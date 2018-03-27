Быстрее не бывает

Форум
архимед
Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав
Какие меры принимаются к тем, кто реально нарушает закон " О госслужбе"? Ведь нарушая права граждан, эти чиновники нарушают Конституцию РК! Уволить таких горе чиновников мало, их нужно...
27.03.18 20:18
112
Трагедия в Кемерово
Кстати там же погибла гражданка Казахстана с дочерью и тремя внуками.. bnews.kz
27.03.18 20:10
???
Трагедия в Кемерово
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
27.03.18 19:53
Как таг
Трагедия в Кемерово
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
27.03.18 19:46
Соболезную
Трагедия в Кемерово
Читаешь некоторые комменты постоянных тут ошивающихся и ужасаешься. Откуда такая чернота из них лезет? Невольно напрашивается вывод, что не от хорошей жизни они такие злые, видно выплескивают негатив...
27.03.18 19:37
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Сборная Казахстана на последних секундах проиграла Болгарии

27 марта 2018, 10:06 |  Спорт

Сборная Казахстана проиграла Болгарии в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz

Фото с сайта gong.bg

Игра проходила на стадионе "Панчо Арена" в венгерском Фельчуте и завершилась со счетом 1:2.

По сравнению с матчем против Венгрии главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов произвел две перестановки в стартовом составе: место основного вратаря занял Владимир Плотников, а на месте левого защитника вышел Гафуржан Суюмбаев. 

В первом тайме был забит один гол. Его автором на 24-й минуте стал капитан болгар Ивелин Попов, реализовавший пенальти, который был назначен за фол Гафуржана Суюмбаева на Станиславе Манолеве. 

В перерыве Стойлов произвел две замены, и одна из них получилась результативной. На 55-й минуте Еркебулан Тунгышбаев сравнял счет, а незадолго до этого мяч после удара Романа Муртазаева угодил в перекладину. 

После гола сборная Казахстана не остановилась и владела заметным игровым преимуществом. Самый явный момент имел все тот же Муртазаев - он на скорости ушел от соперников, но не смог нанести точный удар. 

Но в итоге матч завершился победой Болгарии. На последних секундах за фол Тунгышбаева был назначен штрафной, после розыгрыша которого забил Николай Бодуров.  

Напомним, что 23 марта сборная Казахстана в товарищеской игре в Будапеште победила Венгрию - 3:2. Тот матч стал дебютным для Стойлова, чей контракт рассчитан на два года
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.03.18 21:03 В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово
27.03.18 17:44 Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав
27.03.18 17:36 Труп повесившегося мужчины нашли в Костанае подростки
27.03.18 16:55 До начала апреля резкого таяния снега в Костанайской области не ожидается
27.03.18 16:43 Республиканский теннисный турнир KOSTANAYGOLD 14 & UNDER прошел в Костанае
27.03.18 16:05 В Костанае встретили чемпиона Паралимпийских игр Александра Колядина
27.03.18 15:54 "Удар кикбоксера или действия врача?" - в Рудном завершается процесс по делу о гибели Дмитрия Дядюна
27.03.18 15:02 В Костанае прошёл чемпионат области по жекпе-жек среди детей, юношей и мужчин
27.03.18 14:24 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил Мухамедиулы
27.03.18 12:16 Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении здравоохранения приводят разные данные о количестве отравившихся

Комментарии к новости

Вова
Re: Сборная Казахстана на последних секундах проиграла Болгарии




Отправлено: 27.03.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свои лямы все равно получат

Местный
Re: Сборная Казахстана на последних секундах проиграла Болгарии




Отправлено: 27.03.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое поражение на которое не стыдно было смотреть. Хорошо играли, но пропустили в добавленное время

дирк
Re: Сборная Казахстана на последних секундах проиграла Болгарии




Отправлено: 27.03.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется удивиться, что слили Болгарии, но нет, по футбольным именам болгары гораздо именитее. Однако это не отменяет критики в отсутствии прогресса в выращивании мастеров на протяжении уже более десятка лет у нас для сборной. У России хотя бы был всплеск в 2008, Украина всегда была мастеровитой. Может, на хоккей будем ровняться и туда вливать средства?

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 1
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх