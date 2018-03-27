До начала апреля резкого таяния снега в Костанайской области не ожидается

Температурный фон марта в Костанайской области пока ниже нормы, а количество осадков - выше. Об этом сегодня, 27 марта, в областном акимате во время противопаводкого совещания сообщила директор Костанайского филиала РГП "Казгидромет" Лариса КУЗЬМИНА.

- В ближайшее время ждем серию циклонов, - сказала Кузьмина. - в среду и четверг ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Из-за дождя снег осядет и уплотнится, поэтому активного таяния не предвидится.

По данным "Казгидромета", с пятницы, 30 марта, вновь ожидается похолодание, которое сохранится и в выходные дни. В связи с этим руководитель филиала посоветовала не проводить взрывные работы на льду водоемов в Карасу, о которых ранее сообщил начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат Какимов.