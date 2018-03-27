Сборная Казахстана на последних секундах проиграла Болгарии
Сборная Казахстана проиграла Болгарии в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото с сайта gong.bg
Игра проходила на стадионе "Панчо Арена" в венгерском Фельчуте и завершилась со счетом 1:2.
По сравнению с матчем против Венгрии главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов произвел две перестановки в стартовом составе: место основного вратаря занял Владимир Плотников, а на месте левого защитника вышел Гафуржан Суюмбаев.
В первом тайме был забит один гол. Его автором на 24-й минуте стал капитан болгар Ивелин Попов, реализовавший пенальти, который был назначен за фол Гафуржана Суюмбаева на Станиславе Манолеве.
В перерыве Стойлов произвел две замены, и одна из них получилась результативной. На 55-й минуте Еркебулан Тунгышбаев сравнял счет, а незадолго до этого мяч после удара Романа Муртазаева угодил в перекладину.
После гола сборная Казахстана не остановилась и владела заметным игровым преимуществом. Самый явный момент имел все тот же Муртазаев - он на скорости ушел от соперников, но не смог нанести точный удар.
Но в итоге матч завершился победой Болгарии. На последних секундах за фол Тунгышбаева был назначен штрафной, после розыгрыша которого забил Николай Бодуров.
Напомним, что 23 марта сборная Казахстана в товарищеской игре в Будапеште победила Венгрию - 3:2. Тот матч стал дебютным для Стойлова, чей контракт рассчитан на два года
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