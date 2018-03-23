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Евгений ШИБАРШИН: Четкий сигнал
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23.03.18 23:52
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Евгений ШИБАРШИН: Четкий сигнал
На Акима, на президента, тут столько выливают оскорблений, даже тогда, когда они всех поздравляют, это ли не свобода? По моему Свободы тут более чем достаточно и уже бы пора наказывать за оголтелую...
23.03.18 23:49
Светлана
Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
Это не правда... для начала это случилось в ночь с 20 на 21 Нам позвонили 21 марта утром и сообщили о смерти Вами.уже не правда!!! Мой друг был в числе погибших (Васенька пусть земля тебе будет...
23.03.18 23:46
Аноним
Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
Карамерген: как можно выпить метан? Метанол. Кто-то где-то обшибся...
23.03.18 23:46
Victor Yang
Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
Карамерген: Что в школе по физике было?))) О таких вещах, вообще-то на химии говорят ;-)
23.03.18 23:41
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Могилу казахстанского бойца Великой Отечественной войны нашли спустя 75 лет

Tengrinews.kz

23 марта 2018, 20:57 |  Общество

Тело солдата Великой Отечественной войны из Костанайской области Сергея Григорьева похоронено в братской могиле в Харьковской области (Украина). Об этом родные бойца узнали только спустя 75 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из семейного архива Григорьевых

Установить точное место захоронения бойца помогла участница первого международного форума поисковых отрядов "IZDEU-2018", прошедшего на днях в Павлодаре, заместитель главы Харьковского городского национального общественного объединения казахстанцев "Бирлик", исследователь Татьяна Крупа.

"Житель Павлодара Иван Григорьев попросил помочь найти место захоронения своего родственника Сергея Александровича Григорьева, показал его фотографию, на которой написано Дергачевский район с ошибкой, село тоже указано с ошибкой. Павлодарец рассказал, что это его родной дядя, 1914 года рождения, погиб где-то на Харьковщине. Как уроженка Дергачевского района, знаю, что такого поселка у нас отродясь не было, и название явно неточное", - рассказала Крупа.

Исследователь изучила соседние поселки и нашла запись о бойце Сергее Григорьеве в Обобщенном банке данных "Мемориал". Выяснилось, что у родственников были ошибочные данные, поэтому информация о солдате затерялась.

"По документам он 1913 года рождения, указано, что он призывался с Казахстана, а похоронен в братской могиле в поселке Солоницевке Дергачевского района Харьковской области. Эта братская могила существует с 1943 года", - отметила она. 

По сведениям ОБД "Мемориал", рядовой Сергей Григорьев, воевавший в составе 107 стрелковой дивизии, был убит 23 августа 1943 года. Здесь же сообщается, что он родился в селе Николаевка Костанайской области и был призван на войну Мендыгаринским РВК.

"Дядя, как и мой отец, родом из Костанайской области. В семье отца было девять детей. Из шести братьев, воевали четверо, вернулся домой только один, двое пропали без вести. До сегодняшнего дня мы знали, что дядя Сергей, пропал без вести в 1943 году, и похоронен где-то в Украине. Несколько раз посылали запросы в Министерство обороны, искали через Интернет. Но все поиски были тщетны. Узнав, что в Павлодаре проходит форум поисковых отрядов, решил попросить помощи у харьковских поисковиков. Конечно, не ожидал, такой оперативности. Теперь знаем, где похоронен дядя. Для нас это очень радостная и долгожданная весть", - отметил Иван Григорьев.

По словам мужчины, теперь у его отца остается без вести пропавшим только один брат - Степан.

"Он участвовал в 1939 году в финской войне, был тяжело ранен. Долго лежал в госпитале. Последнее письмо семья получила из Подольска. В письме дядя написал, что все признаки войны есть, наверное, снова будет война. Он ушел воевать в первые дни войны. Больше мы о нем ничего не знаем. На форуме поисковиков также обратился за помощью к белорусской делегации, надеемся, что и дядя Степан тоже найдется", - сказал павлодарец.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Могилу казахстанского бойца Великой Отечественной войны...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10437
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.03.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проклятая война..
Мало погибло в Финской бойне, так еще вздумал с немцами договориться..
Вот так и уничтожено было под 50 миллионов советских пасанят..
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Сабыр
Re: Могилу казахстанского бойца Великой Отечественной войны...




Отправлено: 23.03.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребят,ну не было тогда костанайской области и в помине! Был город Кустанай и область Кустанайская!

кустанаец 1
Re: Могилу казахстанского бойца Великой Отечественной войны...




Отправлено: 23.03.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А если бы не пробовал , то началась бы раньше И неизвестно кто победил бы , Но думаю у тебя ни кто не воевал и не потерян был, иначе всякую чушь не писал бы

[Исправлено: Gljuk, 23.03.2018 - 23:11]

кустанаец 1
Re: Могилу казахстанского бойца Великой Отечественной войны...




Отправлено: 23.03.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорят, пока не захоронен и не опознан последний солдат , война не окончена . Пусть покоится с миром.

FOMA
Re: Могилу казахстанского бойца Великой Отечественной войны...




Отправлено: 23.03.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Проклятая война..
Мало погибло в Финской бойне, так еще вздумал с немцами договориться..
Вот так и уничтожено было под 50 миллионов советских пасанят..

Что ты несешь? Рука - лицо!

§ 112
Re: Могилу казахстанского бойца Великой Отечественной войны...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10437
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.03.18 - 23:37
Комментарий удален модератором.
Профайл

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