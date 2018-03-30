Интернет-мошенники выводили деньги на карту умершего в Костанае
Интернет-мошенники выводили деньги своих жертв на карту умершего гражданина и снимали наличку в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Как пояснили в ведомстве, управлением криминальной полиции ДВД Жамбылской области приняты меры по раскрытию мошенничеств, связанных с использованием информационных технологий.
В одном из случаев на сайте объявлений под предлогом продажи двигателя на иномарку мошенник обманным путем завладел 270 000 тенге гражданки В., перечислив их на карточку банка, держателем которой является гражданин С.
"Однако, по сведениям паспортного учета ИБД ИАЦ МВД РК, гражданин С. значится умершим. Согласно выписке движения денежных средств, деньги снимались в банкоматах в Костанае, причем на карточный счет поступило 2 459 500 тенге из разных регионов республики, в том числе из Костанайской области. На сегодняшний день в Костанае задержаны подозреваемые. Факты снятия денежных средств с помощью карточек через подставных лиц установлены в семи случаях", - сообщили в ДВД.
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