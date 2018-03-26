Пятерых пьяных водителей, лишенных водительских прав, за сутки задержали в Костанайской области

За вчерашний день, 25 марта, полиция выявила и задержала пятерых человек, которые сели за руль авто в пьяном виде. Все они оказались лишенными водительских прав в судебном порядке.

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Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, пьяных водителей задержали в Рудном, Лисаковске, Житикаре и в Сарыкольском районе.

- В состоянии алкогольного опьянения средней степени находился на момент управления автомобилем «ВАЗ-2110» житель Лисаковска, - сказано в сообщении пресс-службы. - Задержанный водитель был лишен права управления транспортным средством до 2021 года.

25 марта сотрудники УВД Рудного выловили сразу двух водителей: мужчин 33-х и 29 лет. Последний лишился водительских прав на 3 года в прошлом году за управление автомобилем в нетрезвом виде.

- Аналогичное правонарушение совершил и житель Житикары, задержанный полицейскими на автодороге Житикара – Забеловка за рулем «Ауди», - сообщает пресс-служба ведомства. - Задержанный был лишен водительских прав до 2019 года.

Пятого водителя задержали на трассе Алматы – Екатеринбург, возле п. Сарыколь. 51-летний мужчина выехал из п. Барвиновка Сарыкольского района подвыпившим и также без водительских прав.

По всем нарушениям проводится досудебное расследование.