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28.03.18 19:48
Мама
В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000 человек
Мой ребенок работает в бюджетной организации и уже 10 лет стоит на очереди.Уже за это время женился и родил ребенка,а когда получит жилье -не известно.
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В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000 человек

Ольга ЛИХОГРАЙ

28 марта 2018, 11:12 |  ЖКХ

О ситуации с жилищным строительством в Костанайской области на совещании, прошедшем в облакимате 27 марта, рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства области Талгат БУЛАТОВ.

Он сообщил, что за год реализации госпрограммы «Нұрлы жер» в Казахстане сдано в эксплуатацию более 100 тысяч единиц жилья. В том числе 72,9 тысяч квартир и 27,9 тысяч частных домов.

- Обеспеченность жильем на одного жителя Казахстана за последние 10 лет выросла на 30% и составила 21,6 кв. м, - отметил Булатов. - Показатель по Костанайской области составляет 21,8 кв. м на одного жителя. Вместе с тем поставлена задача по охвату большего количества семей и доведения показателя обеспеченности жильем на одного жителя до 30 кв. м к 2030 году. Для достижения этого показателя нам необходимо ежегодно увеличивать ввод жилья до 10%.

В 2018 году в Костанайской области завершат строительство 22-х кредитных домов с 1 306 квартирами. Сумма строительства - 8,7 млрд тенге. Достроят 5 арендных домов с 309 квартирами, сумма строительства - 1 млрд 590 млн тенге. Планируют сдать в эксплуатация два арендных дома по линии АО «КИК» с 198 квартирами на 1 млрд 436 млн тенге. Строительство ещё десяти домов с 1 072 квартирами, которое начали в этом году, завершат в 2019-м. В эту стройку вложено 4,9 млрд бюджетных тенге.

Кроме того, в марте руководство области дополнительно направило бюджетные заявки в МИР РК на сумму 2,2 млрд тенге по шести проектам на строительство жилых домов.

- Несмотря на намеченные планы по строительству арендного жилья, не удается значительно сократить численность нуждающихся в жилье граждан, которая по состоянию на 1 января 2018 года достигла 24 600 человек, - сообщил Булатов. - Из них социально-уязвимые слои населения – 14 500 человек, претендующих на получение арендного жилья. За последние три года получил жилье из коммунального жилищного фонда 1 141 очередник (в 2015 году – 346, в 2016-м – 390, в 2017-м – 405), а очередность за этот период увеличилась на 3 142 человека. На города Костанай, Рудный и Костанайский район приходится 77% очередников.

- Конечно, сейчас у нас показатель обеспеченности жильем каждого человека по области даже выше республиканского, но к 2030 году этот показатель нужно увеличить до 30 кв. м, - сказал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - У нас в области есть 7 регионов, которые ни один тенге не привлекли в сферу строительства. С этим будем разбираться. Мы сейчас реализуем очень важную программу «Нурлы жер». И вообще я не раз говорил, что строительство - это локомотив развития области: строятся дома, создаются рабочие места, развивается стройиндустрия.

Мухамбетов отметил, что до конца года в сферу жилищного строительства области планируют привлечь до 30 млрд тенге.
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Комментарии к новости
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Денис
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...




Отправлено: 28.03.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вам архимед не стыдно? Нашли же деньги на постройку дворцовна берегу тобол в красном партизан для назарбаева!, нашли же деньги для бывшего пансионата горняк на каратомарах, все для того же назарбаева, так за 28 лет могли уже всех нуждающихся обеспечить социальным жильём, если бы не воровали и не занимались всепоглощающей коррупцией. Стыда у вас нет, все гребете и гребете, все обещает лет через 12 всех обеспечить. Что мешало раньше построить? Дворцы, яхты пароход, тачки? Предприятия свои?

§ 112
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10551
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.03.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
обеспечить социальным жильём,

Общаги что ли настроить и развести в городе нищету с деревень?
Тебе нафик тут люди?
В Рудном вон цены в три раза дешевле, Лисаковск..
Туда чо не едут, сидят?
У меня родственница ни в какую и ее окружение раньше, только Костанай, сидят сейчас квартиры уже по 20 лет снимают, одна платит 70 тысяч в месяц..
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Алмаз Қылыш
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...




Отправлено: 28.03.18 - 12:32
Комментарий удален модератором.

андрей
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...




Отправлено: 28.03.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чём здесь твои родственники и ты сам , есть сироты , есть инвалиды люди которые не могут физически заработать

Астана ЖК Арман Кала
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...




Отправлено: 28.03.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снимать жилье: лучше общагу или малосемейку. Собирайте побольше лучше)

!
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...




Отправлено: 28.03.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Стыда у вас нет, все гребете и гребете, все обещает лет через 12 всех обеспечить. Что мешало раньше построить? Дворцы, яхты пароход, тачки? Предприятия свои?

так и есть. Прошлый Аким города имел только ресторанов несколько, не говоря о другом имуществе. Вот туда деньги и уходят. Вот поэтому цены и растут.

§ 112
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10551
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.03.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
есть сироты , есть инвалид

Слушай меня, моей племяшке инвалиду, слепой, дали уже квартиру в Качарах.
Знакомым сиротам дали на Ленина 187 квартиры в Рудном..
Сиротам и инвалидам государство помогает кстати..
Ты хочешь сочинить что все 25 тысяч очередников это сироты и инвалиды?
Зачем играешь на них и занимаешься самопиаром?
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§ Сергей_я
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2418
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.03.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
одна платит 70 тысяч в месяц..

Значит зарабатывает она тысяч 200. найдет ли в Лисаковске такую зп? Или лучше с зп 60 и со своей квартирой жить как вы пишите в Лисаковске?
Профайл

§ Сергей_я
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2418
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.03.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Астана ЖК Арман Кала:
Снимать жилье: лучше общагу или малосемейку. Собирайте побольше лучше)

Т.е. вместо квартиры за 40-45 тыс снять малосемейку за 30-35. Итого целых 10 тыс в месяц высвободится. И тогда на жилье будешь копить не 15 лет, а 14. Афигеть как выгодно. При этом жить в коробченке среди бомжей, алкашей со всеми вытекающими последствиями: шум, грязь, вонь, воровство и пр. И это что б сэкономить 120-130 тыс в год...
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Бывалый
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...




Отправлено: 28.03.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Астана ЖК Арман Кала:
Снимать жилье: лучше общагу или малосемейку. Собирайте побольше лучше)

Можно в колодце теплотрассы жить.
Это ваще бесплатно...

Астана ЖК Арман Кала
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...




Отправлено: 28.03.18 - 14:11
Комментарий удален модератором.

100
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...




Отправлено: 28.03.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
развести в городе нищету с деревень?


А что, сейчас не так? Ходят толпами по городу с голодными глазами и смотрят, где-что подрезать. Их же видно невооружённым взглядом.

Аноним
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...




Отправлено: 28.03.18 - 17:25
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10551
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.03.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Значит зарабатывает она тысяч 200. найдет ли в Лисаковске такую

Печь кондитерские изделия, не знал что там такая зп..
А так у нее просто сын женился, с ребенком, дочь с ребенком, муш умер от врачебной ошибки, она с мужем.
Чтобы типа дешевле было, а не 3 хаты снимать..
Муж грузчик на складской с 2003го что ли..
Что, в Рудном нет работы грузчиком или поваром?
Профайл

§ 112
Re: В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10551
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.03.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:

А что, сейчас не так? Ходят толпами по городу с голодными глазами и смотрят

Господи..
Я сам хожу с голодными глазами и смотрю на кабаки с завистью, которые посещает Дора голодная..
Потому что нет элементарно 25 тысяч в день, чтобы завтракать там, обедать и ужинать..
У тебя есть?
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