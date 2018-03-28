В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000 человек

О ситуации с жилищным строительством в Костанайской области на совещании, прошедшем в облакимате 27 марта, рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства области Талгат БУЛАТОВ.

Он сообщил, что за год реализации госпрограммы «Нұрлы жер» в Казахстане сдано в эксплуатацию более 100 тысяч единиц жилья. В том числе 72,9 тысяч квартир и 27,9 тысяч частных домов.

- Обеспеченность жильем на одного жителя Казахстана за последние 10 лет выросла на 30% и составила 21,6 кв. м, - отметил Булатов. - Показатель по Костанайской области составляет 21,8 кв. м на одного жителя. Вместе с тем поставлена задача по охвату большего количества семей и доведения показателя обеспеченности жильем на одного жителя до 30 кв. м к 2030 году. Для достижения этого показателя нам необходимо ежегодно увеличивать ввод жилья до 10%.

В 2018 году в Костанайской области завершат строительство 22-х кредитных домов с 1 306 квартирами. Сумма строительства - 8,7 млрд тенге. Достроят 5 арендных домов с 309 квартирами, сумма строительства - 1 млрд 590 млн тенге. Планируют сдать в эксплуатация два арендных дома по линии АО «КИК» с 198 квартирами на 1 млрд 436 млн тенге. Строительство ещё десяти домов с 1 072 квартирами, которое начали в этом году, завершат в 2019-м. В эту стройку вложено 4,9 млрд бюджетных тенге.

Кроме того, в марте руководство области дополнительно направило бюджетные заявки в МИР РК на сумму 2,2 млрд тенге по шести проектам на строительство жилых домов.

- Несмотря на намеченные планы по строительству арендного жилья, не удается значительно сократить численность нуждающихся в жилье граждан, которая по состоянию на 1 января 2018 года достигла 24 600 человек, - сообщил Булатов. - Из них социально-уязвимые слои населения – 14 500 человек, претендующих на получение арендного жилья. За последние три года получил жилье из коммунального жилищного фонда 1 141 очередник (в 2015 году – 346, в 2016-м – 390, в 2017-м – 405), а очередность за этот период увеличилась на 3 142 человека. На города Костанай, Рудный и Костанайский район приходится 77% очередников.

- Конечно, сейчас у нас показатель обеспеченности жильем каждого человека по области даже выше республиканского, но к 2030 году этот показатель нужно увеличить до 30 кв. м, - сказал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - У нас в области есть 7 регионов, которые ни один тенге не привлекли в сферу строительства. С этим будем разбираться. Мы сейчас реализуем очень важную программу «Нурлы жер». И вообще я не раз говорил, что строительство - это локомотив развития области: строятся дома, создаются рабочие места, развивается стройиндустрия.

Мухамбетов отметил, что до конца года в сферу жилищного строительства области планируют привлечь до 30 млрд тенге.