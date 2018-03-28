Депутат Мажилиса Аскар Базарбаев опасается, что монопольное положение Казахтелекома после покупки акций KCell приведёт к росту тарифов для населения, передает Informburo.kz

Депутат Мажилиса Парламента Аскар Базарбаев заявил, что покупка Казахтелекомом 75% акций Kcell может привести к росту тарифов для населения. Соответствующий запрос депутат адресовал министру нацэкономики РК.

"Публикуемая информация свидетельствует о том, что количество пользовательских контрактов Казахтелекома после приобретения Kcell может достигнуть 17 млн, что превышает 65% от общего рынка. Монополия и экономическая концентрация в таких масштабах могут привести к повышению тарифов для рядовых пользователей. Казахтелеком будет иметь реальную возможность диктовать рынку свои условия", – сказал Аскар Базарбаев на пленарном заседании в Мажилисе.

Он добавил, что предоставление Казахтелекому согласия на приобретение 75% акций Kcell идёт вразрез с политикой государства по антимонопольному регулированию.

"Учитывая общественный резонанс по рассматриваемой сделке, прошу предоставить информацию о том, какие меры будут предприняты уполномоченным органом по недопущению ограничения конкуренции и возможном повышении тарифов для населения и других пользователей, а также по недопущению роста доли государства в экономике страны", – сказал депутат.

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Казахстана принял на рассмотрение заявление Казахтелекома на покупку 75% акций телекоммуникационного оператора Kcell в январе 2018 года.

В феврале антимонопольный комитет продлил рассмотрение заявки Казахтелекома. По предварительным данным, окончательное решение КРЕМ примет 8 апреля.

По данным зарубежных СМИ, сумма возможной сделки Казахтелекома и скандинавской компании Telia варьируется от 800 млн до 1,2 млрд долларов. По версии других источников, цена может быть установлена на уровне 600 млн долларов.