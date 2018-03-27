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112
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27.03.18 20:10
???
Трагедия в Кемерово
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
27.03.18 19:53
Как таг
Трагедия в Кемерово
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
27.03.18 19:46
Соболезную
Трагедия в Кемерово
Читаешь некоторые комменты постоянных тут ошивающихся и ужасаешься. Откуда такая чернота из них лезет? Невольно напрашивается вывод, что не от хорошей жизни они такие злые, видно выплескивают негатив...
27.03.18 19:37
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Республиканский теннисный турнир KOSTANAYGOLD 14 & UNDER прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

27 марта 2018, 16:43 |  Спорт

Соревнования проходили в Теннисном центре 19–24 марта. На корты вышли 94 теннисиста в возрасте до 14 лет из Астаны, Алматы, Костаная, Тараза, Караганды, Шымкента, Усть-Каменогорска и Павлодара. В том числе 7 - из Костанайской области: два мальчика и пять девочек.

Призеры в одиночной категории: Арсен Нурлыбеков, Бекжан Ережеп и Илья Герасименко

Турнир является рейтинговым, победители и призёры получают не только грамоты и медали, но и очки в зачёт, по которым в конце года Федерация тенниса РК отбирает участников сборной Казахстана по теннису. На протяжении шести дней юноши и девушки соревновались в парном и одиночном зачёте.

Один из принципиальных финалов могли наблюдать корреспонденты «НГ» - в одиночном зачёте встретились Бекжан Ережеп (Шымкент) и Илья Герасименко (Астана). Первый сет прошёл довольно напряжённо и сложно дался Бекжану, но всё-таки остался за ним. Во втором сете Бекжан собрался и уверенно переломил ход встречи. Итоговый счет - 6:3, 6:1.

Бекжан Ережеп в финале обыграл Илью Герасименко со счетом 6:3, 6:1

Победителю турнира 14 лет, 7 из них он занимается теннисом.

- В парном зачёте я занял второе место, но в личном уже собрался, играл в своей привычной манере и одержал победу, - рассказал «НГ» Бекжан ЕРЕЖЕП. - Это Республиканский турнир, здесь нет проходных соперников, все играют на должном уровне. Я бы хотел выиграть турнир Большого шлема. Если буду хорошо трудиться и тренироваться, надеюсь, добьюсь этого.

Отвечая на вопрос «НГ» о том, кто является для него легендами тенниса, победитель турнира назвал три фамилии:

- Марат Сафин, Андре Агасси, из девушек - Мария Шарапова.

Лучший результат среди костанайцев показала Милана Кулаева, занявшая в личном зачёте 10 место.

- Дело в том, что наш теннисный центр построили совсем недавно - в 2015 году, - отметил главный судья соревнований Александр ЩЕРБИНА. - А в таких городах, как Астана, Алматы и Шымкент, они были давно введены в эксплуатацию. Там ребята наращивали своё мастерство годами, мы же в своё время играли по десять человек на одном корте. Но теперь у нас есть очень хороший современный Теннисный центр, где теперь ребята навёрстывают упущенное.

Айжан Нургали из Алматы (слева) стала победительницей турнира в одиночной категории

Призеры турнира

Девочки, одиночная категория

1 место

Айжан Нургали (Алматы)

2 место

Елизавета Гнилозубова (Астана)

3 место

Раиса Петровская (Караганда)

Девочки, парная категория

1 место

Адия Советканкызы, Елизавета Гнилозубова

2 место

Сабина Байгали, Дарига Рустемова

3 место

Анеля Кильдиярова, Айжан Нургали

Мальчики, одиночная категория

1 место

Бекжан Ережеп (Шымкент)

2 место

Илья Герасименко (Астана)

3 место

Арсен Нурлыбеков (Алматы)

Мальчики, парная категория

1 место

Тихон Сорокин, Данир Калдыбеков

2 место

Бекжан Ережеп, Зангар Нурланулы

3 место

Роман Коновалов, Таир Ниязов

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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