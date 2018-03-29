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362
Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации
КГСПС: охоже уже пришел, или подходит - к финишу этой системы. Скорее бы уже закончилось это безвременье. И закончилось без коллапса. Давно хочется спросить, у тех, кто ведёт Казахстан в светлое...
29.03.18 16:41
Бывалый
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Да. Надо минзарплату и мрп повысить в два раза. Автоматом в два раза вырастут штрафы и отчисления пенсионки и соцстраха у ИП-шников и прочих чернозарплатников )))))
29.03.18 16:40
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Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации

«Нерегулируемые экономики превращаются в неофеодальные экономики»
29 марта 2018, 08:57 |  Мнения

26 марта на правительственном часе в мажилисе министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ рассказал о ходе приватизации. Заместитель председателя мажилиса Владимир БОЖКО сразу попросил коллег не отвлекаться на мелочи и больше обсуждать постприватизационное использование проданных объектов.

Такой подход вице-спикер мотивировал ссылкой на опыт приватизации дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) и объектов ЖКХ в сельских районах. Однажды они уже продавались, но после их развала акиматы вынуждены были выкупать объекты у собственников. В итоге объекты, хотя и остались убыточными, но людям хотя бы есть с кого спросить за отсутствие в домах воды и тепла. Сейчас эти предприятия опять решили приватизировать.

Данного посыла депутатам оказалось достаточно, чтобы вспомнили о запланированной приватизации Жилстройсбербанка, в котором около 1 млн вкладчиков и более 520 млрд тенге на депозитных счетах.

- Что будет с льготными ставками после приватизации банка? – спросил депутат Петр ШАРАПАЕВ. – Сохранит ли банк свое участие в государственных жилищных программах?

Депутат Омархан ОКСИКБАЕВ добавил в общую топку эмоций еще больше топлива:

- Сейчас они объясняют, что приведут стратегического партнера. Что мы выиграем, если этот партнер придет? Он же свои правила будет диктовать за те вклады, которые вложил. Что мы ему разрешаем? Что теряем, что находим? Никто конкретно ничего не говорит.

Вразумительного ответа мажилисмены не получили. Зато узнали, что 97% объектов, запланированных для приватизации в 2017 году, уже проданы.

Правда, с торгами - тоже интересная история. Ожидали, что госказна ощутимо пополнится, но оказалось, что многие объекты проданы ниже их реальной стоимости. Председатель Комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай САБИЛЬЯНОВ сообщил, что из 367 проданных предприятий оценочная стоимость ниже балансовой сложилась у 20,5%, меньше уставного капитала – у 39,3%. По причине отсутствия двух и более претендентов из 269 объектов, которые приватизировали через торги, 90 ушли со второй или третьей попытки, в результате объекты упали в цене на 50%.

Заинтересованность потенциальных покупателей госсобственности свести до минимума свои затраты понятна. Как и то, что для повышения эффективности их работы новым хозяевам придется раскошелиться на инвестиции. Ради этого приватизация и проводится. Но понятно и то, что им нужно отбивать свои «бабки», и делать это придется за счет потребителей их товаров и услуг. Как такая «реформа» скажется на цене их продукции – вот в чем вопрос. Особенно по социальным объектам. Вот тогда тема поиска смысла затеи с новой волной широкомасштабной приватизации прозвучит куда сильнее, чем это произошло на упомянутом обсуждении.

Тут самое время вспомнить предостережение современного американского экономиста Майкла ХАДСОНА:

- Нерегулируемые экономики превращаются в неофеодальные экономики, принадлежащие привилегированному финансовому классу, который становится наследственным.

Казахстан, похоже, идет именно в этом направлении.
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Комментарии к новости

§ pandit
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 29.03.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже уже пришел, или подходит - к финишу этой системы. Скорее бы уже закончилось это безвременье. И закончилось без коллапса.
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1
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации




Отправлено: 29.03.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Институт глазных болезней в Алматы продан, а будет ли инвалидам и пенсионерам теперь поблажка при операциях?

андрей
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации




Отправлено: 29.03.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь с первым комментарием , конец ЭТОЙ СИСТЕМЫ близок , будет ли коллапс ни кто не знает . Поэтому и продают последние , что осталось .

Гога
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации




Отправлено: 29.03.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Вразумительного ответа мажилисмены не получили. Зато узнали, что 97% объектов, запланированных для приватизации в 2017 году, уже проданы.* - вроде уже на дворе 2018 год ???

§ CHINOIS
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 29.03.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выражаю сердечную благодарность моим землякам-кустанайцам, принявшим участие в памятном собрании на акции поминовения кемеровчан. Это горе коснулось и меня тоже.... погиб мой родственник. Мне было приятно видеть, как мои земляки не остались в стороне от горя и поддержали нас. Огромное спасибо!
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Ник
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации




Отправлено: 29.03.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горстка людей продает бизнес с которого им будет капать, пожизненно! И крохи будут капать нам(((

Йцукен
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации




Отправлено: 29.03.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я уже писал в под какой-то новостью, складывается ощущение что люди пытаются по-быстрому выжать денег откуда только можно и валить за бугор.

362
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации




Отправлено: 29.03.18 - 14:01
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 29.03.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Похоже уже пришел, или подходит - к финишу этой системы. Скорее бы уже закончилось это безвременье. И закончилось без коллапса.

Давно хочется спросить, у тех, кто ведёт Казахстан в светлое будущее, словами из песни:"Скажи, караванщик, когда же вода?!"
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Гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации




Отправлено: 29.03.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Евгений ШИБАРШИН: В поисках..."
Вот только интересно-чего...
Или очередной вброс "негатива" на вентилятор...
типа,налетай торопись...

362
Re: Евгений ШИБАРШИН: В поисках смысла приватизации




Отправлено: 29.03.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
охоже уже пришел, или подходит - к финишу этой системы. Скорее бы уже закончилось это безвременье. И закончилось без коллапса.

Давно хочется спросить, у тех, кто ведёт Казахстан в светлое будущее, словами из песни:"Скажи, караванщик, когда же вода?!"

Какая тебе вода нужна? Разве бывает так, что человека, что то устраивает, раз люди живут здесь значит их все устраивает, по моему ни кто ни кому не обещал Коммунизма, живите сегодняшним днем, растите детей, внуков радуйтесь жизни, если тоскуете по СССР, то забудьте не будет этого никогда, не будет больше ни старших ни младших братьев.

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