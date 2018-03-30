За невыполнение предписания ЧС привлекли к ответственности акимат в Костанайской области
Узункольский районный суд рассмотрел дело в отношении ГУ «Аппарат акима Узункольского района» за ненадлежащее выполнение законного предписания, выданного РГУ «Отдел ЧС Узункольского района».
Фото uzunkol.kostanay.gov.kz
В августе 2017 года отдел по ЧС Узункольского района провел проверку в Узункольском акимате на соблюдение правил пожарной безопасности. По результатам этой проверки в акимате были выявлены нарушения, на основании чего и было вынесено предписание об их устранении.
Однако, как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, к установленному сроку нарушения так и не были окончательно устранены.
Постановлением суда ГУ «Аппарат акима Узункольского района» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 462 КРКоАП (ненадлежащее выполнение законных предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора) и подвергнуто взысканию в виде штрафа в размере 100 МРП, что составляет 240 500 тенге.
Постановление суда в законную силу еще не вступило.
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 134
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Молодец Ирина! Я тоже езжу на классике, и очень часто вижу удивленные взгляды, многие усмехаются)) ВАЗ это не машина, а состояние души)))) Свой голос я отдам за Вас!
Ла-Коста: Оборудование специальной лаборатории на месте - дело времени, дежурства - по графику Интересная мысль))) Ну и кто, по вашему ради пары анализов в день будет там сидеть? Лаборатория это...
Не гоните лошадей, народ, все будет... и остановки, и город и многое другое. Терпения наберитесь, Москва не сразу строилась... Через несколько лет не узнаете свою Самодуровку!!! Палки в колеса только...
ывыв: 5 отсидишь и выдешь, Не реви держи удар. Конечно выйдет, только уже в другом статусе. На фото, физиономия зверька.
112: Ты почему думаешь за них, Думаешь за них - ты! Ты их переселять собрался! Я у тебя лишь спроил - где они будут жить и работать. А ты тут же спрыгнул и понёс про будущее и динозавров, не...