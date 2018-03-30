Объединить диспансеры и больницы планируют в Костанайской области
Ольга ЛИХОГРАЙ
Об этом сегодня, 29 марта, на брифинге в областном пресс-клубе сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Екатерина СЛОБОДЕНЮК.
В частности, в ближайшее время планируется создание Центра психического здоровья, который объединит областные наркодиспансер и психдиспансер с психбольницей.
- Слияние больниц и диспансеров мы долго планировали, обдумывали и отрабатывали с местными исполнительными органам и Министерством здравоохранения, - отметила Слободенюк. - Областная больница сольется с перинатальным центром, а позже к ним присоединятся областной кожвендиспансер, онкодиспансер и офтальмологическая областная больница. Противотуберкулезный костанайский диспансер уже стал областным, в нем открылись отделения рудненского и аркалыкского противотуберкулезных диспансеров. Также станция службы скорой помощи уже получила статус областной. В ней открыта единая диспетчерская служба скорой помощи, которая объединит скорые Костаная, Рудного и Аркалыка. В целом в планах из монопрофильных сделать многопрофильные больницы. Все это делается в целях улучшения качества медицинских услуг.
Правда, конкретно пояснить, что улучшится для пациентов после слияния больниц и диспансеров заместитель руководителя управления так и не смогла. В частности, журналистов интересовало: больницы сольются только на бумаге или будут построены общие здания, будет ли в связи со слиянием сокращение штата врачей и что выиграют пациенты от слияния.
- Между областной больницей и перинатальным центром будет сделан общий переход, для Центра психического здоровья также планируется выделить отдельное здание, - ответила Слободенюк. - Будет ли общее здание для областной больницы и присоединившихся к ней диспансеров и больниц - пока непонятно. Штат врачей никак не сократится, главные врачи тех медучреждений, которые сольются в одно, станут замами, сократят бухгалтеров, завхозов и так далее. Все это делается, чтобы пациентов лечили оперативнее.
Спикер привела такой пример: пациента экстренно привозят в больницу с воспалением, у него синдром острого живота, его оперируют и видят подозрительную опухоль.
- Как это делается сейчас? Пациенту накладывают временный шов, - продолжила Слободенюк. - Потом направляют в онкодиспансер, где нужно попасть на прием, сдать анализы, подтвердить гистологию, ждать результаты. И если опухоль окажется злокачественной, заново оперироваться. При слиянии больниц онколог может находиться в том же здании, он уже во время экстренной операции осмотрит пациента и сможет понять тип опухоли.
- То есть все-таки онкодиспансер и областная больница будут находиться в одном здании? - уточнила корреспондент «НГ»
- Не факт. Возможно, что в разных, - ответила Слободенюк.
- Тогда как онколог экстренно сможет приехать из другого здания и посмотреть пациента? А если он всё-таки будет в том же здании, вдруг он будет в этот момент на операции?
- Ну у нас же, слава Богу, не один онколог, - ответила Слободенюк. - Если онкодиспансер будет в другом здании, но юридически лечебное учреждение будет одно, то, возможно, в здании областной больницы будет находиться онколог.
Онколог у нас правда не один, но их и не сто. Это подтверждают очереди в онкодиспансер и постоянный дефицит кадров, на которой в управление здравоохранения «НГ» жаловались не раз. Так что вопрос о том, как объединение разных медучреждений может вообще повлиять на качество медицинских услуг для пациента, остался без ответа.
- Мы исходим из планов. Пока что объединение больниц и диспансеров только в планах. Так что и улучшение качества медицинских услуг для пациентов - тоже в планах, - сказала напоследок Екатерина Слободенюк.
В общем, как в той пословице: понятно, что ничего непонятно. И самое печальное - пока непонятно даже тем, кто пытается объяснить пользу этого слияния для пациентов. Зато каждый брифинг по поводу реформ в сфере здравоохранения традиционно начинается со слов: "Все делается для улучшения качества медуслуг..."
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