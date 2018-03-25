Обладателей мобильных телефонов просят отправить ИИН на короткий номер для регистрации, сообщает Sputnik Казахстан.

Популярный в Казахстане сотовый оператор обязывает абонентов зарегистрировать свои мобильные телефоны. В смс-рассылке указано, что это необходимо в связи с обновленным законом "О связи" от 9 января текущего года. Казахстанцев просят отправить ИИН на короткий номер на безвозмездной основе.

Согласно поправкам в закон (статья 36-2) владелец абонентского устройства сотовой связи должен зарегистрировать его у оператора.

Для регистрации телефона, используемого охраняемыми лицами, предоставляется только данные об идентификационном коде устройства. Если телефон уже есть в базе или закреплен за другим пользователем, оператор должен отказать в регистрации. Другие сотовые операторы сообщили Sputnik Казахстан, что регистрируют телефоны абонентов при покупке сим-карт.