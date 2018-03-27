Республиканский теннисный турнир KOSTANAYGOLD 14 & UNDER прошел в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Соревнования проходили в Теннисном центре 19–24 марта. На корты вышли 94 теннисиста в возрасте до 14 лет из Астаны, Алматы, Костаная, Тараза, Караганды, Шымкента, Усть-Каменогорска и Павлодара. В том числе 7 - из Костанайской области: два мальчика и пять девочек.
Призеры в одиночной категории: Арсен Нурлыбеков, Бекжан Ережеп и Илья Герасименко
Турнир является рейтинговым, победители и призёры получают не только грамоты и медали, но и очки в зачёт, по которым в конце года Федерация тенниса РК отбирает участников сборной Казахстана по теннису. На протяжении шести дней юноши и девушки соревновались в парном и одиночном зачёте.
Один из принципиальных финалов могли наблюдать корреспонденты «НГ» - в одиночном зачёте встретились Бекжан Ережеп (Шымкент) и Илья Герасименко (Астана). Первый сет прошёл довольно напряжённо и сложно дался Бекжану, но всё-таки остался за ним. Во втором сете Бекжан собрался и уверенно переломил ход встречи. Итоговый счет - 6:3, 6:1.
Бекжан Ережеп в финале обыграл Илью Герасименко со счетом 6:3, 6:1
Победителю турнира 14 лет, 7 из них он занимается теннисом.
- В парном зачёте я занял второе место, но в личном уже собрался, играл в своей привычной манере и одержал победу, - рассказал «НГ» Бекжан ЕРЕЖЕП. - Это Республиканский турнир, здесь нет проходных соперников, все играют на должном уровне. Я бы хотел выиграть турнир Большого шлема. Если буду хорошо трудиться и тренироваться, надеюсь, добьюсь этого.
Отвечая на вопрос «НГ» о том, кто является для него легендами тенниса, победитель турнира назвал три фамилии:
- Марат Сафин, Андре Агасси, из девушек - Мария Шарапова.
Лучший результат среди костанайцев показала Милана Кулаева, занявшая в личном зачёте 10 место.
- Дело в том, что наш теннисный центр построили совсем недавно - в 2015 году, - отметил главный судья соревнований Александр ЩЕРБИНА. - А в таких городах, как Астана, Алматы и Шымкент, они были давно введены в эксплуатацию. Там ребята наращивали своё мастерство годами, мы же в своё время играли по десять человек на одном корте. Но теперь у нас есть очень хороший современный Теннисный центр, где теперь ребята навёрстывают упущенное.
Айжан Нургали из Алматы (слева) стала победительницей турнира в одиночной категории
Призеры турнира
|
Девочки, одиночная категория
|
1 место
|
Айжан Нургали (Алматы)
|
2 место
|
Елизавета Гнилозубова (Астана)
|
3 место
|
Раиса Петровская (Караганда)
|
Девочки, парная категория
|
1 место
|
Адия Советканкызы, Елизавета Гнилозубова
|
2 место
|
Сабина Байгали, Дарига Рустемова
|
3 место
|
Анеля Кильдиярова, Айжан Нургали
|
Мальчики, одиночная категория
|
1 место
|
Бекжан Ережеп (Шымкент)
|
2 место
|
Илья Герасименко (Астана)
|
3 место
|
Арсен Нурлыбеков (Алматы)
|
Мальчики, парная категория
|
1 место
|
Тихон Сорокин, Данир Калдыбеков
|
2 место
|
Бекжан Ережеп, Зангар Нурланулы
|
3 место
|
Роман Коновалов, Таир Ниязов
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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