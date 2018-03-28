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В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте
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В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте

Ольга ЛИХОГРАЙ

28 марта 2018, 10:43 |  ЖКХ

Об этом сообщили на расширенном совещании по вопросам подготовки к паводку, прошедшем в акимате Костанайской области 27 марта. Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Самат КАЛИЕВ отчитался, что на территории региона «числятся 103 гидротехнических сооружения» (ГТС). Из них 7 - в республиканской, 81 - в коммунальной и 15 - в частной собственности.

- По ранее проведенным обследованиям установлено, что 28 ГТС коммунальной собственности находятся в неудовлетворительном состоянии (2 ГТС в Алтынсаринском районе, 1 ГТС в Аулиекольском районе, 6 ГТС в Амангельдинском районе, 6 ГТС в Джангельдинском районе, 2 ГТС в Житикаринском районе, 2 ГТС в Карасуском районе, 1 ГТС в Костанайском районе, 8 ГТС в Наурзумском районе), - сказал Калиев и тут же добавил: - Реальную угрозу создания ЧС они не представляют. В настоящее время ведется комиссионное обследование данных ГТС. В состав комиссии входят представители нашего управления, Тобол-Торгайской бассейновой инспекции, ДЧС и акиматов районов.

Калиев отметил, что в этом году из бюджета области выделили 116,4 млн тенге на строительство ограждающей дамбы на реке Аят в селе Тарановское и 5,3 млн тенге - на разработку проектной документации по строительству ограждающей дамбы в селе Узунколь. Дамбы необходимы для предотвращения подтопления сел во время паводка.

Начальник ДЧС Талгат КАКИМОВ назвал 8 самых паводкоопасных регионов: Аркалык, Аулиекольский, Наурзумский, Карасуский, Костанайский, Узункольский, Сарыкольский и Мендыкаринский районы.

- Департаментом ЧС уже созданы мобильные группы, которые будут направлены в эти регионы, - отчитался он. - Мобильные группы будут оценивать готовность местных исполнительных органов к паводковому периоду и проконтролируют, насколько очищены водопропускные сооружения.

По данным ДЧС, в зоне риска подтопления паводковыми водами, «с учетом последней корректировки», находятся 100 населенных пунктов, 2 336 жилых домов с населением 8 277 человек. А также 127 участков автомобильных дорог общей протяженностью 36,8 км и 17 участков линий электропередач. На случай временного размещения эвакуированных граждан из зон подтопления подготовлены 152 объекта (общежития, гостиницы, объекты образования и т. д.).

- То, что подготовились, это хорошо, - резюмировал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - По ГТС надо делать ПСД и ремонтировать. Также акцентируйте внимание на вывозе ТБО и строительного мусора из канально-арычных систем. Люди часто сваливают туда мусор, а потом он затрудняет пропуск воды. Многие говорят - мол, снега мало, паводка большого не будет. Ничего подобного, я вам скажу! Резкое таяние снега может начаться в других областях и вода пойдет к нам. Так что мобилизируйтесь и сконцентрируйтесь!
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Комментарии к новости

1
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте




Отправлено: 28.03.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, надо выделить 100000000000 тенге.
посадят в тюрьму. 300 человек.

житель
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте




Отправлено: 28.03.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за енбек архимед уже не должен тут быть.
в другом месте.

Житель
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте




Отправлено: 28.03.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год одно и тоже,страна без хозяев.

Бдительная
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте




Отправлено: 28.03.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Паводковая вода смыла машину с водителем в реку в ВКО.Это из последних новостей.Так вот,господа,нужно проверять,ремонтировать ,устранять,предписывать уже сегодня,чтобы завтра не стать жертвами такого ужаса.

362
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте




Отправлено: 28.03.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
Каждый год одно и тоже,страна без хозяев.

Твердой руки не хватает? типа Сталина?

§ КГСПС
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 28.03.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бдительная:

Это надо было делать ВЧЕРА.
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Житель
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте




Отправлено: 28.03.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может и Сталина.

362
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте




Отправлено: 28.03.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Бдительная:

Это надо было делать ВЧЕРА.

а вчера не было средств, наверное помнишь, из какого мы дерьма, только, только начали вылазить?

FOMA
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте




Отправлено: 28.03.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте

Изначально неверный подход к делу. Нужно говорить и делать не: "нуждаются в ремонте" а "нуждаются в постоянном техническом обслуживании" т.к. это стратегические объекты. Это конечно новая ступень эволюции ... но, тем не менее.

§ Серый волк
Re: В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9473
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.03.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
не: "нуждаются в ремонте" а "нуждаются в постоянном техническом обслуживании" т.к. это стратегические объекты

Сейчас они поилки для коров созданные в оврагах и накапливающие пару метров воды на пару месяцев весной на обслуживание ставить будут хозяйствам.

Вы это написали людям давно и безнадежно деэволюционировавшим.
Цитата:
FOMA:
Это конечно новая ступень эволюции ... но, тем не менее.

Эти их ступени точно ведут вниз!
Они по ним спускаются уже давно впотьме среди мокриц, плесени и запахов заплесневевшего разложения ономастов. :lol:
И только сверху всё ещё стоит обгаженная всеми воронами дамба акимата с фальшивым алюкобондом.
Натуральная дамба за которой скопилось месиво коррупции, болото некомпетентности, грязь ономастии - плохо замаскированный национализм, помои клановости, грязная туалетная бумага отчётов о процветании и прочие ингидиенты гниющей сточной канавы!
:lol:
Про новые ступени эволюции им уже позно увещевать.
Они полным ходом уже давно в национальном разрушении.

Им бы идей новых по организации ономастии!
А то их организованные понаприехавшие в город ономастеры реально совсем тупые.

Ну так сказать вот что им больше всего подходит:
Девочка, озвучивавшая Машу из мультфильма Маша и медведь.
https://www.youtube.com/watch?v=x2YxDLHGE1I



Ономастыри смогут из видео найти новые идеи для развития своего ономастизма, если с остальным уже туго и вместе с акиматом оставить свой след в истории деградации.
По этим следам их и найдут в будущем историки изучающие артефакты развития и возможно археологи, которые будут этот бедлам с дикими следами раскапывать.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 28.03.2018 - 16:48]
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