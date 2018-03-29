Повысить минимальные зарплаты и прожиточный минимум попросили министра Абылкасымову
Сенатор Мурат Бактиярулы обратился к министру труда и социальной защиты населения Мадине Абылкасымовой с просьбой рассмотреть вопрос о повышении минимальных зарплат и прожиточного минимума в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Мадина Абылкасымова
- Большой вопрос касательно МРП (минимальный расчетный показатель) и прожиточного минимума, который составляет сейчас 28 тысяч 254 тенге. В Беларуси в перерасчете на наши тенге - 50 тысяч тенге, в Армении - 37 тысяч, в Украине - 35 тысяч, в Молдавии - 48 тысяч, в Литве и Эстонии - 198 тысяч. Вы, ваше министерство, непосредственно отвечаете за эти вопросы и должны предусмотреть пути повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Для этого, я думаю, все возможности у нас имеются, - обратился к министру труда и соцзащиты населения сенатор Мурат Бактиярулы в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости и миграции населения".
Последние новости
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 2
Всего: 190
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Нормально всё -в пределах статистической погрешности.Даже с Неметчины есть вернувшиеся...
Мда а как ещё пол года назад тут "бой" с тенью шёл. Брызги так и летели от некоторых во всё стороны. Никого мимо не пропускали, ни одного логичного и осмысленного коммета без обложения не...
Икар: оправдывайте В чем? В том, что 1 из 500 возвращаются? Какое кошмарное количество возвращенцев, ужас-ужас просто...
КГСПС: охоже уже пришел, или подходит - к финишу этой системы. Скорее бы уже закончилось это безвременье. И закончилось без коллапса. Давно хочется спросить, у тех, кто ведёт Казахстан в светлое...
Да. Надо минзарплату и мрп повысить в два раза. Автоматом в два раза вырастут штрафы и отчисления пенсионки и соцстраха у ИП-шников и прочих чернозарплатников )))))