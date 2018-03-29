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Сборная Костаная стала чемпионом РК по бадминтону

Татьяна НАЗАРУК

29 марта 2018, 12:57 |  Спорт

Чемпионат Казахстана по бадминтону среди юношей и девушек 2002 г. р. и младше проходил в Костанае с 20-го по 25 марта. В нем приняли участие 88 спортсменов, выступавшие в составе 10 команд. Некоторые регионы выставили по две команды, но в зачет шли показатели только одной.

Соревнования прошли в личном, командном, смешанном и парном зачете.

Костанайцы стали обладателями четырех золотых, двух серебряных и пяти бронзовых медалей. Главная награда - золото в общекомандном зачете - тоже досталось костанайским бадминтонистам.

- Мы ожидали сильного сопротивления от команды Южно-Казахстанской области, но она заняла только 3 место, - подвел итоги чемпионата старший тренер Костанайской области по бадминтону Багытжан МУСАФИРОВ. - В том году они сильно играли. А в этом мы обыграли всех соперников со счетом 4:0. Очень хороший настрой был у ребят. По сравнению с прошлым годом скачок большой, дети прибавили в части морально-волевых качеств. Родные стены нам тоже помогли.

Сразу после чемпионата наши бадминтонисты выехали на следующий республиканский турнир - для спортсменов 2003 г. р. и моложе, который сейчас проходит в Караганде. А летом они намерены принять участие в двух международных турнирах: в Санкт-Петербурге и Харькове.

Костанайцы - призеры турнира

Категория

Спортсмен / Место

Одиночная, юноши

 

 

Илья Лысенко - 2 место

Дастан Жумабаев - 3 место

Джангир Ибраев - 3 место

Парная, юноши

Дастан Жумабаев и Илья Лысенко - 1 место

Смешанная

 

Дастан Жумабаев и Меруерт Ахмадиева - 1 место

Владислав Черников и Дарья Моисеенко - 3 место

Одиночная, девушки

 

 

 

Дарья Моисеенко - 1 место

Динара Кайдар - 3 место

Меруерт Ахмадиева - 3 место

Парная, девушки

 

Дарья Моисеенко и Василиса Ли-Же-Ю (Караганда) — 1 место

Динара Кайдар и Меруерт Ахмадиева — 2 место



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