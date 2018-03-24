Сборная Казахстана забила три гола Венгрии и одержала победу в дебютном матче Стойлова
Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Венгрии в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, которая состоялась в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Станимира Стойлова.
Счет в игре на шестой минуте открыл форвард "Астаны" Роман Муртазаев, а на десятой минуте отличился дебютант национальной сборной Бахтиер Зайнутдинов, который также является футболистом "Астаны".
Однако на 21-й минуте Адам Салаи после быстрого розыгрыша штрафного один мяч отыграл, но на 39-й минуте свой первый мяч за сборную Казахстана забил нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет.
Причем для 18-летнего футболиста эта игра также стала дебютной.
Во втором тайме на поле вышел еще один дебютант из "Астаны" Юрий Перцух, который заменил Сейдахмета. А на 68-й минуте хозяева благодаря голу Кристиана Немета сократили отставание до минимума.
Позже на поле появился еще один дебютант Магомед Парагульков, выступающий за "Кайрат". В итоге в оставшееся время счет на табло не изменился и сборная Казахстана одержала победу.
Стоит отметить, что для Стойлова этот матч стал первым на посту главного тренера сборной Казахстана. Болгарин возглавил сборную Казахстана 1 марта. Ранее он работал в "Астане", с которой четырежды выигрывал чемпионат страны и доходил до группового этапа Лиги чемпионов и до 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, что уже 26 марта сборная Казахстана сыграет еще один товарищеский матч. В венгерском Фельчуте состоится встреча с командой Болгарии.
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Да вообще то когда то это называлось одним словом-Волюнтаризм ! :lol:
вообще то сомнительно,найти нормальную водку и там не проблема
362: давление будет только усиливаться Давление на русскоязычное население Казахстана со стороны власти путем переименований, перехода на латиницу и прочего уничижения русского языка?
Красный автомобиль выгодно отличается компактностью и экономичностью. Остальные цвета громоздки и прожорливы.
362: не могут найти человека на должность по курированию госзакупок, все боятся чего боятся? что воровать начнут или? так что у вас все поголовные коррупционеры в организации? лихо ты их ..мом...