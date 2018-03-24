На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
Lenta.ru
Власти Китая запретили юмористические ролики и пародии на художественные произведения. Запрет коснулся как телевидения, так и блогеров, сообщает Lenta.ru.
Фото Reuters
По мнению чиновников, подобный контент «подрывает основные социалистические устои» и может угрожать авторитету председателя Си Цзиньпина. Согласно документу Государственной администрации прессы, издательской деятельности, радио, кино и телевидения, в стране вводится запрет на видеоролики, которые «искажают, издеваются или порочат классические литературные и художественные произведения».
По мнению аналитика из Пекина У Цзяня (Wu Jian), отказавшиеся подчиниться новым правилам будут немедленно либо отстранены с телевидения, либо, в случае с блогерами, заблокированы.
Команда китайских блогеров-пародистов JustXiait, известная дубляжом сатирических дублированных роликов, содержащих фрагменты кинофильмов, уже добровольно удалила все видео в рамках «самоконтроля, очищения и улучшения».
Решение об ужесточении регулирования было принято после того, как коммунистическая партия передала обязанности по контролю над новостными ресурсами, печатью и видеоконтентом рекламному подразделению.
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На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
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