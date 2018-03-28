В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте

Об этом сообщили на расширенном совещании по вопросам подготовки к паводку, прошедшем в акимате Костанайской области 27 марта. Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Самат КАЛИЕВ отчитался, что на территории региона «числятся 103 гидротехнических сооружения» (ГТС). Из них 7 - в республиканской, 81 - в коммунальной и 15 - в частной собственности.

- По ранее проведенным обследованиям установлено, что 28 ГТС коммунальной собственности находятся в неудовлетворительном состоянии (2 ГТС в Алтынсаринском районе, 1 ГТС в Аулиекольском районе, 6 ГТС в Амангельдинском районе, 6 ГТС в Джангельдинском районе, 2 ГТС в Житикаринском районе, 2 ГТС в Карасуском районе, 1 ГТС в Костанайском районе, 8 ГТС в Наурзумском районе), - сказал Калиев и тут же добавил: - Реальную угрозу создания ЧС они не представляют. В настоящее время ведется комиссионное обследование данных ГТС. В состав комиссии входят представители нашего управления, Тобол-Торгайской бассейновой инспекции, ДЧС и акиматов районов.

Калиев отметил, что в этом году из бюджета области выделили 116,4 млн тенге на строительство ограждающей дамбы на реке Аят в селе Тарановское и 5,3 млн тенге - на разработку проектной документации по строительству ограждающей дамбы в селе Узунколь. Дамбы необходимы для предотвращения подтопления сел во время паводка.

Начальник ДЧС Талгат КАКИМОВ назвал 8 самых паводкоопасных регионов: Аркалык, Аулиекольский, Наурзумский, Карасуский, Костанайский, Узункольский, Сарыкольский и Мендыкаринский районы.

- Департаментом ЧС уже созданы мобильные группы, которые будут направлены в эти регионы, - отчитался он. - Мобильные группы будут оценивать готовность местных исполнительных органов к паводковому периоду и проконтролируют, насколько очищены водопропускные сооружения.

По данным ДЧС, в зоне риска подтопления паводковыми водами, «с учетом последней корректировки», находятся 100 населенных пунктов, 2 336 жилых домов с населением 8 277 человек. А также 127 участков автомобильных дорог общей протяженностью 36,8 км и 17 участков линий электропередач. На случай временного размещения эвакуированных граждан из зон подтопления подготовлены 152 объекта (общежития, гостиницы, объекты образования и т. д.).

- То, что подготовились, это хорошо, - резюмировал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - По ГТС надо делать ПСД и ремонтировать. Также акцентируйте внимание на вывозе ТБО и строительного мусора из канально-арычных систем. Люди часто сваливают туда мусор, а потом он затрудняет пропуск воды. Многие говорят - мол, снега мало, паводка большого не будет. Ничего подобного, я вам скажу! Резкое таяние снега может начаться в других областях и вода пойдет к нам. Так что мобилизируйтесь и сконцентрируйтесь!