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Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись обратно
Нормально всё -в пределах статистической погрешности.Даже с Неметчины есть вернувшиеся...
29.03.18 16:50
шутка юмора
Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись обратно
Мда а как ещё пол года назад тут "бой" с тенью шёл. Брызги так и летели от некоторых во всё стороны. Никого мимо не пропускали, ни одного логичного и осмысленного коммета без обложения не...
29.03.18 16:48
Бывалый
Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись обратно
Икар: оправдывайте В чем? В том, что 1 из 500 возвращаются? Какое кошмарное количество возвращенцев, ужас-ужас просто...
29.03.18 16:47
362
Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации
КГСПС: охоже уже пришел, или подходит - к финишу этой системы. Скорее бы уже закончилось это безвременье. И закончилось без коллапса. Давно хочется спросить, у тех, кто ведёт Казахстан в светлое...
29.03.18 16:41
Бывалый
Повысить минимальные зарплаты и прожиточный минимум попросили министра Абылкасымову
Да. Надо минзарплату и мрп повысить в два раза. Автоматом в два раза вырастут штрафы и отчисления пенсионки и соцстраха у ИП-шников и прочих чернозарплатников )))))
29.03.18 16:40
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Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись обратно

29 марта 2018, 15:28 |  Государство

Министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова в кулуарах пленарного заседания Сената объяснила причины возвращения казахстанцев с севера на юг, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"В прошлом году 19 человек вернулись на юг по разным причинам: климат не подошел, холодно, это влияет на здоровье, по этой причине вернулись", - ответила на вопрос журналистов министр Мадина Абылкасымова.

По официальным данным, в прошлом году по программе добровольного переселения в северные области Казахстана переехали 3 800 семей.

"Эта динамика нарастает. Это более чем в два раза больше, чем было в 2016 году. В этом году мы планируем переселить порядка девяти тысяч человек, это порядка 4,5 тысячи семей. Также был поднят вопрос о том, что недостаточно пособия, которое выдается в размере 35 МРП, это порядка 76 тысяч тенге. Это пособие выдается только на переезд на каждого члена семьи, это только покрытие транспортных расходов. Помимо данного пособия, кроме этого, предоставляются другие виды поддержки. Ему выдается единовременная выплата, которая позволяет покрыть расходы на проживание", - пояснила Мадина Абылкасымова.

Сенат принял рассматриваемый законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости и миграции населения". Законопроект предусматривает усовершенствование инструментов господдержки занятости населения; реформирование центров занятости населения и создание единой онлайн-платформы электронной биржи труда; разделение функций госорганов в сфере миграции населения.
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Комментарии к новости

mikhail
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...




Отправлено: 29.03.18 - 15:38
Комментарий удален модератором.

Местный
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...




Отправлено: 29.03.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему? Да потому что изначально они на это соглашаются с целью получить у государства что то на халяву, а потом вернуться, на юге ничего не распродают с собой особо ничего не берут. Возможно я бы тоже так поступил или отправил бы безработного сына с женой

§ лимон
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 662
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.03.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самое интересное не сказали : "Вместе с тем несостоявшимся переселенцам не нужно возвращать затраты, потраченные на их переселение, так как эти затраты считаются невозвратными."
Профайл

гость
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...




Отправлено: 29.03.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное основная причина низкий доход и негде заработать больше, верните 15% северных, ведь условия проживания действительно сложные семь месяцев отопительный сезон и стоит это дорого и одежды много теплой нужно, а на что все это обеспечить , на 50 000 тысяч?

Скумбриевич
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...




Отправлено: 29.03.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне тоже северный климат не подходит,пусть государство субсидирует мне и семье проезд и проживание на юге. Я согласен на центр или предгорья в Алматы...Хотя бы на летний период.

§ Икар
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4533
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 29.03.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый, Хохол и прочие патриоты - Ваш выход, оправдывайте ..))) :lol: :lol: :lol: ;-)

В "Караване", с неделю назад была по этому поводу интересная статья. Рассказывали такие приехавшие, а потом уехавшие к себе обратно (денег мало, в минус 35 они чуть не загибаются и прочее ...) ;-) ;-) ;-)

[Исправлено: Икар, 29.03.2018 - 16:27]
Профайл

555
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...




Отправлено: 29.03.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
патриоты - Ваш выход, оправдывайте .

Цитата:
Икар:
Ну 19 человек из 3800 семей в принципе нормально!

§ Vital
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.03.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продам 2-х комнатную переселенцам за 12 000 000 тенге. Телефон,бойлер и другие ништяки. Не центр но место козырное. Все есть в районе, садик,школа,спортзал и много чего. В качестве бонуса подарю дачу, заросшая,(нет на нее время) но с хорошим домиком на центральной улице, соседи элита, врачи,полицейские,комерцы . У меня хотели выкупить тоже, не отдал.
Профайл

Бывалый
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...




Отправлено: 29.03.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
оправдывайте

В чем?
В том, что 1 из 500 возвращаются?
Какое кошмарное количество возвращенцев, ужас-ужас просто...

шутка юмора
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...




Отправлено: 29.03.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда а как ещё пол года назад тут "бой" с тенью шёл. Брызги так и летели от некоторых во всё стороны. Никого мимо не пропускали, ни одного логичного и осмысленного коммета без обложения не оставляли. А туть и сказать нечего? :-x Оправданий конечно не услышим. Но это и не важно уже. Ещё бы НГ тему нефтересурсов подняли бы! А где деньги то? Да где угодно. В Швейцарии, Франции, Англии...? :lol: Только не в стране.

Гость
Re: Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись...




Отправлено: 29.03.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально всё -в пределах статистической погрешности.Даже с Неметчины есть вернувшиеся...

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