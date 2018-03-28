Ездившего без прав пьяного водителя публично осудили в Костанае

В ночь с 25-го на 26 марта на пересечении улиц Алтынсарина-Победы в Костанае полицейские задержали 23-летнего жителя Костаная, севшего за руль автомобиля «Фольксваген» в пьяном виде. Экспертиза показала, что легкую степень опьянения.

"Ко всему у него отсутствовало водительское удостоверение. Правонарушитель вовсе никогда не учился в автошколе и не получал разрешающий на вождение документ", - сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.

По словам обвиняемого, в ту ночь он вместе с приятелем выпил пиво, и так как друг, находящийся за рулем, сильно опьянел, парень решил сам сесть за руль. Примечательно, что автомобиль не принадлежит ни тому, ни другому, а находится на балансе предприятия, где они работают.

Открытый судебный процесс прошел в здании ДВД Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» («Должник»). Суд прошел под руководством председателя Костанайского городского административного суда Игоря Дудина.

Обвиняемый был признан виновным в совершении правонарушения по ст. 608 ч. 6 КоАП РК, ему назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток. Полицейские сразу конвоировали его из зала, где проходил суд.

Как отмечает пресс-служба, с начала года полицейскими задержан 451 водитель в состоянии алкогольного опьянения.

За два дня проведения операции «Борышкер» сотрудники административной полиции УВД Костаная взыскали штрафы на сумму 1 138 140 тенге.

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области