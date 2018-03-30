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За невыполнение предписания ЧС привлекли к ответственности акимат в Костанайской области

30 марта 2018, 09:39 |  Государство

Узункольский районный суд рассмотрел дело в отношении ГУ «Аппарат акима Узункольского района» за ненадлежащее выполнение законного предписания, выданного РГУ «Отдел ЧС Узункольского района».

Фото uzunkol.kostanay.gov.kz

В августе 2017 года отдел по ЧС Узункольского района провел проверку в Узункольском акимате на соблюдение правил пожарной безопасности. По результатам этой проверки в акимате были выявлены нарушения, на основании чего и было вынесено предписание об их устранении.

Однако, как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, к установленному сроку нарушения так и не были окончательно устранены.

Постановлением суда ГУ «Аппарат акима Узункольского района» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 462 КРКоАП (ненадлежащее выполнение законных предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора) и подвергнуто взысканию в виде штрафа в размере 100 МРП, что составляет 240 500 тенге.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.
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Комментарии к новости

Ди
Re: За невыполнение предписания ЧС привлекли к ответственности...




Отправлено: 30.03.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оплата штрафа из бюджета???

Уася
Re: За невыполнение предписания ЧС привлекли к ответственности...




Отправлено: 30.03.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверняка не было сигнализации стоимость которой более 3 млн. тг.

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