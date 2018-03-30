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26 человек после покупки мороженого госпитализировали в Шымкенте, четверо в реанимации

30 марта 2018, 13:30 |  Происшествия

Пострадавшие покупали мороженое в одном из киосков города, передает informburo.kz.

Областная инфекционная больница

Областная инфекционная больница / Фото Informburo.kz

Жители Шымкента съели мороженое, купленное в киоске, и попали в больницу. С одинаковыми симптомами к медикам обратились 26 человек, сообщил главный врач больницы Галымжан Айнабеков.

- Сначала 29 марта к нам поступило три человека. Потом ещё три человека. Ночью с похожими симптомами поступили ещё 20 человек. Если количество пострадавших превышает 20 человек, то мы пишем в вышестоящий орган – департамент по защите прав потребителей, – отметил Галымжан Айнабеков.

Первым за медицинской помощью обратился Калмалхан Ерментаев. В инфекционную больницу попали его дочка и трое племянников. Все они ели мороженое в киоске, а теперь находятся в больнице.

Родственники госпитализированных

Родственники госпитализированных / Фото Informburo.kz

- Они купили мороженое в киоске "Южный". Я сразу поехал в СЭС с жалобой на эту торговую точку. Мне сказали, что сейчас мораторий, и просто проверить не могут. Я был там: там антисанитария. Я пошёл в прокуратуру районную и написал заявление, чтобы проверили, – рассказал Калмахан Ерментаев.

Родные пострадавших обратились за помощью к журналистам

Родные пострадавших обратились за помощью к журналистам / Фото Informburo.kz

Родственники пострадавших говорят, что врачи пока не говорят им о состоянии тех, кто находится в реанимации.

- Мой внук в больнице, ему 17 лет. Вчера он купил мороженое в киоске "Южное". Съел, сначала нормально себя чувствовал, а потом температура стала повышаться. Через несколько часов вызвали "скорую". Вот сейчас он в реанимации. Мы тут с 8 утра стоим, и нам врачи ничего не говорят о его состоянии, – сообщил один из родственников Ислам Ахметжанов.

Главный врач областной инфекционной больницы рассказала, что она уже обратилась в департамент по защите прав потребителей.
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Комментарии к новости
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Народный контроль
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресловутое мягкое мороженное? Да таким суррогатом нельзя вообще торговать.

121***
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Я сразу поехал в СЭС с жалобой на эту торговую точку. Мне сказали, что сейчас мораторий, и просто проверить не могут." Кто-то лжет. Действительно просто так проверить не могут, но если жалоба то проверят с радостью.

гость
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к сожалению скоро эти продвинутые бизнесмены и у нас начнут свой бизнес развивать

Кустанаец
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 14:20
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1391
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 30.03.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сейчас мораторий, и просто проверить не могут
Прошу прощения, но что значит "ПРОСТО" в этом конкретном случае? "ПЛАНОВЫХ" проверок быть не должно, а тут куча пострадавших... Это совсем не "ПРОСТО"!
Профайл

§ Добринцофф
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5933
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.03.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О каком маратории идет речь?СЭС без проблем приходит с проверкой если им надо,а тут люди отравились.
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Аноним
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
к медикам обратились 26 человек, сообщил главный врач больницы Галымжан Айнабеков

Цитата:
Если количество пострадавших превышает 20 человек, то мы пишем в вышестоящий орган – департамент по защите прав потребителей, – отметил Галымжан Айнабеков

Вот в СЭС и должны были написать. Налицо факт распространения инфекции, даже источник известен - а пишут в департамент по защите прав потребителей. С каких пор он стал вышестоящим органом для больницы?
Нет, таких переселенцев нам не надо...

nik58
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 14:59
Комментарий удален модератором.

362
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет специалистов.

§ 112
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.03.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че это их там на мороженное потянуло в начале весны..
Пусть к нам побыстрей переезжают, не до мороженного будет среди снега..
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дима
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 16:37
Комментарий удален модератором.

гость
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
к сожалению скоро эти продвинутые бизнесмены и у нас начнут свой бизнес развивать

саулау курманов тут как то бахвалился, как на суррогатной водке поднялся

Лорик
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем тут мараторий ? По жалобе, просто немедленно проверяют... Сочиняет ...

Игорь Валерьяныч
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Че это их там на мороженное потянуло в начале весны..

глобус покрути (покури) у них там уже урожай скоро собирать

шанхай уральская
Re: 26 человек после покупки мороженого госпитализировали в...




Отправлено: 30.03.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че это их там на мороженное потянуло в начале весны.. Пусть к нам побыстрей переезжают, не до мороженного будет среди снега..

Ну кто переезжает и так наедятся ты отпрявь сейчас непросроченного рефрежератор мороженного кто не собирается переезжать.

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