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Пятерых пьяных водителей, лишенных водительских прав, за сутки задержали в Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

26 марта 2018, 12:30 |  Происшествия

За вчерашний день, 25 марта, полиция выявила и задержала пятерых человек, которые сели за руль авто в пьяном виде. Все они оказались лишенными водительских прав в судебном порядке.

Иллюстративное фото

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, пьяных водителей задержали в Рудном, Лисаковске, Житикаре и в Сарыкольском районе.

- В состоянии алкогольного опьянения средней степени находился на момент управления автомобилем «ВАЗ-2110» житель Лисаковска, - сказано в сообщении пресс-службы. - Задержанный водитель был лишен права управления транспортным средством до 2021 года.

25 марта сотрудники УВД Рудного выловили сразу двух водителей: мужчин 33-х и 29 лет. Последний лишился водительских прав на 3 года в прошлом году за управление автомобилем в нетрезвом виде.

- Аналогичное правонарушение совершил и житель Житикары, задержанный полицейскими на автодороге Житикара – Забеловка за рулем «Ауди», - сообщает пресс-служба ведомства. - Задержанный был лишен водительских прав до 2019 года.

Пятого водителя задержали на трассе Алматы – Екатеринбург, возле п. Сарыколь. 51-летний мужчина выехал из п. Барвиновка Сарыкольского района подвыпившим и также без водительских прав.

По всем нарушениям проводится досудебное расследование.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Пятерых пьяных водителей, лишенных водительских прав, за...




Отправлено: 26.03.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему у таких нарушителей не конфискуют автомобили? Вот это было бы на самом деле действенная мера против таких вот наглецов.

Сабыр
Re: Пятерых пьяных водителей, лишенных водительских прав, за...




Отправлено: 26.03.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю рейд прошёл по колхозникам. Так они всю жизнь пьяные ездят...

ХХХ
Re: Пятерых пьяных водителей, лишенных водительских прав, за...




Отправлено: 26.03.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Татьяна а ты озвучь сколько коллег проиехало на работу чуток под шафе.

* КГСПС
Re: Пятерых пьяных водителей, лишенных водительских прав, за...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.03.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Никогда не думал, что в чём то с вами когда-нибудь соглашусь. Но не зря говорится - никогда не говори никогда. Недавно был материал, что у браконьеров конфисковали авто как орудие преступления, а ведь в случае, когда пьяный за рулём да ещё ранее лишёный это не просто преступление, а рецидив. И авто орудие преступления.
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§ сайлау курманов
Re: Пятерых пьяных водителей, лишенных водительских прав, за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2658
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.03.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да-да , я тоже соглашусь с народным контролем , можете приехать ко мне в гости , обсудим эту тему подробней
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Народный контроль
Re: Пятерых пьяных водителей, лишенных водительских прав, за...




Отправлено: 26.03.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
Татьяна а ты озвучь сколько коллег проиехало на работу чуток под шафе.

Болезненно переносишь критику поступков под воздействие своих напитков?

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