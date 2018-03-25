Обладателей мобильных телефонов просят отправить ИИН на короткий номер для регистрации, сообщает Sputnik Казахстан.
Популярный в Казахстане сотовый оператор обязывает абонентов зарегистрировать свои мобильные телефоны. В смс-рассылке указано, что это необходимо в связи с обновленным законом "О связи" от 9 января текущего года. Казахстанцев просят отправить ИИН на короткий номер на безвозмездной основе.
Согласно поправкам в закон (статья 36-2) владелец абонентского устройства сотовой связи должен зарегистрировать его у оператора.
Для регистрации телефона, используемого охраняемыми лицами, предоставляется только данные об идентификационном коде устройства. Если телефон уже есть в базе или закреплен за другим пользователем, оператор должен отказать в регистрации. Другие сотовые операторы сообщили Sputnik Казахстан, что регистрируют телефоны абонентов при покупке сим-карт.
Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
07Litra: "дуальное образоваание",эт чо такое... как это будет па руски? это типа от "красивых" из колледжа дети будут уходить временами к "умным" на производство...
elektron: Вот вам и демократия и свобода слова я разве когда то обратное говорил? да и своя она у каждого, у вас тоже разрешена до определенных пределов.
07Litra: фрау призналась? не смешите, она таким способом попыталась оправдаться, не более. и вы также как и мы лапшу развешанную значит любите.
На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
док Джекель,а чо с комментом 19,получилосЬ ни в цвет? а...
Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
КГСПС: Дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами! И.В.Сталин Сила духа нашего неоспорима.. М.З.Тулепов..