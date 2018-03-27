Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав

Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге в областном пресс-клубе сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госуслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ.

- В 2017 году в департамент поступило 7 обращений госслужащих о нарушении их прав, а за 3 месяца текущего года зарегистрировано уже 6 таких обращений, - отметил он. - По каждому обращению проводятся проверки и нарушенные права госслужащих восстанавливаются. В 2017 году были защищены права пятерых госслужащих.

По словам Салыкбаева, зачастую госслужащие привлекаются к дисциплинарной отвественности необоснованно.

- К примеру, 7 августа 2017 года в департамент поступило обращение заведующего сектором отдела ЖКХ акимата Аркалыка о незаконном наложении на него двух дисциплинарных взысканий в виде замечания и выговора, - сообщил он. - Нами была проведена внеплановая проверка с выездом на место. Все доводы заявителя подтвердились. По итогам проверки взыскания, наложенные на этого госслужащего, были признаны незаконными и отменены.

В 2017 году департамент отменил 11 актов о наложении дисциплинарных взысканий. Основанием для отмены стали грубые нарушения Закона "О госслужбе". Всего в прошлом году было привлечено к дисциплинарной ответственности 890 госслужащих.

Сейчас департамент проводит мониторинг предоставления ежегодных отпусков госслужащим, применения поощрений, обеспечения жильем, предоставления земельных участков под ИЖС .

В 2017 году было установлено 50 фактов нарушений по возмещению командировочных расходов и 142 - по найму жилых помещений. Общая сумма невозмещенных расходов госслужащим составила около миллиона тенге.