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МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и закрывают выходы для эвакуации

26 марта 2018, 14:54 |  Государство

Крупные торговые центры проверяют ежегодно на соблюдение правил противопожарной безопасности, передает Informburo.kz.

Фото Ortcom.kz

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин заверил, что казахстанцам не нужно опасаться за свою жизнь в торгово-развлекательных центрах.

- У нас мораторий на проверку объектов с массовым пребыванием людей не вводится. У нас идут плановые проверки, нарушения выявляются, подаём в том числе в судебные органы для привлечения к ответственности. Есть здесь и ответственность бизнеса, когда мы обязаны уведомлять о проверке. Соответственно, когда приходит проверяющий, недостатки устраняются, а когда он уходит, те же самые эвакуационные выходы, которые должны постоянно функционировать, просто закрывают ввиду экономии сотрудников охранных фирм, – сказал Юрий Ильин журналистам после правительственного часа в Мажилисе.

Он проинформировал, что торгово-развлекательные центры проверяют в Астане, Алматы и областных центрах.

- На данное время каких-либо нарушений, чтобы мы закрыли и выписали предписание на закрытие, таких торговых центров пока нет, то есть устраняются нарушения, – заявил он.

По его мнению, главной причиной многочисленных жертв при пожаре в Кемерово стал мораторий на проверки бизнеса в России.

- Причина, во-первых, что многоэтажное здание функционировало, четырёхэтажное. Была плотная загрузка различными горючими материалами. И вторая – это, наверное, то, что в России объявлялся мораторий на проведение проверок в торгово-развлекательных центрах. Возможно, там были нарушены правила безопасности, – считает он.

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко уверен, что в Казахстане не допустят подобной ситуации.

- Все объекты с массовым посещением людей отнесены к первой категории противопожарного контроля, и такие объекты у нас проверяют ежегодно. Лет семь назад мы ввели это, в мою бытность (с 2007 по 2014 годы Божко был министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. – Авт.). И очень обострённо, жёстко реагируют. Я думаю, что МВД постарается не допустить такого катастрофического пожара, как в Кемерово, – высказался Владимир Божко.

Сигнал о задымлении в крупном торговом центре в Кемерово поступил в пожарную охрану днём в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания. Сотни людей оказались в огненной ловушке. По последним данным, погибли свыше 50 человек.
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Комментарии к новости

§ olegggon
Re: МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 26.03.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "плазе" тоже закрыт маленький выход к парковке. Иногда хочется выйти через него, а не тут то было. И еще не работают автоматические двери.
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111
Re: МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и...




Отправлено: 26.03.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, у нас в кинотеатрах при показах закрывают двери на ключ ???

§ 112
Re: МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10496
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.03.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно сказать у нас пока все в порядке, нет и лошадей и горящих старческих домов и кинотеатров..
За нашу безопасность спасибо соответствующим органам..
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§ 112
Re: МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10496
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.03.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как раз уже после торгового центра А вышел и тут такая новость..
Ну в А тоже к слову не все выходы работают, один оставили..
А вот хотя бы где туалет, нужно бы и открыть было..
Хм..
Это запрещенная информация?
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§ 112
Re: МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10496
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.03.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подумать только, журналисты сидят на зарплате рекламодателей что ли?
Сказать спасибо нашим проверяйкам запрещено!
Их нужно хаять исходя из нужно политики!
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§ Алиса
Re: МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.03.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть очень хорошая и точная русская пословица: Пока гром не грянет, мужик не перекрестится .
Вот по ней и живем... хоть на Руси, хоть в Казахстане, хоть еще где-то. А так у нас любят некоторые сэкономить деньги, пор по договоренности, по дружески "развести тучи руками" и все тихо мирно ... до поры до времени ...
А жертвы - люди.... :-x
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§ Сергей_я
Re: МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2413
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.03.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
интересно, у нас в кинотеатрах при показах закрывают двери на ключ ???

нет, т.к. туалеты находятся за пределами залов. Если б был внутри, наверное бы закрывали
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Народный контроль
Re: МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и...




Отправлено: 26.03.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Есть очень хорошая и точная русская пословица: Пока гром не грянет, мужик не перекрестится .

Так сколько этот гром может греметь? Уже все мыслимые и не мыслимые нормы перешагнула безалаберность. Многих жерт можно было избежать! Как это два зала где шёл показ фильмов, можно было закрыть на замок? И самой в первую очередь оставив детей на верную смерть живых заложников, билетерша бежала самая первая. Дети звонили родным и знакомым с просьбой спасти,открыть двери. Короче кошмар,вот она наша действительность и героизм

Читатель 1
Re: МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и...




Отправлено: 26.03.18 - 17:47
Комментарий удален модератором.

Гость
МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и закрывают выходы для эвакуации




Отправлено: 26.03.18 - 20:04
Комментарий проходит проверку.

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