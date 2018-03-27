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83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил Мухамедиулы

27 марта 2018, 14:24 |  Государство

Глава Минкультуры сообщил, что 83% казахстанцев владеют госязыком, 22% взрослых владеют тремя языками, передает Informburo.kz.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы представил членам Правительства результаты ежегодного исследования о том, сколько человек в Казахстане владеют государственным языком.

- В 2017 году доля населения, которая овладела государственным языком составила 83,1%. Доля взрослого населения, овладевшего тремя языками, составила 22,3%, – сообщил министр на заседании Правительства РК.

В 2017 году, по его словам, 610 госслужащих центральных исполнительных органов прошли курсы казахского языка. В республике функционирует 89 региональных центров обучения госязыку, в которых отучились более 58 000 слушателей.

Более 22 000 госслужащих прошли тестирование на знание казахского языка. Средний уровень знаний показали меньше половины 42,2%. Высокий уровень – 1,4%.

- По итогам 2017 года доля документооборота на государственном языке составила 92%. Согласно данным Министерства информации и коммуникаций, доля контента СМИ на казахском языке составляет 72%, – сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

26 февраля глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка, поручив перевести всю деятельность Парламента и Правительства на казахский язык.

После этого депутаты и чиновники массово стали записываться на онлайн-курсы казахского языка. По словам директора Фонда развития государственного языка Азата Шауеева, за несколько дней посещаемость сайта фонда, а также количество зарегистрировавшихся пользователей увеличилось в несколько раз.
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Комментарии к новости
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Ден
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...




Отправлено: 27.03.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это из разряда "Сказали бежать туда - побежали туда"
"Более 22 000 Гос служащих прошли тестирование на знание казахского языка. Средний уровень знаний показали меньше половины 42,2%. Высокий уровень – 1,4%" следовательно вопрос так 83% или 42%? или Гос служащие не относятся к населению?
183% нужно было написать, что уж там.

гость
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...




Отправлено: 27.03.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это министр какого гос-ва? Министр по юмору?

§ Валентин
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7347
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.03.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В 2017 году доля населения, которая овладела государственным языком составила 83,1%. Доля взрослого населения, овладевшего тремя языками, составила 22,3%,


Собственно, что 83%, что 22% - к обеим цифрам можно относиться с равной степенью доверия :)

Желающие могут опросить случайных прохожих и поинтересоваться у них can we continue our conversation on English if you don't mind :)
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Ден
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...




Отправлено: 27.03.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Желающие могут опросить случайных прохожих и поинтересоваться у них can we continue our conversation on English if you don't mind :)

-не добавить, не прибавить) в точку!

§ 112
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10532
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.03.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну на 83 процента конечно круто..
Может быть где то на югах..
Но если брать за эталон южный ближе к узбекскому, то северные обрусевшие не знают языка совсем, центровые, процентов на 40 максимум..
Смотря какой диалект и какие родовые языки будут приняты как эталон..
Посмотрел программу для нулевиков, думал что знаю кпзахский процента на 3, оказывается совсем не знаю..
Тотчто знал, уже не казахский язык, а северный вымирающий диалект..
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типалингвист
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...




Отправлено: 27.03.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
can we continue our conversation on English if you don't mind :)




conversation IN English

§ Victor Yang
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10492
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень скользкое понятие "владение языком" с указанием уровня. Я, получается, тоже владею - школьный уровень есть.
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§ лимон
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.03.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас в школе, два учителя казахского языка не знали перевод слова кеден(таможня), меня это в свой время очень удивило
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§ Валентин
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7347
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.03.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
типалингвист:
conversation IN English


Опечатался, ага.

Цитата:
Victor Yang:
Очень скользкое понятие "владение языком" с указанием уровня. Я, получается, тоже владею - школьный уровень есть.


Наверняка даже числишься в категории владеющих языком - школу окончил, оценки положительные?
Поди даже и в ВУЗе экзамен сдавал?
Значит, владеешь :)
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§ Хозяин
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 27.03.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я видимо вхожу в 22,3% - знаю английский, немецкий(с гуглом и могу пиво с рулькой попросить в гаштете) и русский.
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Юзер
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...




Отправлено: 27.03.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К примеру, человек может достаточно хорошо разговаривать на конкретном языке или понимать его, а писать не может на данном языке. Это относится к термину "владеть"?
Будьте добры, раскройте пожалуйста понятие "владеют". Для меня это совсем не ясно. Какой-то неоднозначный термин.

гость
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...




Отправлено: 27.03.18 - 15:51
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...




Отправлено: 27.03.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
... скользкое понятие "владение языком"-это,что-то из области практической лингвистики?

Бывалый
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...




Отправлено: 27.03.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юзер:
Будьте добры, раскройте пожалуйста понятие "владеют"

Я владею 103 языками.
Больше в гуглопереводчике нету на сегодня.

mila_00000
Re: 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил...




Отправлено: 27.03.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем врать.

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