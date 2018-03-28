Циклон испортит погоду в Костанайской области, но гостить у нас будет только сутки
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В четверг, 29 марта, в связи с приходом циклона, в Костанайской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Сопровождать их будет сильный ветер скоростью 15-20, порывами - до 25 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается в пределах от нуля до 5 градусов мороза, днем - от нуля до 5 градусов тепла.
- Циклон очень быстро покинет территорию нашей области и уже в пятницу погода изменится, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Все три оставшиеся до конца недели дня пройдут без существенных осадков, хотя будет прохладно. Ночью ожидаем минус 5-10, местами до 15 градусов. Днем - около нуля.
Ветер с 30 марта по 1 апреля ожидается умеренный, преимущественно западный.
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