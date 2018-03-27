В Костанае прошёл чемпионат области по жекпе-жек среди детей, юношей и мужчин
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Турнир по национальному виду смешанных единоборств провели 24-25 марта в СПК «Султан». В нем приняли участие 150 бойцов со всей области.
Своих представителей на чемпионат области выставили Костанайский политехнический колледж (Федерация жекпе-жек), костанайские спортклубы «Барс» «Ипон» и «Темирлан», СК «Спарта» (Рудный), ФАРБ (Костанай), ФСО «Динамо» (Федерация жекпе-жек), Академия МВД РК (Костанай, Федерация жекпе-жек), СК «Qazaqbatyry» (Костанай, Федерация жекпе-жек), СК «Титан» (Костанай, Федерация жекпе-жек), СК «Намыс» (Аркалык, Федерация жекпе-жек), СК «Алем» (п. Лаврентьевка, Аулиекольский р-н, Федерация жекпе-жек) и СК «Сункар» (п. Октябрьский, Костанайский р-н, Федерация жекпе-жек.
Бейбарс Маратов (в черных шортах)
Жекпе-жек дословно переводится, как один на один. Федерация этого вида единоборств в Казахстане существует с 2003го года, в Костанайской области - с 2015 года. В 2017 году федерация получила сертификат Национального олимпийского комитета о признании жекпе-жек национальным видом спорта, а также государственную аккредитацию на право его развития на территории РК.
За два дня соревнований СПК «Султан» посетило большое количество любителей смешанных единоборств, и это не удивительно, ведь жекпе-жек является очень зрелищным и бескомпромиссным видом спорта, с нокаутами, бросками, болевыми и удушающими приёмами. 7-летние спортсмены в защитном обмундировании, согласно регламенту соревнований и возрастной группы, выходили в октагон (клетку) так же, как и взрослые бойцы.
- Этот чемпионат Костанайской области является отбором на чемпионат Казахстана, - сообщил «НГ» председатель ОО «Костанайская областная федерация национального спорта жекпе-жек», президент Федерации единоборств и боевых искусств Рауф АЛИЕВ. - Но подчёркиваю - это отбор только для тех спортсменов, кто состоит в нашей федерации жекпе-жек. Чемпионат РК среди молодёжи пройдёт 15 апреля, а в конце апреля чемпионат РК пройдёт и среди взрослых.
Один из самых зрелищных поединков продемонстрировал костанаец Андрей Черных, одержав победу в финале в весе 65 кг среди мужчин удушающим приёмом менее чем за минуту.
Андрей Черных (в синих шортах)
– Атмосфера на турнире хорошая, - отметил он после поединка. - Считаю, что многие довольно неплохо выступили, бойцы хорошо себя показали, но побеждает, как известно, сильнейший.
- Андрей состоит в сборной Костанайской области, - отметил Рауф Алиев. - Недавно мы приехали с турнира на Кубок РК, который проходил в Семее. Там он стал бронзовым призёром. Изначально Андрей пришёл заниматься для себя. Первые его соревнования были по армейскому рукопашному бою. Там он хорошо себя показал, поверил в свои силы, дальше набрался опыта и уже хорошо себя чувствует на более серьёзных турнирах. Думаю, на предстоящий чемпионат РК он тоже поедет.
Интересно, что Рауф Мухтарович секундировал каждого своего подопечного лично, хотя мог бы посылать к ученикам в угол кого-нибудь из младшего тренерского состава, как это делают главы других федераций.
Президент федерации – для меня это просто должность, - пояснил он. - Но на самом деле тренер - это как второй отец, я должен в трудные минуты всегда быть рядом. Поэтому я всегда в их углу, даю советы, очень часто в бою они смотрят на меня и ждут, чтобы подсказал. Это не так просто - быть в клетке, особенно когда она закрывается, это надо ощутить, чтобы понять. Когда клетка закрылась, ты один на один с противником, и всегда должен чувствовать родное плечо, чтобы знать, как поступить.
Призеров турнира награждали медалями и грамотами, в командном зачёте - кубками. Также были определены обладатели номинаций «За волю к победе» и «За лучшую технику». Награждение проводил почётный гость турнира - заслуженный тренер РК по боксу и кикбоксингу, м. с. СССР по боксу Марат Тапенов, тренер призёра Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Василия Левита
Победители чемпионата
|
Мальчики 7-8 лет
|
До 25 кг
|
Кирилл Боровко (ФАРБ, Костанай)
|
29 кг
|
Егор Бражников («Темирлан», Костанай)
|
+29кг
|
Мирас Койшин (Федерация жекпе-жек, Костанай)
|
Мальчики 9-11 лет
|
До 29 кг
|
Али Сейтбек («Темирлан», Костанай)
|
33 кг
|
Захар Семёнов (ФАРБ, Костанай)
|
37 кг
|
Тимур Заббаров («Барс», Костанай)
|
41 кг
|
Илья Бурлаков («Барс», Костанай)
|
45 кг
|
Дархан Кобжанов («Барс», Костанай)
|
+ 45 кг
|
Милан Фасхутдинов («Иппон», Костанай)
|
Юноши 12-14 лет
|
до 34 кг
|
Адил Аубакиров (Федерация жекпе-жек, Аулиеколь)
|
42 кг
|
Айдын Еркуанысов («Темирлан», Костанай)
|
46 кг
|
Николай Мирошников («Барс», Костанай)
|
50 кг
|
Андрей Бесов (ФАРБ, Костанай)
|
55 кг
|
Максат Догабаев (Федерация жекпе-жек, Аулиекль)
|
60 кг
|
Адильбек Туйганов (Федерация жекпе-жек, Костанай)
|
Юноши 15-17 лет
|
До 46 кг
|
Рахат Рахымжан (Федерация жекпе-жек, Аулиеколь)
|
59 кг
|
Тамирлан Базылжанов (Федерация жекпе-жек, Костанай)
|
64 кг
|
Таскын Бекмухамет (Федерация жекпе-жек, Аркалык)
|
69 кг
|
Максат Капезов (Федерация жекпе-жек, Костанай)
|
+69 кг
|
Адильжан Урманов (Федерация жекпе-жек, Костанай)
|
Мужчины
|
До 55 кг
|
Бейбарс Маратов (Федерация жекпе-жек, Костанай)
|
60 кг
|
Бекболат Байназаров (Федерция жекпе-жек, Аркалык)
|
65 кг
|
Андрей Черных (Федерация жекпе-жек, Костанай)
|
70 кг
|
Рустем Дарушканов (Федерация жекпе-жек, Костанай)
|
75 кг
|
Нурканат Кусаинов (Федерация жекпе-жек, Аркалык)
|
+85 кг
|
Вахид Тимербиев (Федерация жекпе-жек, Костанай)
|
Девочки 11-13 лет
|
52 кг
|
Дарья Жукова (Федерация жекпе-жек, п. Октябрьский)
|
Девочки 14-16 лет
|
50 кг
|
Махаббат Атымтай (Федерация жекпе жек, Костанай)
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 144
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Какие меры принимаются к тем, кто реально нарушает закон " О госслужбе"? Ведь нарушая права граждан, эти чиновники нарушают Конституцию РК! Уволить таких горе чиновников мало, их нужно...
Трагедия в Кемерово
Кстати там же погибла гражданка Казахстана с дочерью и тремя внуками.. bnews.kz
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
Читаешь некоторые комменты постоянных тут ошивающихся и ужасаешься. Откуда такая чернота из них лезет? Невольно напрашивается вывод, что не от хорошей жизни они такие злые, видно выплескивают негатив...