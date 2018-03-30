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Объединить диспансеры и больницы планируют в Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

29 марта 2018, 17:33 |  Государство

Об этом сегодня, 29 марта, на брифинге в областном пресс-клубе сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Екатерина СЛОБОДЕНЮК.

В частности, в ближайшее время планируется создание Центра психического здоровья, который объединит областные наркодиспансер и психдиспансер с психбольницей.

- Слияние больниц и диспансеров мы долго планировали, обдумывали и отрабатывали с местными исполнительными органам и Министерством здравоохранения, - отметила Слободенюк. - Областная больница сольется с перинатальным центром, а позже к ним присоединятся областной кожвендиспансер, онкодиспансер и офтальмологическая областная больница. Противотуберкулезный костанайский диспансер уже стал областным, в нем открылись отделения рудненского и аркалыкского противотуберкулезных диспансеров. Также станция службы скорой помощи уже получила статус областной. В ней открыта единая диспетчерская служба скорой помощи, которая объединит скорые Костаная, Рудного и Аркалыка. В целом в планах из монопрофильных сделать многопрофильные больницы. Все это делается в целях улучшения качества медицинских услуг.

Правда, конкретно пояснить, что улучшится для пациентов после слияния больниц и диспансеров заместитель руководителя управления так и не смогла. В частности, журналистов интересовало: больницы сольются только на бумаге или будут построены общие здания, будет ли в связи со слиянием сокращение штата врачей и что выиграют пациенты от слияния.

- Между областной больницей и перинатальным центром будет сделан общий переход, для Центра психического здоровья также планируется выделить отдельное здание, - ответила Слободенюк. - Будет ли общее здание для областной больницы и присоединившихся к ней диспансеров и больниц - пока непонятно. Штат врачей никак не сократится, главные врачи тех медучреждений, которые сольются в одно, станут замами, сократят бухгалтеров, завхозов и так далее. Все это делается, чтобы пациентов лечили оперативнее.

Спикер привела такой пример: пациента экстренно привозят в больницу с воспалением, у него синдром острого живота, его оперируют и видят подозрительную опухоль.

- Как это делается сейчас? Пациенту накладывают временный шов, - продолжила Слободенюк. - Потом направляют в онкодиспансер, где нужно попасть на прием, сдать анализы, подтвердить гистологию, ждать результаты. И если опухоль окажется злокачественной, заново оперироваться. При слиянии больниц онколог может находиться в том же здании, он уже во время экстренной операции осмотрит пациента и сможет понять тип опухоли.

- То есть все-таки онкодиспансер и областная больница будут находиться в одном здании? - уточнила корреспондент «НГ»

- Не факт. Возможно, что в разных, - ответила Слободенюк.

- Тогда как онколог экстренно сможет приехать из другого здания и посмотреть пациента? А если он всё-таки будет в том же здании, вдруг он будет в этот момент на операции?

- Ну у нас же, слава Богу, не один онколог, - ответила Слободенюк. - Если онкодиспансер будет в другом здании, но юридически лечебное учреждение будет одно, то, возможно, в здании областной больницы будет находиться онколог.

Онколог у нас правда не один, но их и не сто. Это подтверждают очереди в онкодиспансер и постоянный дефицит кадров, на которой в управление здравоохранения «НГ» жаловались не раз. Так что вопрос о том, как объединение разных медучреждений может вообще повлиять на качество медицинских услуг для пациента, остался без ответа.

- Мы исходим из планов. Пока что объединение больниц и диспансеров только в планах. Так что и улучшение качества медицинских услуг для пациентов - тоже в планах, - сказала напоследок Екатерина Слободенюк.

В общем, как в той пословице: понятно, что ничего непонятно. И самое печальное - пока непонятно даже тем, кто пытается объяснить пользу этого слияния для пациентов. Зато каждый брифинг по поводу реформ в сфере здравоохранения традиционно начинается со слов: "Все делается для улучшения качества медуслуг..."
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Комментарии к новости

патриот
Re: Объединить диспансеры и больницы планируют в Костанайской...




Отправлено: 29.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сократят бухгалтеров, завхозов и так далее.
давно пора, посокращать...уж бухгалтеров в больницах, как грязи...завхоз один на всю больницу..а бухгалтеров 5-7..и в ЦРБ посокращаете...в ЦРБ тоже, много администрации...давно пора, клерков сократить

фриман
Re: Объединить диспансеры и больницы планируют в Костанайской...




Отправлено: 29.03.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо ничего объединять.

Карамерген
Re: Объединить диспансеры и больницы планируют в Костанайской...




Отправлено: 29.03.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Областная больница сольется с перинатальным центром, а позже к ним присоединятся областной кожвендиспансер, онкодиспансер и офтальмологическая областная больница.
Пилить проще. Другой причины не вижу. Потом с треском всех разгонят))) Цитата:
При слиянии больниц онколог может находиться в том же здании, он уже во время экстренной операции осмотрит пациента и сможет понять тип опухоли.
Слободенюк, он не сможет ничего понять, не тот профиль. Онколог должен отправить образец обнаруженной опухоли в гистологическую лабораторию и дождаться ответа гистолога. Ну и куда он отправит из операционной обл. больницы? В онкодиспансер на ул. Кубеева? Через весь город?))) А пациент всё это время будет лежать на столе под наркозом, с открытой, операционной раной? Похоже на дурной сон...

49
Re: Объединить диспансеры и больницы планируют в Костанайской...




Отправлено: 29.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будет неразбериха, только и всего. Этими Монстрами будет труднее управлять. А крайними окажутся пациенты.

ТАНОМИ
Re: Объединить диспансеры и больницы планируют в Костанайской...




Отправлено: 29.03.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
49:
Этими Монстрами будет труднее управлять. А крайними окажутся пациенты.



Действительно,создадут Монстра. Интересно, кто рождает такие ПЛАНЫ? Чем мотивирует? Возможно, пациентам и в самом деле было бы удобно всестороннее обследование и лечение получать
в одном месте, но тогда надо просто строить медицинский городок

§ КГСПС
Re: Объединить диспансеры и больницы планируют в Костанайской...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 29.03.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что и улучшение качества медицинских услуг для пациентов - тоже в планах,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30315 :-o
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Гость
Объединить диспансеры и больницы планируют в Костанайской области




Отправлено: 30.03.18 - 00:29
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