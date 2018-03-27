83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил Мухамедиулы

Глава Минкультуры сообщил, что 83% казахстанцев владеют госязыком, 22% взрослых владеют тремя языками, передает Informburo.kz.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы представил членам Правительства результаты ежегодного исследования о том, сколько человек в Казахстане владеют государственным языком.

- В 2017 году доля населения, которая овладела государственным языком составила 83,1%. Доля взрослого населения, овладевшего тремя языками, составила 22,3%, – сообщил министр на заседании Правительства РК.

В 2017 году, по его словам, 610 госслужащих центральных исполнительных органов прошли курсы казахского языка. В республике функционирует 89 региональных центров обучения госязыку, в которых отучились более 58 000 слушателей.

Более 22 000 госслужащих прошли тестирование на знание казахского языка. Средний уровень знаний показали меньше половины 42,2%. Высокий уровень – 1,4%.

- По итогам 2017 года доля документооборота на государственном языке составила 92%. Согласно данным Министерства информации и коммуникаций, доля контента СМИ на казахском языке составляет 72%, – сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

26 февраля глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка, поручив перевести всю деятельность Парламента и Правительства на казахский язык.

После этого депутаты и чиновники массово стали записываться на онлайн-курсы казахского языка. По словам директора Фонда развития государственного языка Азата Шауеева, за несколько дней посещаемость сайта фонда, а также количество зарегистрировавшихся пользователей увеличилось в несколько раз.