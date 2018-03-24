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07Litra
На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
Читатель 1: Абсолютно правильное решение. Молодцы китайцы))) Раз...и нет "клоунов" два... и нет зрителей... три... и абзац цирку,под названием жись... останетца один страх... гдета...
24.03.18 21:31
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24.03.18 20:47
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24.03.18 20:07
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На китайском телевидении запретили шутить и смеяться

Lenta.ru

24 марта 2018, 17:31 |  Общество

Власти Китая запретили юмористические ролики и пародии на художественные произведения. Запрет коснулся как телевидения, так и блогеров, сообщает Lenta.ru.

Фото Reuters

По мнению чиновников, подобный контент «подрывает основные социалистические устои» и может угрожать авторитету председателя Си Цзиньпина. Согласно документу Государственной администрации прессы, издательской деятельности, радио, кино и телевидения, в стране вводится запрет на видеоролики, которые «искажают, издеваются или порочат классические литературные и художественные произведения».

По мнению аналитика из Пекина У Цзяня (Wu Jian), отказавшиеся подчиниться новым правилам будут немедленно либо отстранены с телевидения, либо, в случае с блогерами, заблокированы.

Команда китайских блогеров-пародистов JustXiait, известная дубляжом сатирических дублированных роликов, содержащих фрагменты кинофильмов, уже добровольно удалила все видео в рамках «самоконтроля, очищения и улучшения».

Решение об ужесточении регулирования было принято после того, как коммунистическая партия передала обязанности по контролю над новостными ресурсами, печатью и видеоконтентом рекламному подразделению.
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: На китайском телевидении запретили шутить и смеяться




Отправлено: 24.03.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно правильное решение. Молодцы китайцы))) Раз....и нет "клоунов"

§ 07Litra
Re: На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9413
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.03.18 - 20:50
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 07Litra
Re: На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9413
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.03.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Абсолютно правильное решение. Молодцы китайцы))) Раз....и нет "клоунов"

два... и нет зрителей...
три... и абзац цирку,под названием жись... останетца один страх...
гдета эта уже ж былo...
Профайл

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