26 человек после покупки мороженого госпитализировали в Шымкенте, четверо в реанимации

Пострадавшие покупали мороженое в одном из киосков города, передает informburo.kz.

Областная инфекционная больница / Фото Informburo.kz

Жители Шымкента съели мороженое, купленное в киоске, и попали в больницу. С одинаковыми симптомами к медикам обратились 26 человек, сообщил главный врач больницы Галымжан Айнабеков.

- Сначала 29 марта к нам поступило три человека. Потом ещё три человека. Ночью с похожими симптомами поступили ещё 20 человек. Если количество пострадавших превышает 20 человек, то мы пишем в вышестоящий орган – департамент по защите прав потребителей, – отметил Галымжан Айнабеков.

Первым за медицинской помощью обратился Калмалхан Ерментаев. В инфекционную больницу попали его дочка и трое племянников. Все они ели мороженое в киоске, а теперь находятся в больнице.

Родственники госпитализированных / Фото Informburo.kz

- Они купили мороженое в киоске "Южный". Я сразу поехал в СЭС с жалобой на эту торговую точку. Мне сказали, что сейчас мораторий, и просто проверить не могут. Я был там: там антисанитария. Я пошёл в прокуратуру районную и написал заявление, чтобы проверили, – рассказал Калмахан Ерментаев.

Родные пострадавших обратились за помощью к журналистам / Фото Informburo.kz

Родственники пострадавших говорят, что врачи пока не говорят им о состоянии тех, кто находится в реанимации.

- Мой внук в больнице, ему 17 лет. Вчера он купил мороженое в киоске "Южное". Съел, сначала нормально себя чувствовал, а потом температура стала повышаться. Через несколько часов вызвали "скорую". Вот сейчас он в реанимации. Мы тут с 8 утра стоим, и нам врачи ничего не говорят о его состоянии, – сообщил один из родственников Ислам Ахметжанов.

Главный врач областной инфекционной больницы рассказала, что она уже обратилась в департамент по защите прав потребителей.