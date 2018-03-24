Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе
informburo.kz
Вирус способен заражать компьютеры на платформе Windows. Он копирует сохранённые в браузере логины и пароли и высылает полученную информацию злоумышленникам, сообщает informburo.kz.
Специалисты по кибербезопасности сообщили об атаке нового вируса, с помощью которого злоумышленники могут получить доступ к данным пользователя в соцсетях и других сервисах. Подробности на своём сайте опубликовали эксперты компании Dr.Web.
Вредоносная программа Trojan.PWS.Stealer.23012. способна заражать компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. Выявлено несколько модификаций, детектируемых также под наименованием Trojan.PWS.Stealer.23198.
Вирус делает скриншоты экрана и копирует с компьютера логины и пароли, сохранённые в браузерах. Полученную информацию он сохраняет в архив и высылает злоумышленникам.
Вирус также копирует с рабочего стола Windows файлы с расширениями ".txt", ".pdf", ".jpg", ".png", ".xls", ".doc", ".docx", ".sqlite", ".db", ".sqlite3", ".bak", ".sql", ".xml".
Отмечены случаи распространения троянца через сервис Яндекс.Диск, ссылки на файлы публиковались на YouTube в виде комментариев к видеороликам. При переходе по ссылке пользователь загружает на компьютер самораспаковывающийся архив с вирусом.
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Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе
Ну нашим профессионалам Ютьюба по моему ни страшно ничего.. А иначе где им знания еще черпать для профессионализма своего Айкию..