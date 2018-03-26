МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и закрывают выходы для эвакуации

Крупные торговые центры проверяют ежегодно на соблюдение правил противопожарной безопасности, передает Informburo.kz.

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Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин заверил, что казахстанцам не нужно опасаться за свою жизнь в торгово-развлекательных центрах.

- У нас мораторий на проверку объектов с массовым пребыванием людей не вводится. У нас идут плановые проверки, нарушения выявляются, подаём в том числе в судебные органы для привлечения к ответственности. Есть здесь и ответственность бизнеса, когда мы обязаны уведомлять о проверке. Соответственно, когда приходит проверяющий, недостатки устраняются, а когда он уходит, те же самые эвакуационные выходы, которые должны постоянно функционировать, просто закрывают ввиду экономии сотрудников охранных фирм, – сказал Юрий Ильин журналистам после правительственного часа в Мажилисе.

Он проинформировал, что торгово-развлекательные центры проверяют в Астане, Алматы и областных центрах.

- На данное время каких-либо нарушений, чтобы мы закрыли и выписали предписание на закрытие, таких торговых центров пока нет, то есть устраняются нарушения, – заявил он.

По его мнению, главной причиной многочисленных жертв при пожаре в Кемерово стал мораторий на проверки бизнеса в России.

- Причина, во-первых, что многоэтажное здание функционировало, четырёхэтажное. Была плотная загрузка различными горючими материалами. И вторая – это, наверное, то, что в России объявлялся мораторий на проведение проверок в торгово-развлекательных центрах. Возможно, там были нарушены правила безопасности, – считает он.

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко уверен, что в Казахстане не допустят подобной ситуации.

- Все объекты с массовым посещением людей отнесены к первой категории противопожарного контроля, и такие объекты у нас проверяют ежегодно. Лет семь назад мы ввели это, в мою бытность (с 2007 по 2014 годы Божко был министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. – Авт.). И очень обострённо, жёстко реагируют. Я думаю, что МВД постарается не допустить такого катастрофического пожара, как в Кемерово, – высказался Владимир Божко.

Сигнал о задымлении в крупном торговом центре в Кемерово поступил в пожарную охрану днём в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания. Сотни людей оказались в огненной ловушке. По последним данным, погибли свыше 50 человек.