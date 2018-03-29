Повысить минимальные зарплаты и прожиточный минимум попросили министра Абылкасымову

Сенатор Мурат Бактиярулы обратился к министру труда и социальной защиты населения Мадине Абылкасымовой с просьбой рассмотреть вопрос о повышении минимальных зарплат и прожиточного минимума в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мадина Абылкасымова

- Большой вопрос касательно МРП (минимальный расчетный показатель) и прожиточного минимума, который составляет сейчас 28 тысяч 254 тенге. В Беларуси в перерасчете на наши тенге - 50 тысяч тенге, в Армении - 37 тысяч, в Украине - 35 тысяч, в Молдавии - 48 тысяч, в Литве и Эстонии - 198 тысяч. Вы, ваше министерство, непосредственно отвечаете за эти вопросы и должны предусмотреть пути повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Для этого, я думаю, все возможности у нас имеются, - обратился к министру труда и соцзащиты населения сенатор Мурат Бактиярулы в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости и миграции населения".