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Товарищ Ын
Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе
Перехожу на linux. Ну эту глючную винду
24.03.18 20:58
07Litra
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24.03.18 20:47
112
Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе
Ну нашим профессионалам Ютьюба по моему ни страшно ничего.. А иначе где им знания еще черпать для профессионализма своего Айкию..
24.03.18 20:07
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Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе

informburo.kz

24 марта 2018, 18:53 |  Криминал

Вирус способен заражать компьютеры на платформе Windows. Он копирует сохранённые в браузере логины и пароли и высылает полученную информацию злоумышленникам, сообщает informburo.kz.

Специалисты по кибербезопасности сообщили об атаке нового вируса, с помощью которого злоумышленники могут получить доступ к данным пользователя в соцсетях и других сервисах. Подробности на своём сайте опубликовали эксперты компании Dr.Web.

Вредоносная программа Trojan.PWS.Stealer.23012. способна заражать компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. Выявлено несколько модификаций, детектируемых также под наименованием Trojan.PWS.Stealer.23198.

Вирус делает скриншоты экрана и копирует с компьютера логины и пароли, сохранённые в браузерах. Полученную информацию он сохраняет в архив и высылает злоумышленникам.

Вирус также копирует с рабочего стола Windows файлы с расширениями ".txt", ".pdf", ".jpg", ".png", ".xls", ".doc", ".docx", ".sqlite", ".db", ".sqlite3", ".bak", ".sql", ".xml".

Отмечены случаи распространения троянца через сервис Яндекс.Диск, ссылки на файлы публиковались на YouTube в виде комментариев к видеороликам. При переходе по ссылке пользователь загружает на компьютер самораспаковывающийся архив с вирусом.
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Комментарии к новости

FOMA
Re: Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе




Отправлено: 24.03.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему я не удивлен? Выручка за прошлый год антивирусной индустрии упала на 12% Теперь стараются!

§ 112
Re: Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе
112


(Пользователи)
Сообщений: 10454
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.03.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну нашим профессионалам Ютьюба по моему ни страшно ничего..
А иначе где им знания еще черпать для профессионализма своего Айкию..
Профайл

Товарищ Ын
Re: Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе




Отправлено: 24.03.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перехожу на linux.
Ну эту глючную винду

§ 112
Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе
112


(Пользователи)
Сообщений: 10454
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.03.18 - 22:03
Комментарий проходит проверку.
Профайл

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