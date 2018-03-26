Повестки в полицию будут присылать казахстанцам через SMS

Правоохранительные органы будут присылать повестки через SMS, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Соответствующие изменения внесены в приказ генерального прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 "Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения единого реестра досудебных расследований".

"Лицом, ведущим уголовный процесс в бумажном либо электронном формате, при необходимости извещения (уведомления) участников уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого, их законных представителей, защитника, гражданского ответчика, потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, их законных представителей и представителей) может использоваться возможность модуля SMS-оповещения в ЕРДР через единый номер 1414. Функционал "Отправить SMS-повестку" активизируется при выборе конкретного участника уголовного процесса. При отсутствии номера телефона в электронной форме участника уголовного процесса используется функционал "Повестка о вызове" по отправлению SMS-повестки на мобильный телефон и (или) электронную почту участника уголовного процесса с заполнением обязательных полей", - сообщается в документе.

В 2012 году Верховный суд Казахстана внедрил отправку повестки участникам судебного процесса с помощью SMS.