Циклон испортит погоду в Костанайской области, но гостить у нас будет только сутки

В четверг, 29 марта, в связи с приходом циклона, в Костанайской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Сопровождать их будет сильный ветер скоростью 15-20, порывами - до 25 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах от нуля до 5 градусов мороза, днем - от нуля до 5 градусов тепла.

- Циклон очень быстро покинет территорию нашей области и уже в пятницу погода изменится, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Все три оставшиеся до конца недели дня пройдут без существенных осадков, хотя будет прохладно. Ночью ожидаем минус 5-10, местами до 15 градусов. Днем - около нуля.

Ветер с 30 марта по 1 апреля ожидается умеренный, преимущественно западный.