Быстрее не бывает

Форум
Медный
Снова звонкие дать имена
Kairat stayer: Там своих доморощенных и различных пришлых хватает ну и зачем нам тут ваши высказывания про Россию, там их явно не хватает. да и симметричненько было бы :lol: А так хренью какой...
26.03.18 20:03
elektron
Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла через общественный совет Костаная
Алиса: Почему бы, действительно, не ввести билеты? Хороший вопрос. Там наверное по "чёрному" кормятся, не только водители и предприниматель... :-x Да и налоги платить придётся с других...
26.03.18 19:58
Медный
Божко: Сельские коммунальные предприятия убыточны
Он считает, что объекты должны приватизировать. Вроде как торгашей мы не избираем, нам управленцы нужны... Если дяди в креслах не справляются, то надо не собственников менять... :lol:
26.03.18 19:48
Иолис
Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах Костанайской области заняли представители «Нур Отана»
Опять оппозиция со своими счетами не может разобраться, коррупционеры, не то что нуротанОвцы, все как на подбор ни одного отвода.
26.03.18 19:38
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Кстати Мир лишился одного Великого человека, которому аплодировал когда то во главе с Якубовичем и это конечно же Сергей Пантелеевич Мавроди.. Царствие тебе небесное.. Как будто молодость моя ушла..
26.03.18 19:28
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Божко: Сельские коммунальные предприятия убыточны

26 марта 2018, 11:27 |  Государство

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко заявил, что большинство коммунальных предприятий в сельских районах убыточны, передает корреспондент Tengrinews.kz. Он считает, что объекты должны приватизировать.

"Особую озабоченность вызывает приватизация инженерно-коммунальных предприятий и объектов социальных предприятий в районных центрах, селах, аулах. Это отопление, теплоснабжение, дорожно-эксплуатационные службы, медицинские учреждения, спортивные объекты. Если посмотреть историю работы ДЭУ и ЖКХ в сельских районах нашей страны, они уже однажды приватизировались, но были развалены, разрушены. Акиматы были вынуждены не от хорошей жизни их возвращать в собственность, в том числе, не редко выкупая у новых собственников", - сказал Божко.

"В комплексно-страновом обзоре РК, сделанным комитетом ОЭСР, говорится, что приватизация должна проводиться после предварительного анализа, финхоз состояния. Необходимо учитывать индивидуальные отраслевые региональные особенности и определять перспективы жизнеспособности объекта, возможности повышения эффективности его дальнейшего развития, снижения нагрузки на бюджет и не ущемления социальных и экономических условий для населения страны", - добавил заместитель председателя Мажилиса Парламента.

"В начале 2018 года две недели сидели без воды почти 900 жителей села Конысбай Зерендинского района Акмолинской области. Частный предприниматель приватизировал водонапорную башню, каких-либо мер при аварии сетей не обеспечил, а подвозкой воды для людей занимался опять же акимат района", - рассказал Владимир Божко.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.03.18 16:55 Женщину, обвиняемую в том, что она ударила ножом свою дочь, судят в Костанае
26.03.18 16:18 Заявка о повышении тарифа на проезд в автобусах не прошла через общественный совет Костаная
26.03.18 15:42 Нашелся родственник погибшего в Белоруссии красноармейца из Костанайской области
26.03.18 14:54 МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и закрывают выходы для эвакуации
26.03.18 12:30 Пятерых пьяных водителей, лишенных водительских прав, за сутки задержали в Костанайской области
26.03.18 12:10 Повестки в полицию будут присылать казахстанцам через SMS
26.03.18 11:23 Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах Костанайской области заняли представители «Нур Отана»
25.03.18 16:37 Отравление заключенных в Костанайской области: Заработал телефон информслужбы ДУИС
25.03.18 13:20 Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои телефоны
25.03.18 09:52 Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах

Комментарии к новости

§ Валентин
Re: Божко: Сельские коммунальные предприятия убыточны
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.03.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
заявил, что большинство коммунальных предприятий в сельских районах убыточны, [...] Он считает, что объекты должны приватизировать.


А после приватизации они, волшебным образом, станут прибыльны.
Профайл

* КГСПС
Re: Божко: Сельские коммунальные предприятия убыточны
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.03.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
снижения нагрузки на бюджет и не ущемления социальных и экономических условий для населения страны"///Это взаимоисключено! Если не из бюджета, то только из кармана у нас.
Профайл

Аким златоуста
Re: Божко: Сельские коммунальные предприятия убыточны




Отправлено: 26.03.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Да. Частник подымит цены и все вопрос решен с прибылью. А щас не удобно подымать цены, народ и так зол на власть.

Гость
Re: Божко: Сельские коммунальные предприятия убыточны




Отправлено: 26.03.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказки, дураку понятно, что убыточны. И никому это не надо, кроме как государства. В таких случаях нужно искать оптимальный вариант.

* Медный
Re: Божко: Сельские коммунальные предприятия убыточны
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1957
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.03.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он считает, что объекты должны приватизировать.

Вроде как торгашей мы не избираем, нам управленцы нужны...
Если дяди в креслах не справляются, то надо не собственников менять... :lol:
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 3
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх