В Костанае прошёл чемпионат области по жекпе-жек среди детей, юношей и мужчин

Турнир по национальному виду смешанных единоборств провели 24-25 марта в СПК «Султан». В нем приняли участие 150 бойцов со всей области.

Своих представителей на чемпионат области выставили Костанайский политехнический колледж (Федерация жекпе-жек), костанайские спортклубы «Барс» «Ипон» и «Темирлан», СК «Спарта» (Рудный), ФАРБ (Костанай), ФСО «Динамо» (Федерация жекпе-жек), Академия МВД РК (Костанай, Федерация жекпе-жек), СК «Qazaqbatyry» (Костанай, Федерация жекпе-жек), СК «Титан» (Костанай, Федерация жекпе-жек), СК «Намыс» (Аркалык, Федерация жекпе-жек), СК «Алем» (п. Лаврентьевка, Аулиекольский р-н, Федерация жекпе-жек) и СК «Сункар» (п. Октябрьский, Костанайский р-н, Федерация жекпе-жек.

Бейбарс Маратов (в черных шортах)

Жекпе-жек дословно переводится, как один на один. Федерация этого вида единоборств в Казахстане существует с 2003го года, в Костанайской области - с 2015 года. В 2017 году федерация получила сертификат Национального олимпийского комитета о признании жекпе-жек национальным видом спорта, а также государственную аккредитацию на право его развития на территории РК.

За два дня соревнований СПК «Султан» посетило большое количество любителей смешанных единоборств, и это не удивительно, ведь жекпе-жек является очень зрелищным и бескомпромиссным видом спорта, с нокаутами, бросками, болевыми и удушающими приёмами. 7-летние спортсмены в защитном обмундировании, согласно регламенту соревнований и возрастной группы, выходили в октагон (клетку) так же, как и взрослые бойцы.

- Этот чемпионат Костанайской области является отбором на чемпионат Казахстана, - сообщил «НГ» председатель ОО «Костанайская областная федерация национального спорта жекпе-жек», президент Федерации единоборств и боевых искусств Рауф АЛИЕВ. - Но подчёркиваю - это отбор только для тех спортсменов, кто состоит в нашей федерации жекпе-жек. Чемпионат РК среди молодёжи пройдёт 15 апреля, а в конце апреля чемпионат РК пройдёт и среди взрослых.

Один из самых зрелищных поединков продемонстрировал костанаец Андрей Черных, одержав победу в финале в весе 65 кг среди мужчин удушающим приёмом менее чем за минуту.

Андрей Черных (в синих шортах)

– Атмосфера на турнире хорошая, - отметил он после поединка. - Считаю, что многие довольно неплохо выступили, бойцы хорошо себя показали, но побеждает, как известно, сильнейший.

- Андрей состоит в сборной Костанайской области, - отметил Рауф Алиев. - Недавно мы приехали с турнира на Кубок РК, который проходил в Семее. Там он стал бронзовым призёром. Изначально Андрей пришёл заниматься для себя. Первые его соревнования были по армейскому рукопашному бою. Там он хорошо себя показал, поверил в свои силы, дальше набрался опыта и уже хорошо себя чувствует на более серьёзных турнирах. Думаю, на предстоящий чемпионат РК он тоже поедет.

Интересно, что Рауф Мухтарович секундировал каждого своего подопечного лично, хотя мог бы посылать к ученикам в угол кого-нибудь из младшего тренерского состава, как это делают главы других федераций.

Президент федерации – для меня это просто должность, - пояснил он. - Но на самом деле тренер - это как второй отец, я должен в трудные минуты всегда быть рядом. Поэтому я всегда в их углу, даю советы, очень часто в бою они смотрят на меня и ждут, чтобы подсказал. Это не так просто - быть в клетке, особенно когда она закрывается, это надо ощутить, чтобы понять. Когда клетка закрылась, ты один на один с противником, и всегда должен чувствовать родное плечо, чтобы знать, как поступить.

Призеров турнира награждали медалями и грамотами, в командном зачёте - кубками. Также были определены обладатели номинаций «За волю к победе» и «За лучшую технику». Награждение проводил почётный гость турнира - заслуженный тренер РК по боксу и кикбоксингу, м. с. СССР по боксу Марат Тапенов, тренер призёра Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Василия Левита

Победители чемпионата

Мальчики 7-8 лет До 25 кг Кирилл Боровко (ФАРБ, Костанай) 29 кг Егор Бражников («Темирлан», Костанай) +29кг Мирас Койшин (Федерация жекпе-жек, Костанай) Мальчики 9-11 лет До 29 кг Али Сейтбек («Темирлан», Костанай) 33 кг Захар Семёнов (ФАРБ, Костанай) 37 кг Тимур Заббаров («Барс», Костанай) 41 кг Илья Бурлаков («Барс», Костанай) 45 кг Дархан Кобжанов («Барс», Костанай) + 45 кг Милан Фасхутдинов («Иппон», Костанай) Юноши 12-14 лет до 34 кг Адил Аубакиров (Федерация жекпе-жек, Аулиеколь) 42 кг Айдын Еркуанысов («Темирлан», Костанай) 46 кг Николай Мирошников («Барс», Костанай) 50 кг Андрей Бесов (ФАРБ, Костанай) 55 кг Максат Догабаев (Федерация жекпе-жек, Аулиекль) 60 кг Адильбек Туйганов (Федерация жекпе-жек, Костанай) Юноши 15-17 лет До 46 кг Рахат Рахымжан (Федерация жекпе-жек, Аулиеколь) 59 кг Тамирлан Базылжанов (Федерация жекпе-жек, Костанай) 64 кг Таскын Бекмухамет (Федерация жекпе-жек, Аркалык) 69 кг Максат Капезов (Федерация жекпе-жек, Костанай) +69 кг Адильжан Урманов (Федерация жекпе-жек, Костанай) Мужчины До 55 кг Бейбарс Маратов (Федерация жекпе-жек, Костанай) 60 кг Бекболат Байназаров (Федерция жекпе-жек, Аркалык) 65 кг Андрей Черных (Федерация жекпе-жек, Костанай) 70 кг Рустем Дарушканов (Федерация жекпе-жек, Костанай) 75 кг Нурканат Кусаинов (Федерация жекпе-жек, Аркалык) +85 кг Вахид Тимербиев (Федерация жекпе-жек, Костанай) Девочки 11-13 лет 52 кг Дарья Жукова (Федерация жекпе-жек, п. Октябрьский) Девочки 14-16 лет 50 кг Махаббат Атымтай (Федерация жекпе жек, Костанай)

Фото Николая СОЛОВЬЕВА