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Бывалый
Повысить минимальные зарплаты и прожиточный минимум попросили министра Абылкасымову
Да. Надо минзарплату и мрп повысить в два раза. Автоматом в два раза вырастут штрафы и отчисления пенсионки и соцстраха у ИП-шников и прочих чернозарплатников )))))
29.03.18 16:40
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Повысить минимальные зарплаты и прожиточный минимум попросили министра Абылкасымову

29 марта 2018, 13:32 |  Государство

Сенатор Мурат Бактиярулы обратился к министру труда и социальной защиты населения Мадине Абылкасымовой с просьбой рассмотреть вопрос о повышении минимальных зарплат и прожиточного минимума в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мадина Абылкасымова

- Большой вопрос касательно МРП (минимальный расчетный показатель) и прожиточного минимума, который составляет сейчас 28 тысяч 254 тенге. В Беларуси в перерасчете на наши тенге - 50 тысяч тенге, в Армении - 37 тысяч, в Украине - 35 тысяч, в Молдавии - 48 тысяч, в Литве и Эстонии - 198 тысяч. Вы, ваше министерство, непосредственно отвечаете за эти вопросы и должны предусмотреть пути повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Для этого, я думаю, все возможности у нас имеются, - обратился к министру труда и соцзащиты населения сенатор Мурат Бактиярулы в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости и миграции населения".
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Комментарии к новости

§ КГСПС
Re: Повысить минимальные зарплаты и прожиточный минимум...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 29.03.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все отчисления в бюджет привязаны к МРП, что прибавят то и отберут.
Профайл

Местный
Re: Повысить минимальные зарплаты и прожиточный минимум...




Отправлено: 29.03.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно ей надо?

Бывалый
Re: Повысить минимальные зарплаты и прожиточный минимум...




Отправлено: 29.03.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да.
Надо минзарплату и мрп повысить в два раза.
Автоматом в два раза вырастут штрафы и отчисления пенсионки и соцстраха у ИП-шников и прочих чернозарплатников )))))

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