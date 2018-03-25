Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал, какие новшества внедряются по линии дуального образования в колледжах страны, сообщает sputniknews.kz.

"В рамках проекта бесплатное ТиПО мы приняли норму, которая позволяет до 80% всех учебных программ колледжей, которые находятся в системе дуального обучения, менять по требованию работодателя. Мы видим очень хороший тренд, когда бизнес заинтересован и активно участвует в формировании, изменении наших учебных программ. Наши образовательные программы меняются, а выпускники получают очень важные навыки, которые нужны рынку", — рассказал Аймагамбетов на брифинге в службе центральных коммуникаций.

В целом, по его словам, в последние годы была усовершенствована нормативно-правовая база дуального образования.

В частности в законе было закреплено множество понятий о дуальном обучении, а также норму в кодексе о труде. Это, как отметил вице-министр, позволяет практикантам на предприятии по дуальному образованию засчитывать обучение на производстве в стаж.