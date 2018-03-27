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Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав
Какие меры принимаются к тем, кто реально нарушает закон " О госслужбе"? Ведь нарушая права граждан, эти чиновники нарушают Конституцию РК! Уволить таких горе чиновников мало, их нужно...
27.03.18 20:18
112
Трагедия в Кемерово
Кстати там же погибла гражданка Казахстана с дочерью и тремя внуками.. bnews.kz
27.03.18 20:10
???
Трагедия в Кемерово
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
27.03.18 19:53
Как таг
Трагедия в Кемерово
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
27.03.18 19:46
Соболезную
Трагедия в Кемерово
Читаешь некоторые комменты постоянных тут ошивающихся и ужасаешься. Откуда такая чернота из них лезет? Невольно напрашивается вывод, что не от хорошей жизни они такие злые, видно выплескивают негатив...
27.03.18 19:37
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До начала апреля резкого таяния снега в Костанайской области не ожидается

Ольга ЛИХОГРАЙ

27 марта 2018, 16:55 |  Общество

Температурный фон марта в Костанайской области пока ниже нормы, а количество осадков - выше. Об этом сегодня, 27 марта, в областном акимате во время противопаводкого совещания сообщила директор Костанайского филиала РГП "Казгидромет" Лариса КУЗЬМИНА.

- В ближайшее время ждем серию циклонов, - сказала Кузьмина. - в среду и четверг ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Из-за дождя снег осядет и уплотнится, поэтому активного таяния не предвидится.

По данным "Казгидромета", с пятницы, 30 марта, вновь ожидается похолодание, которое сохранится и в выходные дни. В связи с этим руководитель филиала посоветовала не проводить взрывные работы на льду водоемов в Карасу, о которых ранее сообщил начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат Какимов.
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