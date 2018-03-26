Божко: Сельские коммунальные предприятия убыточны
Заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко заявил, что большинство коммунальных предприятий в сельских районах убыточны, передает корреспондент Tengrinews.kz. Он считает, что объекты должны приватизировать.
"Особую озабоченность вызывает приватизация инженерно-коммунальных предприятий и объектов социальных предприятий в районных центрах, селах, аулах. Это отопление, теплоснабжение, дорожно-эксплуатационные службы, медицинские учреждения, спортивные объекты. Если посмотреть историю работы ДЭУ и ЖКХ в сельских районах нашей страны, они уже однажды приватизировались, но были развалены, разрушены. Акиматы были вынуждены не от хорошей жизни их возвращать в собственность, в том числе, не редко выкупая у новых собственников", - сказал Божко.
"В комплексно-страновом обзоре РК, сделанным комитетом ОЭСР, говорится, что приватизация должна проводиться после предварительного анализа, финхоз состояния. Необходимо учитывать индивидуальные отраслевые региональные особенности и определять перспективы жизнеспособности объекта, возможности повышения эффективности его дальнейшего развития, снижения нагрузки на бюджет и не ущемления социальных и экономических условий для населения страны", - добавил заместитель председателя Мажилиса Парламента.
"В начале 2018 года две недели сидели без воды почти 900 жителей села Конысбай Зерендинского района Акмолинской области. Частный предприниматель приватизировал водонапорную башню, каких-либо мер при аварии сетей не обеспечил, а подвозкой воды для людей занимался опять же акимат района", - рассказал Владимир Божко.
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Божко: Сельские коммунальные предприятия убыточны
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