Фемиду одели в национальное платье в здании суда в Шымкенте

Статую богини правосудия Фемиды в здании суда в Шымкенте нарядили в казахское платье, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Южно-Казахстанский областной суд отличился во время празднования Наурыза, приодев статую Фемиды, расположенную у здания суда, в казахское национальное платье. Фотография, сделанная посетителем суда, быстро облетела соцсети.

На снимке видно, как впору пришелся красный национальный костюм статуе Фемиды. Шымкентские судьи смогли подобрать Фемиде и подходящего размера алый саукеле.

Поступок вершителей правосудия удивил и рассмешил пользователей Facebook.

В Южно-Казахстанском областном суде подтвердили, что статуя Фемиды действительно была наряжена к празднику Наурыз. Правда, в казахском национальном платье ей дали постоять всего один день.

Фемида - общепризнанный символ правосудия, ее изваяния можно встретить в зданиях суда. В древнегреческой мифологии Фемида - вторая супруга Зевса, изображалась обычно в виде женщины с повязкой на глазах, в одной руке она держит меч, в другой - весы.