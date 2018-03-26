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Повестки в полицию будут присылать казахстанцам через SMS

26 марта 2018, 12:10 |  Государство

Правоохранительные органы будут присылать повестки через SMS, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Соответствующие изменения внесены в приказ генерального прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 "Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения единого реестра досудебных расследований".

"Лицом, ведущим уголовный процесс в бумажном либо электронном формате, при необходимости извещения (уведомления) участников уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого, их законных представителей, защитника, гражданского ответчика, потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, их законных представителей и представителей) может использоваться возможность модуля SMS-оповещения в ЕРДР через единый номер 1414. Функционал "Отправить SMS-повестку" активизируется при выборе конкретного участника уголовного процесса. При отсутствии номера телефона в электронной форме участника уголовного процесса используется функционал "Повестка о вызове" по отправлению SMS-повестки на мобильный телефон и (или) электронную почту участника уголовного процесса с заполнением обязательных полей", - сообщается в документе.

В 2012 году Верховный суд Казахстана внедрил отправку повестки участникам судебного процесса с помощью SMS.
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Комментарии к новости

Бурьян златоустовский
Re: Повестки в полицию будут присылать казахстанцам через SMS




Отправлено: 26.03.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арестовывать тоже будут по смс.

§ лимон
Re: Повестки в полицию будут присылать казахстанцам через SMS
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 651
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.03.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а если телефон выключен или вне зоны действия сети?
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Читатель 1
Re: Повестки в полицию будут присылать казахстанцам через SMS




Отправлено: 26.03.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Америга отстала от кз))) там повестку в руки вручить надо, иначе "до свидания" (вот "тёмные", они не знают про смс??)))

* КГСПС
Re: Повестки в полицию будут присылать казахстанцам через SMS
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.03.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и ещё одна причина для привязки телефона к конкретному человеку.
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ХХХ
Re: Повестки в полицию будут присылать казахстанцам через SMS




Отправлено: 26.03.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во ржакаи. Я не прочитао

§ сайлау курманов
Re: Повестки в полицию будут присылать казахстанцам через SMS
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2658
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.03.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть категория людей , при каждой встрече заново пишут мой телефон , у них хроническое недержание персональных номеров , а таковые и есть персоны завсегдатай право охранных органов , например мой номер уже лет десять при мне
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