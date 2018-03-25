Быстрее не бывает

Форум
Алиса
Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
07Litra: "дуальное образоваание",эт чо такое... как это будет па руски? это типа от "красивых" из колледжа дети будут уходить временами к "умным" на производство...
25.03.18 19:03
ордынец
На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
elektron: Вот вам и демократия и свобода слова я разве когда то обратное говорил? да и своя она у каждого, у вас тоже разрешена до определенных пределов.
25.03.18 18:57
ордынец
На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
07Litra: фрау призналась? не смешите, она таким способом попыталась оправдаться, не более. и вы также как и мы лапшу развешанную значит любите.
25.03.18 18:55
07Litra
На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
док Джекель,а чо с комментом 19,получилосЬ ни в цвет? а...
25.03.18 18:40
112
Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
КГСПС: Дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами! И.В.Сталин Сила духа нашего неоспорима.. М.З.Тулепов..
25.03.18 18:40
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои телефоны

Sputnik Казахстан

25 марта 2018, 14:20 |  Общество

Обладателей мобильных телефонов просят отправить ИИН на короткий номер для регистрации, сообщает Sputnik Казахстан.

Популярный в Казахстане сотовый оператор обязывает абонентов зарегистрировать свои мобильные телефоны. В смс-рассылке указано, что это необходимо в связи с обновленным законом "О связи" от 9 января текущего года. Казахстанцев просят отправить ИИН на короткий номер на безвозмездной основе.

Согласно поправкам в (статья 36-2) владелец абонентского устройства сотовой связи должен зарегистрировать его у оператора.

Для регистрации телефона, используемого охраняемыми лицами, предоставляется только данные об идентификационном коде устройства. Если телефон уже есть в базе или закреплен за другим пользователем, оператор должен отказать в регистрации. Другие сотовые операторы сообщили Sputnik Казахстан, что регистрируют телефоны абонентов при покупке сим-карт.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.03.18 17:37 Отравление заключенных в Костанайской области: Заработал телефон информслужбы ДУИС
25.03.18 10:52 Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
25.03.18 10:14 Толстый кот-миротворец оригинально остановил драку
24.03.18 18:53 Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе
24.03.18 17:31 На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
24.03.18 11:54 Байтерек и "Кок-Тобе". Какие здания погаснут в Казахстане в "Час Земли"
24.03.18 10:50 Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал пятую подряд победу нокаутом в профи
24.03.18 09:10 Гибель заключённых Кушмурунской колонии прокомментировали в КУИС
24.03.18 08:47 Сборная Казахстана забила три гола Венгрии и одержала победу в дебютном матче Стойлова
24.03.18 08:19 Фемиду одели в национальное платье в здании суда в Шымкенте

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

Мистер
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...




Отправлено: 25.03.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если телефон уже есть в базе или закреплен за другим пользователем, оператор должен отказать в регистрации. Другие сотовые операторы сообщили Sputnik Казахстан, что регистрируют телефоны абонентов при покупке сим-карт.


То есть продажа Б/У телефона станет сложнее? Придется отменять регистрацию? Как это будет работать? Главное придумать, а как будет работать и надо ли это, не понятно.

§ 112
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.03.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня на интернет дома пришло какое то извещение, или навещение, что тариф меняется с апреля по умолчанию..
Профайл

Читатель 1
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...




Отправлено: 25.03.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Пожизненный" телефон теперь будет??)))

§ Victor Yang
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10484
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
То есть продажа Б/У телефона станет сложнее?

Просто телефон будет зарегистрирован на первого владельца. Лет через пять весь смысл в этой регистрации исчезнет - телефон может пройти десяток рук, а зарегистрирован будет на первого хозяина. И преступника с таким аппаратом уже не найти.
Профайл

Аноним
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...




Отправлено: 25.03.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Там будет связка: номер аппарата + номер абонента. Покупать придётся с номером, и пользоваться им до первой замены симки.

§ dandiv
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.03.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Другие сотовые операторы сообщили Sputnik Казахстан, что регистрируют телефоны абонентов при покупке сим-карт.

Как-то однобоко получается... При покупке симок от Теле2 ничего о телефоне не запрашивали, правда давно это было. Получается телефон в котором я использую данную симку регистрировать не надо? А если у меня в телефоне несколько симок от разных операторов, тогда как действовать?
Профайл

* elektron
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.03.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
тогда как действовать?

да скорее всего никак. Возите квитанцию об оплате с собой. Кабы не изяли как ворованый ;-) Так всегда, хорошими идеями роются траншеи отчуждения. Когда нет взаимопонимания власти с обществом
Профайл

Доброжелатель
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...




Отправлено: 25.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Получается телефон в котором я использую данную симку регистрировать не надо? А если у меня в телефоне несколько симок от разных операторов, тогда как действовать?

Сим карту тоже обязательно. В Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму" закреплена обязательная регистрация идентификационных кодов (IMEI) телефонов. Сейчас в Казахстане активно начато создание единой базы IMEI-кодов.

§ Victor Yang
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10484
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.03.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Там будет связка: номер аппарата + номер абонента. Покупать придётся с номером, и пользоваться им до первой замены симки.

А зачем мне номер каждый раз? У меня есть один - с 2005 года, на нём все аккаунты, почта и все остальное - мне не нужно его менять. А если аппарат захотелось обновить, но старый ещё работает? Или старый сломался, а деньги есть только на б/ушный? Тут закон или понят не так, или написан не так. В любом случае должна быть тогда процедура снятия с регистрации.
Профайл

* elektron
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.03.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Там будет связка: номер аппарата + номер абонента

Связка хорошо, а украдут аппарат и на нём потом какое дело повиснет, какого владельцу придётся? Да и кому и для чего это нужно? Полный контроль-матрикс! Так для этого ещё дорости нужно кое кому. Это опять рабочие места для "родственников". А благосостояние и волеизъявления народа опять по одну сторону
Профайл

Аноним
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...




Отправлено: 25.03.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мистер:
То есть продажа Б/У телефона станет сложнее?

Просто телефон будет зарегистрирован на первого владельца. Лет через пять весь смысл в этой регистрации исчезнет - телефон может пройти десяток рук, а зарегистрирован будет на первого хозяина

Я про это...

Аноним
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...




Отправлено: 25.03.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а украдут аппарат и на нём потом какое дело повиснет, какого владельцу придётся?

А владелец с удостоверением личности пойдёт в офис оператора связи и новую симку возьмёт, а старая - ррраз - и заблокировалась. Круто, да? Не знали? :-) И в правоохранительные органы, наверно, придётся заявление о краже написать...

Народный контроль
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...




Отправлено: 25.03.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И преступника с таким аппаратом уже не найти.

По заявлению от хозяина (при утере или краже),аппарат забанят и с него невозможно будет произвести звонок, независимо какую вы вставили симку. Вот вам вся арифметика! Вот вопрос а что будет с телефонами у которых есть родной брат,то есть дубликат, идентификационный код устройства ?

Доброжелатель
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...




Отправлено: 25.03.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи прогуглите, это вы хорошо умеете! Процедура проста....

§ 07Litra
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9420
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 25.03.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
"Пожизненный" телефон теперь будет??)))

во,видиш вьюнош,случилось што я те и грил.... клоунов убрали,терь иди и ты за вазелином... "хвост" будеш смазывать.... :lol:
Цитата:
Читатель 1 Re: На китайском телевидении запретили шутить и смеяться #1 Отправлено: 24.03.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования Абсолютно правильное решение. Молодцы китайцы))) Раз....и нет "клоунов"
Профайл

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 2
Всего: 102

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх