За невыполнение предписания ЧС привлекли к ответственности акимат в Костанайской области

Узункольский районный суд рассмотрел дело в отношении ГУ «Аппарат акима Узункольского района» за ненадлежащее выполнение законного предписания, выданного РГУ «Отдел ЧС Узункольского района».

Фото uzunkol.kostanay.gov.kz

В августе 2017 года отдел по ЧС Узункольского района провел проверку в Узункольском акимате на соблюдение правил пожарной безопасности. По результатам этой проверки в акимате были выявлены нарушения, на основании чего и было вынесено предписание об их устранении.

Однако, как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, к установленному сроку нарушения так и не были окончательно устранены.

Постановлением суда ГУ «Аппарат акима Узункольского района» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 462 КРКоАП (ненадлежащее выполнение законных предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора) и подвергнуто взысканию в виде штрафа в размере 100 МРП, что составляет 240 500 тенге.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.