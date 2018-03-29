Сборная Костаная стала чемпионом РК по бадминтону

Чемпионат Казахстана по бадминтону среди юношей и девушек 2002 г. р. и младше проходил в Костанае с 20-го по 25 марта. В нем приняли участие 88 спортсменов, выступавшие в составе 10 команд. Некоторые регионы выставили по две команды, но в зачет шли показатели только одной.

Соревнования прошли в личном, командном, смешанном и парном зачете.

Костанайцы стали обладателями четырех золотых, двух серебряных и пяти бронзовых медалей. Главная награда - золото в общекомандном зачете - тоже досталось костанайским бадминтонистам.

- Мы ожидали сильного сопротивления от команды Южно-Казахстанской области, но она заняла только 3 место, - подвел итоги чемпионата старший тренер Костанайской области по бадминтону Багытжан МУСАФИРОВ. - В том году они сильно играли. А в этом мы обыграли всех соперников со счетом 4:0. Очень хороший настрой был у ребят. По сравнению с прошлым годом скачок большой, дети прибавили в части морально-волевых качеств. Родные стены нам тоже помогли.

Сразу после чемпионата наши бадминтонисты выехали на следующий республиканский турнир - для спортсменов 2003 г. р. и моложе, который сейчас проходит в Караганде. А летом они намерены принять участие в двух международных турнирах: в Санкт-Петербурге и Харькове.

Костанайцы - призеры турнира