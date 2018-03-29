Сборная Костаная стала чемпионом РК по бадминтону
Татьяна НАЗАРУК
Чемпионат Казахстана по бадминтону среди юношей и девушек 2002 г. р. и младше проходил в Костанае с 20-го по 25 марта. В нем приняли участие 88 спортсменов, выступавшие в составе 10 команд. Некоторые регионы выставили по две команды, но в зачет шли показатели только одной.
Соревнования прошли в личном, командном, смешанном и парном зачете.
Костанайцы стали обладателями четырех золотых, двух серебряных и пяти бронзовых медалей. Главная награда - золото в общекомандном зачете - тоже досталось костанайским бадминтонистам.
- Мы ожидали сильного сопротивления от команды Южно-Казахстанской области, но она заняла только 3 место, - подвел итоги чемпионата старший тренер Костанайской области по бадминтону Багытжан МУСАФИРОВ. - В том году они сильно играли. А в этом мы обыграли всех соперников со счетом 4:0. Очень хороший настрой был у ребят. По сравнению с прошлым годом скачок большой, дети прибавили в части морально-волевых качеств. Родные стены нам тоже помогли.
Сразу после чемпионата наши бадминтонисты выехали на следующий республиканский турнир - для спортсменов 2003 г. р. и моложе, который сейчас проходит в Караганде. А летом они намерены принять участие в двух международных турнирах: в Санкт-Петербурге и Харькове.
Костанайцы - призеры турнира
|
Категория
|
Спортсмен / Место
|
Одиночная, юноши
|
Илья Лысенко - 2 место
|
Дастан Жумабаев - 3 место
|
Джангир Ибраев - 3 место
|
Парная, юноши
|
Дастан Жумабаев и Илья Лысенко - 1 место
|
Смешанная
|
Дастан Жумабаев и Меруерт Ахмадиева - 1 место
|
Владислав Черников и Дарья Моисеенко - 3 место
|
Одиночная, девушки
|
Дарья Моисеенко - 1 место
|
Динара Кайдар - 3 место
|
Меруерт Ахмадиева - 3 место
|
Парная, девушки
|
Дарья Моисеенко и Василиса Ли-Же-Ю (Караганда) — 1 место
|
Динара Кайдар и Меруерт Ахмадиева — 2 место
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