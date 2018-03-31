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31.03.18 14:24
Vital
Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек, "НГ" разъяснил оператор сотовой связи
Мишаня: Я когда приезжаю в рф. Покупаю сим по удостоверению рк. У вас по другому уже давненько не продают. Так же и вы будите покупать тут сим по паспарту рф. Не вижу не каких проблем вроде. ...
31.03.18 14:23
Vital
Как мы проезжали через Федоровку
Эти туалеты непредназначались для пасажиров автобусов, вас в сутки не меньше 1000 чел . Прикинь какая нагрузка Динара. Те же биотуалеты вам не кто не откроет бесплатно. Кто потом будет убирать после...
31.03.18 14:19
112
Как мы проезжали через Федоровку
Автор жару дает.. Да зайди в любое заведение у дороги, закажи пару стаканов чая и сходи ты в это "лицо" у них по человечески и руки помой кстати..
31.03.18 14:12
Мишаня
Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек, "НГ" разъяснил оператор сотовой связи
Вообще бредятина. Я иностранный гражданин, приехав в РК теперь должен платить по конским тарифам роуминга (а предоставят ли вообще), чтобы воспользоваться казахским интернетом и звонком по РК. Или...
31.03.18 14:11
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Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек, "НГ" разъяснил оператор сотовой связи

Артём МАРУСИЧ

31 марта 2018, 10:02 |  Государство

С 1 января 2019 года в Казахстане вступает в силу запрет на предоставление услуг сотовой связи без регистрации. В соответствии с новым Законом «О связи», абонент обязан зарегистрировать свой телефон у оператора. Для регистрации необходимо предоставить номер телефона, ИИН и IMEI код устройства (международный идентификатор мобильного оборудования – уникальный номер аппарата). В случае отсутствия данных, по требованию закона, сотовые операторы будут вынуждены прекратить обслуживание таких номеров.

Иллюстративное фото matritca.kz

Как ранее сообщала «НГ», МВД обосновывают необходимость привязки ИИН к номерам абонентов тем, что такая мера уменьшит количество краж и ложных звонков о терактах. Для выполнения этой задачи в Казахстане одного лишь IMEI недостаточно. Если в других странах это действительно уникальный номер, то у нас, из-за ввоза в страну огромного количества контрафактных телефонов, один и тот же номер могут иметь 50-100 аппаратов одновременно.

Как сообщили в Beeline, сейчас сотрудники компании работают над тем, чтобы максимально упростить этот процесс. Помимо личного обращения в центр обслуживания, планируют использовать другие способы удаленной регистрации: звонок в колл-центр, отправку SMS, регистрацию через вебсайт и приложение.

В случае, если пользователь номера не является его владельцем (SIM-карту покупал другой человек), ему необходимо зарегистрировать телефон на себя.

- Перерегистрация – стандартная процедура, -  пояснил "НГ" PR-менеджер компании Beeline Казахстан Кирилл ЧОРНЕЙ. - Абонент с телефоном и удостоверением личности обращается в центр обслуживания. Возможно, понадобится доказать, что это действительно ваш номер телефона, ответив на ряд вопросов: назвать свой тариф, сумму последнего пополнения баланса, несколько ключевых номеров на которые осуществляются звонки и т.д. Каждая ситуация, отметили в компании, решается индивидуально.

Ранее сообщалось, что Beeline разослал своим абонентам SMS с просьбой отправить ИИН на короткий номер на безвозмездной основе. В рассылке было указано, что регистрация мобильных телефонов необходима в связи с обновленным законом "О связи" от 9 января 2018 года.
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Комментарии к новости

Сабыр
Re: Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек,...




Отправлено: 31.03.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько можно уже регистрироваться?? Была же уже эта обязаловка!

патриот
Re: Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек,...




Отправлено: 31.03.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все это балабольство, ничего они не делают...я не мог переоформить номер теле2 , 2 года!!! хотя данные сына были..и звонил ему, операторы салона с ним сами разговаривали..и ксерокопии уд.личности предоставлял..и первоначальный договор..ответ один нужен владелец...как?? где его взять, он уже гражданин РОССИИ...даже по его приезду, оформляя номер, задавали абсурдные вопросы...держа в руках, его Российский паспорт...оператор потребовал уд.личности РК...по которому в свое время, много лет назад, оформлялся номер...просто..круговорот волокиты, 2 года... :-x из за того, что мне нужен был...именно этот номер...

Читатель 1
Re: Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек,...




Отправлено: 31.03.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааа, так значит проблема в контрафакте))) Так может пора бороться с контрафактом?? а не ерундой заниматься??

Читатель
Re: Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек,...




Отправлено: 31.03.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я Activ покупал лет 15 назад и договор был на меня и регистрация. А в результате выяснилось, что мой номер зарегистрирован на другого человека. Абсурд полный. При покупке нового телефона и установке старой симки опять нужно будет всё оформлять? Те, кто действительно будет причастен к анонимным звонкам о терактках и другим бедам, найдёт способ обойти все эти блокировки. Есть более важные проблемы у нас в стране.

§ Мишаня
Re: Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 477
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 31.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще бредятина. Я иностранный гражданин, приехав в РК теперь должен платить по конским тарифам роуминга (а предоставят ли вообще), чтобы воспользоваться казахским интернетом и звонком по РК. Или пройти туеву хучу кругов ада бюрократической машины РК и не дай, Аллах, приехать следующий раз с другим аппаратом...
Занавес
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§ Vital
Re: Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек,...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5439
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Я когда приезжаю в рф. Покупаю сим по удостоверению рк. У вас по другому уже давненько не продают. Так же и вы будите покупать тут сим по паспарту рф. Не вижу не каких проблем вроде.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=750968&topic_id=33817&forumid=1#750968
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