Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек, "НГ" разъяснил оператор сотовой связи
Артём МАРУСИЧ
С 1 января 2019 года в Казахстане вступает в силу запрет на предоставление услуг сотовой связи без регистрации. В соответствии с новым Законом «О связи», абонент обязан зарегистрировать свой телефон у оператора. Для регистрации необходимо предоставить номер телефона, ИИН и IMEI код устройства (международный идентификатор мобильного оборудования – уникальный номер аппарата). В случае отсутствия данных, по требованию закона, сотовые операторы будут вынуждены прекратить обслуживание таких номеров.
Иллюстративное фото matritca.kz
Как ранее сообщала «НГ», МВД обосновывают необходимость привязки ИИН к номерам абонентов тем, что такая мера уменьшит количество краж и ложных звонков о терактах. Для выполнения этой задачи в Казахстане одного лишь IMEI недостаточно. Если в других странах это действительно уникальный номер, то у нас, из-за ввоза в страну огромного количества контрафактных телефонов, один и тот же номер могут иметь 50-100 аппаратов одновременно.
Как сообщили в Beeline, сейчас сотрудники компании работают над тем, чтобы максимально упростить этот процесс. Помимо личного обращения в центр обслуживания, планируют использовать другие способы удаленной регистрации: звонок в колл-центр, отправку SMS, регистрацию через вебсайт и приложение.
В случае, если пользователь номера не является его владельцем (SIM-карту покупал другой человек), ему необходимо зарегистрировать телефон на себя.
- Перерегистрация – стандартная процедура, - пояснил "НГ" PR-менеджер компании Beeline Казахстан Кирилл ЧОРНЕЙ. - Абонент с телефоном и удостоверением личности обращается в центр обслуживания. Возможно, понадобится доказать, что это действительно ваш номер телефона, ответив на ряд вопросов: назвать свой тариф, сумму последнего пополнения баланса, несколько ключевых номеров на которые осуществляются звонки и т.д. Каждая ситуация, отметили в компании, решается индивидуально.
Ранее сообщалось, что Beeline разослал своим абонентам SMS с просьбой отправить ИИН на короткий номер на безвозмездной основе. В рассылке было указано, что регистрация мобильных телефонов необходима в связи с обновленным законом "О связи" от 9 января 2018 года.
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