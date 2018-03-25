Толстый кот-миротворец оригинально остановил драку

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как очень толстый кот случайно остановил драку двух других животных, сообщает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как животные готовятся к схватке, угрожающе мяукая. В тот момент, когда начинается драка, появляется третий питомец и переключает внимание на себя.

Толстый кот медленно подходит к враждующим и внезапно заваливается рядом с ними на бок. Изумленные противники тут же забывают о драке и расходятся как ни в чем не бывало.