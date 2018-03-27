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архимед
Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав
Какие меры принимаются к тем, кто реально нарушает закон " О госслужбе"? Ведь нарушая права граждан, эти чиновники нарушают Конституцию РК! Уволить таких горе чиновников мало, их нужно...
27.03.18 20:18
112
Трагедия в Кемерово
Кстати там же погибла гражданка Казахстана с дочерью и тремя внуками.. bnews.kz
27.03.18 20:10
???
Трагедия в Кемерово
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
27.03.18 19:53
Как таг
Трагедия в Кемерово
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
27.03.18 19:46
Соболезную
Трагедия в Кемерово
Читаешь некоторые комменты постоянных тут ошивающихся и ужасаешься. Откуда такая чернота из них лезет? Невольно напрашивается вывод, что не от хорошей жизни они такие злые, видно выплескивают негатив...
27.03.18 19:37
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Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

27 марта 2018, 17:44 |  Государство

Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге в областном пресс-клубе сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госуслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ.

- В 2017 году в департамент поступило 7 обращений госслужащих о нарушении их прав, а за 3 месяца текущего года зарегистрировано уже 6 таких обращений, - отметил он. - По каждому обращению проводятся проверки и нарушенные права госслужащих восстанавливаются. В 2017 году были защищены права пятерых госслужащих.

По словам Салыкбаева, зачастую госслужащие привлекаются к дисциплинарной отвественности необоснованно.

- К примеру, 7 августа 2017 года в департамент поступило обращение заведующего сектором отдела ЖКХ акимата Аркалыка о незаконном наложении на него двух дисциплинарных взысканий в виде замечания и выговора, - сообщил он. - Нами была проведена внеплановая проверка с выездом на место. Все доводы заявителя подтвердились. По итогам проверки взыскания, наложенные на этого госслужащего, были признаны незаконными и отменены.

В 2017 году департамент отменил 11 актов о наложении дисциплинарных взысканий. Основанием для отмены стали грубые нарушения Закона "О госслужбе". Всего в прошлом году было привлечено к дисциплинарной ответственности 890 госслужащих.

Сейчас департамент проводит мониторинг предоставления ежегодных отпусков госслужащим, применения поощрений, обеспечения жильем, предоставления земельных участков под ИЖС .

В 2017 году было установлено 50 фактов нарушений по возмещению командировочных расходов и 142 - по найму жилых помещений. Общая сумма невозмещенных расходов госслужащим составила около миллиона тенге. 
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Комментарии к новости

архимед
Re: Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение...




Отправлено: 27.03.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие меры принимаются к тем, кто реально нарушает закон " О госслужбе"? Ведь нарушая права граждан, эти чиновники нарушают Конституцию РК! Уволить таких горе чиновников мало, их нужно заставить выплатить моральный вред каждому госслужащему в размере 100 000 тенге за каждое надуманное наказание! Вот тогда можно будет сказать: "Молодец Салыкбаев, так держать!

Гость
Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав




Отправлено: 27.03.18 - 20:54
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