проведения следственных действий этапирован в Алматы.

"Полиция Алматы обращается к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина Акуова Т.Ж., и призывает их обращаться с заявлениями в следственное управление ДВД или сообщать об этом по следующим телефонам: 254-41-15 и 8(705) 555-53-44", – говорится в сообщении полиции.

По данным СМИ, Талгат Акуов несколько лет назад призывал алматинских предпринимателей вкладывать деньги в строительство горного отеля в Карагандинской области, пообещав платить солидные проценты после его открытия. В строительство вложились около 25 предпринимателей. Отдавали ему миллионы тенге. А когда отель был построен, выяснилось, что Акуов его продал, а все договоры уничтожил.

На сайте НАП о Талгате Акуове сообщается, что он имеет награду Международного фонда INSAM и ассоциации CBE (Франция) – почётную премии "Золотой Феникс" в номинации "Элита мировой экономики" и орден "Дружба наций" за выдающиеся заслуги в укреплении взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере.

Талгат Акуов написал книгу "Бизнес по-казахски", которая выпускалась несколькими крупными тиражами с 2009 по 2014 годы.

Независимая ассоциация предпринимателей создана в 1999 году. Она объединяет более 1500 предпринимателей городов Алматы, Астаны, Караганды, Уральска, Рудного, Павлодара, Петропавловска, Актау и Костаная.