Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
sputniknews.kz
Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал, какие новшества внедряются по линии дуального образования в колледжах страны, сообщает sputniknews.kz.
"В рамках проекта бесплатное ТиПО мы приняли норму, которая позволяет до 80% всех учебных программ колледжей, которые находятся в системе дуального обучения, менять по требованию работодателя. Мы видим очень хороший тренд, когда бизнес заинтересован и активно участвует в формировании, изменении наших учебных программ. Наши образовательные программы меняются, а выпускники получают очень важные навыки, которые нужны рынку", — рассказал Аймагамбетов на брифинге в службе центральных коммуникаций.
В целом, по его словам, в последние годы была усовершенствована нормативно-правовая база дуального образования.
В частности в законе было закреплено множество понятий о дуальном обучении, а также норму в кодексе о труде. Это, как отметил вице-министр, позволяет практикантам на предприятии по дуальному образованию засчитывать обучение на производстве в стаж.
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А этот,одинокий дядя с лишней жировой прослойкой на пузе,кроме скидывания тарелок с пахлёбкой ,путним так и не занялся :-x
А всё...про специалистов забудьте ..."редкий вид")))