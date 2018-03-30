Задержан подозреваемый в мошенничестве автор книги "Бизнес по-казахски"
Всех, кто пострадал от действий Талгата Акуова, просят заявить в полицию, передает Informburo.kz.
Подозреваемый в мошенничестве глава ОО написал книгу "Бизнес по-казахски" / Фото с сайта book.akuov.kz
В Караганде задержали находившегося в розыске председателя общественного объединения "Независимая ассоциация предпринимателей" (НАП) Талгата Акуова, сообщили в ДВД Алматы.
По данным следственного управления ДВД города Алматы, он был объявлен в розыск по многочисленным обращениям граждан в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество".
Сообщается, что Талгат Акуов был задержан в Караганде, но для проведения следственных действий этапирован в Алматы.
"Полиция Алматы обращается к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина Акуова Т.Ж., и призывает их обращаться с заявлениями в следственное управление ДВД или сообщать об этом по следующим телефонам: 254-41-15 и 8(705) 555-53-44", – говорится в сообщении полиции.
По данным СМИ, Талгат Акуов несколько лет назад призывал алматинских предпринимателей вкладывать деньги в строительство горного отеля в Карагандинской области, пообещав платить солидные проценты после его открытия. В строительство вложились около 25 предпринимателей. Отдавали ему миллионы тенге. А когда отель был построен, выяснилось, что Акуов его продал, а все договоры уничтожил.На сайте НАП о Талгате Акуове сообщается, что он имеет награду Международного фонда INSAM и ассоциации CBE (Франция) – почётную премии "Золотой Феникс" в номинации "Элита мировой экономики" и орден "Дружба наций" за выдающиеся заслуги в укреплении взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере.
Талгат Акуов написал книгу "Бизнес по-казахски", которая выпускалась несколькими крупными тиражами с 2009 по 2014 годы.
Независимая ассоциация предпринимателей создана в 1999 году. Она объединяет более 1500 предпринимателей городов Алматы, Астаны, Караганды, Уральска, Рудного, Павлодара, Петропавловска, Актау и Костаная.
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Ну вообще если такое дело пошло, тут и газета не должна такое писать, утверждающие факты без решения суда, а суд все поставит на место. Таких фактов конечно великое множество, куча сфабрикованных...
Нормально можно свою работу выполнять а не свчзями и взятками работать!!! И.Н.Н. ты не ной, иди учись, и выполняй работу...а пока, подтяни граматику и правописание...а то так и будешь, кляузы о не...
А еще он взяток не брал, потому ведать его и замотали, еще и пьяным за рулем, это просто сделать кучу мелких неприятностей, просто так бы он не уволился. Это точно заказуха сплошная.
Где новая схема маршрута ?
Желаю победы в конкурсе. Астана тоже голосует за Ангелину!!!