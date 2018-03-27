Глава Минкультуры сообщил, что 83% казахстанцев владеют госязыком, 22% взрослых владеют тремя языками, передает Informburo.kz.
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы представил членам Правительства результаты ежегодного исследования о том, сколько человек в Казахстане владеют государственным языком.
- В 2017 году доля населения, которая овладела государственным языком составила 83,1%. Доля взрослого населения, овладевшего тремя языками, составила 22,3%, – сообщил министр на заседании Правительства РК.
В 2017 году, по его словам, 610 госслужащих центральных исполнительных органов прошли курсы казахского языка. В республике функционирует 89 региональных центров обучения госязыку, в которых отучились более 58 000 слушателей.
Более 22 000 госслужащих прошли тестирование на знание казахского языка. Средний уровень знаний показали меньше половины 42,2%. Высокий уровень – 1,4%.
- По итогам 2017 года доля документооборота на государственном языке составила 92%. Согласно данным Министерства информации и коммуникаций, доля контента СМИ на казахском языке составляет 72%, – сказал Арыстанбек Мухамедиулы.
26 февраля глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка, поручив перевести всю деятельность Парламента и Правительства на казахский язык.
После этого депутаты и чиновники массово стали записываться на онлайн-курсы казахского языка. По словам директора Фонда развития государственного языка Азата Шауеева, за несколько дней посещаемость сайта фонда, а также количество зарегистрировавшихся пользователей увеличилось в несколько раз.
Какие меры принимаются к тем, кто реально нарушает закон " О госслужбе"? Ведь нарушая права граждан, эти чиновники нарушают Конституцию РК! Уволить таких горе чиновников мало, их нужно...
Трагедия в Кемерово
Кстати там же погибла гражданка Казахстана с дочерью и тремя внуками.. bnews.kz
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
Читаешь некоторые комменты постоянных тут ошивающихся и ужасаешься. Откуда такая чернота из них лезет? Невольно напрашивается вывод, что не от хорошей жизни они такие злые, видно выплескивают негатив...