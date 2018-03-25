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25.03.18 12:23
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
А этот,одинокий дядя с лишней жировой прослойкой на пузе,кроме скидывания тарелок с пахлёбкой ,путним так и не занялся :-x
25.03.18 12:11
Читатель 1
Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
А всё...про специалистов забудьте ..."редкий вид")))
25.03.18 12:08
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Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах

sputniknews.kz

25 марта 2018, 10:52 |  Государство

Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал, какие новшества внедряются по линии дуального образования в колледжах страны, сообщает sputniknews.kz.

"В рамках проекта бесплатное ТиПО мы приняли норму, которая позволяет до 80% всех учебных программ колледжей, которые находятся в системе дуального обучения, менять по требованию работодателя. Мы видим очень хороший тренд, когда бизнес заинтересован и активно участвует в формировании, изменении наших учебных программ. Наши образовательные программы меняются, а выпускники получают очень важные навыки, которые нужны рынку", — рассказал Аймагамбетов на брифинге в службе центральных коммуникаций. 

В целом, по его словам, в последние годы была усовершенствована нормативно-правовая база дуального образования. 

В частности в законе было закреплено множество понятий о дуальном обучении, а также норму в кодексе о труде. Это, как отметил вице-министр, позволяет практикантам на предприятии по дуальному образованию засчитывать обучение на производстве в стаж.
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Комментарии к новости

nik58
Re: Вице-министр образования РК: профессии будущего начали...




Отправлено: 25.03.18 - 11:02
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Вице-министр образования РК: профессии будущего начали...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1953
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.03.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в общем контексте образования. это всего лишь должны быть курсы повышения квалификации или переобучения, но не как основное узкоспециализированное образование.
:-x
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Читатель 1
Re: Вице-министр образования РК: профессии будущего начали...




Отправлено: 25.03.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А всё....про специалистов забудьте ...."редкий вид")))

Гость
Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах




Отправлено: 25.03.18 - 12:33
Комментарий проходит проверку.

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