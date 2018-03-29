Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись обратно

Министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова в кулуарах пленарного заседания Сената объяснила причины возвращения казахстанцев с севера на юг, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"В прошлом году 19 человек вернулись на юг по разным причинам: климат не подошел, холодно, это влияет на здоровье, по этой причине вернулись", - ответила на вопрос журналистов министр Мадина Абылкасымова.

По официальным данным, в прошлом году по программе добровольного переселения в северные области Казахстана переехали 3 800 семей.

"Эта динамика нарастает. Это более чем в два раза больше, чем было в 2016 году. В этом году мы планируем переселить порядка девяти тысяч человек, это порядка 4,5 тысячи семей. Также был поднят вопрос о том, что недостаточно пособия, которое выдается в размере 35 МРП, это порядка 76 тысяч тенге. Это пособие выдается только на переезд на каждого члена семьи, это только покрытие транспортных расходов. Помимо данного пособия, кроме этого, предоставляются другие виды поддержки. Ему выдается единовременная выплата, которая позволяет покрыть расходы на проживание", - пояснила Мадина Абылкасымова.

Сенат принял рассматриваемый законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости и миграции населения". Законопроект предусматривает усовершенствование инструментов господдержки занятости населения; реформирование центров занятости населения и создание единой онлайн-платформы электронной биржи труда; разделение функций госорганов в сфере миграции населения.