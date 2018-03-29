Объяснить изменения тарифов мобильной связи в Казахстане потребуют антимонопольщики
В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК прокомментировали изменения условий тарифных планов операторов мобильной связи, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
23 марта сообщалось, что казахстанские операторы мобильной связи меняют условия некоторых тарифных планов в марте и апреле. Это вызвало широкий резонанс в соцсетях.
"В настоящее время в Комитет обращения о нарушении законодательства РК в области защиты конкуренции, связанные с изменениями операторами мобильной связи условий тарифных планов не поступали. Вместе с тем, в целях всестороннего изучения вопроса, Комитетом будут направлены запросы в адрес уполномоченного органа в области связи - Министерства информации и коммуникаций РК и операторов мобильной связи. Полученные сведения Комитетом будут проанализированы на предмет соответствия законодательства РК в области защиты конкуренции и приняты соответствующие решения", - сообщили в КРЕМЗКиПП МНЭ РК в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.
В КРЕМЗКиПП добавили, что в соответствии со статьей 216 Предпринимательского кодекса РК основанием для начала расследования является поступление в антимонопольный орган сведений о нарушении законодательства РК в области защиты конкуренции.
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