26 человек после покупки мороженого госпитализировали в Шымкенте, четверо в реанимации
Пострадавшие покупали мороженое в одном из киосков города, передает informburo.kz.
Областная инфекционная больница / Фото Informburo.kz
Жители Шымкента съели мороженое, купленное в киоске, и попали в больницу. С одинаковыми симптомами к медикам обратились 26 человек, сообщил главный врач больницы Галымжан Айнабеков.
- Сначала 29 марта к нам поступило три человека. Потом ещё три человека. Ночью с похожими симптомами поступили ещё 20 человек. Если количество пострадавших превышает 20 человек, то мы пишем в вышестоящий орган – департамент по защите прав потребителей, – отметил Галымжан Айнабеков.
Первым за медицинской помощью обратился Калмалхан Ерментаев. В инфекционную больницу попали его дочка и трое племянников. Все они ели мороженое в киоске, а теперь находятся в больнице.
Родственники госпитализированных / Фото Informburo.kz
- Они купили мороженое в киоске "Южный". Я сразу поехал в СЭС с жалобой на эту торговую точку. Мне сказали, что сейчас мораторий, и просто проверить не могут. Я был там: там антисанитария. Я пошёл в прокуратуру районную и написал заявление, чтобы проверили, – рассказал Калмахан Ерментаев.
Родные пострадавших обратились за помощью к журналистам / Фото Informburo.kz
Родственники пострадавших говорят, что врачи пока не говорят им о состоянии тех, кто находится в реанимации.
- Мой внук в больнице, ему 17 лет. Вчера он купил мороженое в киоске "Южное". Съел, сначала нормально себя чувствовал, а потом температура стала повышаться. Через несколько часов вызвали "скорую". Вот сейчас он в реанимации. Мы тут с 8 утра стоим, и нам врачи ничего не говорят о его состоянии, – сообщил один из родственников Ислам Ахметжанов.
Главный врач областной инфекционной больницы рассказала, что она уже обратилась в департамент по защите прав потребителей.
Ну вообще если такое дело пошло, тут и газета не должна такое писать, утверждающие факты без решения суда, а суд все поставит на место. Таких фактов конечно великое множество, куча сфабрикованных...
Нормально можно свою работу выполнять а не свчзями и взятками работать!!! И.Н.Н. ты не ной, иди учись, и выполняй работу...а пока, подтяни граматику и правописание...а то так и будешь, кляузы о не...
А еще он взяток не брал, потому ведать его и замотали, еще и пьяным за рулем, это просто сделать кучу мелких неприятностей, просто так бы он не уволился. Это точно заказуха сплошная.
Где новая схема маршрута ?
Желаю победы в конкурсе. Астана тоже голосует за Ангелину!!!