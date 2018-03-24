Фемиду одели в национальное платье в здании суда в Шымкенте
Tengrinews.kz
Статую богини правосудия Фемиды в здании суда в Шымкенте нарядили в казахское платье, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Южно-Казахстанский областной суд отличился во время празднования Наурыза, приодев статую Фемиды, расположенную у здания суда, в казахское национальное платье. Фотография, сделанная посетителем суда, быстро облетела соцсети.
На снимке видно, как впору пришелся красный национальный костюм статуе Фемиды. Шымкентские судьи смогли подобрать Фемиде и подходящего размера алый саукеле.
Поступок вершителей правосудия удивил и рассмешил пользователей Facebook.
В Южно-Казахстанском областном суде подтвердили, что статуя Фемиды действительно была наряжена к празднику Наурыз. Правда, в казахском национальном платье ей дали постоять всего один день.
Фемида - общепризнанный символ правосудия, ее изваяния можно встретить в зданиях суда. В древнегреческой мифологии Фемида - вторая супруга Зевса, изображалась обычно в виде женщины с повязкой на глазах, в одной руке она держит меч, в другой - весы.
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Да вообще то когда то это называлось одним словом-Волюнтаризм ! :lol:
вообще то сомнительно,найти нормальную водку и там не проблема
362: давление будет только усиливаться Давление на русскоязычное население Казахстана со стороны власти путем переименований, перехода на латиницу и прочего уничижения русского языка?
Красный автомобиль выгодно отличается компактностью и экономичностью. Остальные цвета громоздки и прожорливы.
362: не могут найти человека на должность по курированию госзакупок, все боятся чего боятся? что воровать начнут или? так что у вас все поголовные коррупционеры в организации? лихо ты их ..мом...