"Не переживайте!" - директор центра тестирования ответил на вопросы о ЕНТ

Директор Национального центра тестирования МОН РК рассказал в интервью informburo.kz, что ждёт выпускников на ЕНТ, и как в этом году пройдёт тестирование.

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– Последние жалобы на ваше ведомство касались платных услуг.

– Во-первых, они добровольные, никого мы не заставляем их приобретать. За счёт этого коммерческой выгоды не извлекаем. Цена утверждена Министерством образования как головной организацией, и эта цена составляется из расходных материалов. К нам поступает много заявок на проведение пробных тестов. Типографские расходы естественно входят в себестоимость этой суммы.

– Что касается онлайн-тестирования, только за прошлый год на онлайн-тестах вы заработали 3,6 млн тенге. Почему онлайн-тесты платные, типографских расходов ведь здесь нет?

– Онлайн-тесты также платные, поскольку мы должны и имеем право по Гражданскому кодексу зарабатывать. Суть не в этом. Была информация, что каждую неделю со школьников собирают по 300-400 тенге на проведение тестирования. Дело в том, что на рынке Казахстана существует достаточное количество компаний, которые также оказывают подобные услуги, самостоятельно разрабатывают тестовые вопросы и сами проводят пробные тестирования в школах. Мы туда не лезем, и они работают в рамках правового поля. Мы работаем только на основании заявок, я подчёркиваю, на основании заявок организаций образования. В прошлом году у нас было около 300 000 заявок на проведение пробного книжного тестирования, в этом году примерно это же количество сохраняется, но мы в рамках политики государства, в рамках цифровизации делаем упор на электронные средства связи и поэтому активно разрабатываем функционал онлайн-тестирования. Мы считаем, что это в ногу со временем, во-вторых, это прозрачная процедура, и, в-третьих, это дешевле, чем книжное тестирование. Онлайн-тестирование стоит 260 тенге. Ещё раз хочу отметить, что это свободное волеизъявление выпускника школы, чтобы подготовиться к единому национальному тестированию. Но эти вопросы не финансируются из республиканского бюджета. Для пробного тестирования мы запускаем вопросы прошлых, позапрошлых лет, которые уже вышли из режима конфиденциальности. Как вы знаете, по закону о государственных секретах сами тестовые вопросы и коды правильных ответов относятся к государственным секретам. И, самое главное, хотелось бы отметить, что в этом году мы на 50% обновили тестовые задания на ЕНТ. Ежегодно у нас по бюджетным и по иным программам задача стоит на 30-35% обновить все тестовые задания. У нас ведь не только ЕНТ, у нас и комплексное тестирование, и внешняя оценка учебных заведений среднего образования, высшего, всего у нас около 12 тестовых позиций, которые мы проводим.

– Скажите, почему в этом году очень поздно попадают в продажу печатные версии тестов? Родители жалуются, что в конце марта – начале апреля пообещали завоз в книжные магазины.

– Это всё связано с процедурой госзакупа. Как вы знаете, согласно закону государственные закупки любого характера объявляются только в начале календарного года. В этой связи законом установленная процедура занимает около двух месяцев. Мы должны объявить тендер, какая-то типография должна выиграть, после этого мы размещаем заказ в типографии. Это ежегодная процедура. В прошлом году было то же самое. Возможно, родители немножко здесь ошибаются. У нас есть в продаже прошлогодние не проданные книжки, их можно покупать в любое время: и осенью, и зимой, но каждый родитель, каждый учащийся хочет себя проверить на основе новых тестовых заданий. Поэтому они ждут новых вариантов. И потом, сама процедура вынесения вопросов из базы – тоже очень долгая. Это не просто так из базы взять тестовое задание и запустить в типографию, сам процесс рассекречивания тоже долгое время занимает, мы стараемся укладываться за март. В этом году мы уже в феврале начали первые поставки осуществлять по Казахстану. В настоящее время около 180 тысяч книжек-вопросников подготовлены, дополнительно мы заказали в типографии ещё около 300 тысяч книжек-вопросников – по заявкам самих организаций образования, самих школьников. Они считают, и, наверное, они правы, что лучше подготовиться по пробным тестовым заданиям непосредственно Национального центра тестирования, который проводит ЕНТ, чем других компаний, которые оказывают такие же услуги.

– У вас все пробные тесты платные, но есть какие-то льготы для малоимущих, для которых даже эти 200-300 тенге имеют значение?

– Мы с прошлого года запустили акцию. К нам обращаются организации образования, где сиротам и другим категориям лиц мы бесплатно выдаём эти книжки-вопросники. Плюс к этому мы с прошлого года публикуем в газете "Егемен Казахстан" как минимум два пробных варианта тестовых заданий по всем направлениям. Кроме этого мы ещё пробные бесплатные тестовые варианты выставляем у нас на сайте.

– Расскажите про ЕНТ этого года. Чего ждать родителям и выпускникам?

– Прежде всего, хотелось бы отметить, что никаких изменений по формату ЕНТ не будет. Единое национальное тестирование пройдёт так же, как и в прошлом году. Как вы помните, с прошлого года у нас введён новый формат, согласно которому единое национальное тестирование состоит из пяти предметов. Три обязательных: математическая грамотность, грамотность чтения, история Казахстана и два предмета по выбору, в зависимости от будущей специальности.

Комбинация этих предметов по выбору общедоступна: и у нас на сайте, и на сайтах Министерства, управления образования, в самой школе, то есть эта информация есть. Хотелось бы рекомендовать нашим выпускникам, чтобы они не переживали, ЕНТ такое же, как и в прошлом году. Одно из новшеств косметического характера – в этом году единое национальное тестирование можно сдавать и на английском языке. Впервые в Казахстане мы вводим такую возможность. Пока не могу сказать, сколько желающих будет сдавать на английском, потому что у нас база приёма заявлений закрывается 10 мая. Тестовые задания уже готовы.

Вообще, система разработки тестовых заданий очень продуманная, и она очень долгая. Мы за год вперёд готовим тестовое задание на предстоящий год. Система состоит из пяти этапов. Первый этап – разработка тестовых заданий, второй этап – первая экспертиза, приглашаются такого же уровня педагоги, эксперты, они перепроверяют разработчика. Вторая экспертиза – такого же уровня эксперты проверяют первых экспертов, потом третья экспертиза. Затем мы проводим апробацию по всему Казахстану: берём определённое количество тестовых заданий, около 10%, и запускаем. Смотрим, как ученики отвечают на эти вопросы, какой пороговый уровень. После этого мы проводим ещё одну внутреннюю корректировку, где на основе апробации проявляются какие-то несоответствия, технические моменты, и только после этого заносим в базу данных и засекречиваем. И сам процесс разработки проходит в секретном режиме. Мы приглашаем специалистов в Астану, у нас есть ряд секретных помещений здесь, где компьютеры без доступа к интернету, только локальная сеть, без использования сотовых и иных средств связи. На входе в кабинеты сотрудники отдела по защите секретов отбирают всевозможные гаджеты.

– В этом году абитуриенты также имеют право пересдать экзамен?

– Для снятия напряжённости вокруг ЕНТ, которая была искусственно создана на протяжении 10 лет, с прошлого года его можно пересдавать три раза. Раньше разрешали только один раз.

– Три раза в течение какого времени?

– ЕНТ у нас сдается с 20 июня по 1 июля. В случае, если ребёнок не прошёл пороговый уровень, в августе у него есть возможность второй раз пересдать.

– Это если пороговый не прошёл. А если пороговый уровень прошёл, но баллы не устраивают?

– Нет, к сожалению. Потому что абитуриенту смысла нет пересдавать. При повторной сдаче он не имеет права претендовать на грант. Грант разыгрывают только по итогам основного ЕНТ.

– То есть, если отличнику стало вдруг плохо на первом экзамене, возможности поступить на грант у него уже нет?

– Получается так. Но раньше было ещё хуже. У тех, кто не преодолевал пороговый уровень, не было возможности вообще поступить в казахстанские вузы. И они вынуждены были уезжать за рубеж. С прошлого года всё изменилось. В случае, если и в августе абитуриент не пройдёт пороговый уровень второй раз, у него есть возможность условно зачислиться в казахстанский вуз. Он обучается один семестр, и в январе следующего года у него есть третья возможность сдать комплексное тестирование.

– То есть получается, в вуз может попасть любой школьник, заваливший ЕНТ?

– Почему любой? Он ведь условно зачисляется, но если и в третий раз не сдаст, его отчислят. Создаются условия, чтобы у гражданина было больше возможностей учиться в высшем учебном заведении. По итогам третьего раза, если он не сдал, он может прийти на следующий год и попробовать сдать комплексное тестирование. Кроме этого, раньше было 5 предметов, пятый – язык, но он не засчитывался, это вызывало определённое недовольство. В новом формате все баллы засчитываются, но возможно за счёт вариации ответов получить больше баллов, чем количество тестовых заданий. К примеру, на ЕНТ по обязательным предметам по 20 тестовых заданий, по предметам на выбор – 30 тестовых заданий, итого 120 вопросов, но выпускник с прошлого года по новому формату может потенциально заработать 140 баллов. За счёт того, что мы на протяжении 5 лет существенно переформатируем тестовые задания, и они сейчас направлены на выявление функциональной грамотности. То есть в тестовом вопросе может быть несколько правильных ответов. Здесь надо думать, мыслить. В принципе, страны ОСЭР уже перешли на такую методику составления тестовых заданий, и по сравнению с прошлым годом количество таких заданий у нас, направленных на функциональную грамотность, увеличено до 11%.

– Не повторится ли в этом году инцидент с вопросами про шоу-бизнес, про Баян Максаткызы?

– В прошлом году мы много раз объясняли эту ситуацию. Дело в том, что эти вопросы были на пробных тестированиях, на ЕНТ каких-либо вопросов, касающихся уважаемых личностей нашего шоу-бизнеса, не было. Надо отметить, что грамотность чтения в новом формате предполагает способность понимать текст и из текста понимать суть вопроса. Мы не спрашивали про Баян Есентаеву как про личность, это было интервью кинорежиссёра, который рассуждает о развитии кинематографа в Казахстане, и там было указано, что один уважаемый деятель предлагает, чтобы кинематограф развивался в таком направлении, другой, госпожа Баян Максаткызы, – что в другом направлении. Вопрос стоял: о чём этот текст. Надо было ответить, что этот текст о том, в каком направлении нужно развиваться кинематографу. Но некоторые люди зацепились за имя Баян Максаткызы и начали раздувать эту тему, говоря, что вот, наших школьников заставляют изучать биографию Есентаевой, хотя на самом деле это было не так. Точно так же могу привести пример, что раньше были жалобы на некорректные вопросы по истории Казахстана: сколько зубов у лошади Аблайхана и так далее. Ничего такого не было, всё это искусственно выдумано, потому что тестовые задания разрабатываются исключительно в рамках государственного образовательного стандарта.

– В прошлом году были жалобы на некорректные вопросы во время тестирования?

– В прошлом году у нас было около 12 апелляционных заявлений, но они по большей степени касались технического характера, и в целом мы с этим работаем, боремся. Я могу привести статистику: по сравнению с предыдущими годами (я возьму десятилетний период) идёт определённое снижение количества апелляций. В прошлом году у нас было 0,03 % апелляций от общего количества вопросов, которые были на ЕНТ. Получается, из 25 000 тестовых заданий – 0,03 % – мы считаем, это допустимый показатель, из них более половины технического характера. Но даже в случае выявления некорректного вопроса по содержанию у нас работает апелляционная комиссия, которая, рассмотрев, присуждает определённое количество баллов.

– Сейчас готовят поправки в закон относительно "Алтын бельгi". Расскажите, какие будут изменения?

– По "Алтын бельгi". С прошлого года Министерство целенаправленно работает над тем, чтобы уравнять права обладателя "Алтын бельгi" и обычного выпускника. Суть заключается в том, чтобы обладатели "Алтын бельгi" имели преимущество только при равных баллах. В прошлом году они получали гранты в соответствии с действующим законодательством и имели преимущества. Но сейчас мы ожидаем, что до начала распределения грантов Парламент успеет закрепить законодательно ту норму, которую я озвучил.

– Сколько выпускников в прошлом году стали обладателями "Алтын бельгi"?

– Около 5000 в прошлом году было. Кстати, раньше при старой системе "Алтын бельгi" нужно было подтвердить этот уровень на ЕНТ. Тогда это тоже привносило определённый негативный оттенок на процедуру сдачи тестирования, то есть ребёнок учится 11 лет на отлично, а потом вдруг ввиду разных обстоятельств, например, плохо себя почувствовал, и не набрал баллы. За три часа по сути решалась одиннадцатилетняя история его образования. Сейчас такого нет, новый формат подразумевает, что "Алтын бельгi" вручается самой школой по итогам обучения на протяжении определённых лет. После этого обладатель "Алтын бельгi" (это пока что ещё в проекте закона, ещё раз подчеркиваю) также участвует в ЕНТ наравне со всеми, сдаёт тестирование и по итогам полученных баллов, по итогам конкурса будет иметь преимущественное право только при равных баллах. Простыми словами: вот вы являетесь обладателем "Алтын бельгi", я не являюсь. Мы вместе сдали экзамен по юриспруденции, получили по 90 баллов, но есть всего одно место. Вы забираете грант, поскольку у вас "Алтын бельгi". Но если бы у меня был 91 балл, а у вас 90, тогда я бы забрал грант.

– Нет ли в планах цифровизации ЕНТ?

– Этот функционал уже разработан нами. В этом году мы хотели ввести новшество, чтобы выпускники могли подавать заявление в режиме онлайн. Но пока, к сожалению, есть ряд моментов, которые лежат в плоскости работы местных исполнительных органов.

– А в каком плане вы рассматриваете цифровизацию – только подача заявок или само тестирование тоже?

– У нас большие планы, в частности, начиная от разработки тестовых заданий. Допустим, в европейских странах нет необходимости приезжать в какой-либо центр, специалистам даётся задание по выделенной связи, они у себя дома разрабатывают тестовые задания, потом отправляют заказчику, он перепроверяет, после этого идёт оплата. Всё это, мы сейчас продумываем, можно намного упростить. Конечно, нам надо будет решать вопрос с секретностью, как это обеспечить, и только после этого мы будем готовы. Цифровизация образования – это недалёкое будущее. Возможно, со следующего года будем активные шаги в этом направлении предпринимать. К примеру, с прошлого года, если на ЕНТ до сих пор идёт подача заявок через технических секретарей, то на комплексное тестирование мы уже внедрили электронную подачу заявлений.

– Через еgov?

– Нет, в любом случае надо подойти в приёмную комиссию. Но раньше они собирали кипу документов, сидели и сверяли с родственными специальностями. А сейчас мы просто разработали программное обеспечение, когда абитуриент указывает, что он закончил, по какой специальности учился в колледже, компьютер автоматически ему выдаёт две родственные специальности, куда он может поступить по сокращённой программе. И таким образом дальше эти поля автоматически заполняются, и эта информация попадает к нам в базу.

– То есть до онлайн-тестирования, чтобы школьники просто сидели около компьютеров, нам ещё очень далеко?

– В принципе, мы к этому готовы. Я ещё раз повторяю, функционал у нас разработан. Онлайн-тестирование должно подразумевать локальную сеть, обеспечение каждого школьника компьютером. Каждый год у нас примерно около 100 000 сдающих ЕНТ. И необходимо обеспечить режим секретности. Даже в Америке и в Германии – таких ведущих странах, основные виды тестирования до сих пор на бумажных носителях, потому что это не относится к цифровизации. Это относится к режиму обеспечения секретности, потому что бумажный вариант сдачи тестирования в настоящее время является одним из самых прозрачных и надёжных, электронную систему всегда можно взломать, и расходов туда заложено всегда больше, и нет гарантии в конечном итоге, что эта процедура сможет пройти в штатном режиме.