В Мажилисе обеспокоились возможностью Казахтелекома диктовать условия на рынке
Депутат Мажилиса Парламента Аскар Базарбаев заявил, что покупка Казахтелекомом 75% акций Kcell может привести к росту тарифов для населения. Соответствующий запрос депутат адресовал министру нацэкономики РК.
"Публикуемая информация свидетельствует о том, что количество пользовательских контрактов Казахтелекома после приобретения Kcell может достигнуть 17 млн, что превышает 65% от общего рынка. Монополия и экономическая концентрация в таких масштабах могут привести к повышению тарифов для рядовых пользователей. Казахтелеком будет иметь реальную возможность диктовать рынку свои условия", – сказал Аскар Базарбаев на пленарном заседании в Мажилисе.
Он добавил, что предоставление Казахтелекому согласия на приобретение 75% акций Kcell идёт вразрез с политикой государства по антимонопольному регулированию.
"Учитывая общественный резонанс по рассматриваемой сделке, прошу предоставить информацию о том, какие меры будут предприняты уполномоченным органом по недопущению ограничения конкуренции и возможном повышении тарифов для населения и других пользователей, а также по недопущению роста доли государства в экономике страны", – сказал депутат.
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Казахстана принял на рассмотрение заявление Казахтелекома на покупку 75% акций телекоммуникационного оператора Kcell в январе 2018 года.
В феврале антимонопольный комитет продлил рассмотрение заявки Казахтелекома. По предварительным данным, окончательное решение КРЕМ примет 8 апреля.
По данным зарубежных СМИ, сумма возможной сделки Казахтелекома и скандинавской компании Telia варьируется от 800 млн до 1,2 млрд долларов. По версии других источников, цена может быть установлена на уровне 600 млн долларов.
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