Толстый кот-миротворец оригинально остановил драку
Tengrinews.kz
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как очень толстый кот случайно остановил драку двух других животных, сообщает Tengrinews.kz.
На кадрах видно, как животные готовятся к схватке, угрожающе мяукая. В тот момент, когда начинается драка, появляется третий питомец и переключает внимание на себя.
Толстый кот медленно подходит к враждующим и внезапно заваливается рядом с ними на бок. Изумленные противники тут же забывают о драке и расходятся как ни в чем не бывало.
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А этот,одинокий дядя с лишней жировой прослойкой на пузе,кроме скидывания тарелок с пахлёбкой ,путним так и не занялся :-x
А всё...про специалистов забудьте ..."редкий вид")))