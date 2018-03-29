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Почему переехавшие с юга на север казахстанцы вернулись обратно
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Объяснить изменения тарифов мобильной связи в Казахстане потребуют антимонопольщики

29 марта 2018, 14:11 |  Общество

В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК прокомментировали изменения условий тарифных планов операторов мобильной связи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pexels.com

23 марта сообщалось, что казахстанские операторы мобильной связи меняют условия некоторых тарифных планов в марте и апреле. Это вызвало широкий резонанс в соцсетях.

"В настоящее время в Комитет обращения о нарушении законодательства РК в области защиты конкуренции, связанные с изменениями операторами мобильной связи условий тарифных планов не поступали. Вместе с тем, в целях всестороннего изучения вопроса, Комитетом будут направлены запросы в адрес уполномоченного органа в области связи - Министерства информации и коммуникаций РК и операторов мобильной связи. Полученные сведения Комитетом будут проанализированы на предмет соответствия законодательства РК в области защиты конкуренции и приняты соответствующие решения", - сообщили в КРЕМЗКиПП МНЭ РК в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

В КРЕМЗКиПП добавили, что в соответствии со статьей 216 Предпринимательского кодекса РК основанием для начала расследования является поступление в антимонопольный орган сведений о нарушении законодательства РК в области защиты конкуренции.
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Комментарии к новости

дима
Re: Объяснить изменения тарифов мобильной связи в Казахстане...




Отправлено: 29.03.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится,недавно сажали главу КРЕМ за взятку в 300000$.. Думаю не спроста))

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