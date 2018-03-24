Быстрее не бывает

Форум
Victor Yang
Снова звонкие дать имена
Ютачмайталала: Люди боятся , просто страшно. Да это и организовать сложно, если честно. Но если очень-очень надо - можно попробовать. Правда, бюджетники также могут организовать сбор подписей за...
24.03.18 15:48
Аноним
Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о растительных жирах
112: И как ты эти ингредиенты или чего то там, в корову засунешь? Утверждаете, что в магазине продают натуральное молоко?
24.03.18 15:36
Аноним
Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о растительных жирах
112: И как ты эти ингредиенты или чего то там, в корову засунешь? В корову "засовывают" корм.
24.03.18 15:35
Валентин
Снова звонкие дать имена
ТАНОМИ: Только идиот может на голубом глазу цитировать эту фразу, приписывая её такому титану мысли, как К.Маркс Проблема цитат в интернете в том, что все сразу им верят. В.И.Ленин.
24.03.18 15:29
Валентин
Снова звонкие дать имена
112: Скоро за Рудный возьмутся и ты знаешь, что я был против, теперь буду только за.. Национализм не пройдет.. Как известно, если дать дураку стеклянный половой орган - разобьёт, и руки порежет....
24.03.18 15:27
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Байтерек и "Кок-Тобе". Какие здания погаснут в Казахстане в "Час Земли"

Tengrinews.kz

24 марта 2018, 11:54 |  Общество

24 марта с 20.30 до 21.30 в одиннадцати областях Казахстана, а также городах Астана и Алматы, пройдет акция в честь Часа Земли, передает Tengrinews.kz  со ссылкой на пресс-службу Коалиции за "зеленую экономику" и развитие G-Global. 

В 2018 году темой Акции станет "Поймай связь с Землей".

Ровно в 20.30 в Астане одновременно погаснут подсветки самых известных зданий и памятников - Дворца Мира и Согласия, Дворца Независимости, Столичного цирка, Музейно-мемориального комплекса "АЛЖИР", монумента "Байтерек", ТРЦ MEGA Silk Way, ТРЦ "Сарыарка", Назарбаев Университета, главного корпуса КазАТУ имени Сейфуллина, ледового дворца "Алау", Русского драматического театра имени Горького, театра имени Куанышбаева, Триумфальной арки, мостов по улицам Сарайшык и Сыганак и других объектов. 

Сообщается, что в этом году почти все регионы Казахстана примут участие в акции.

В Алматы будут отключены подсветки телебашни "Кок-Тобе" и акимата города.

Акцию активно поддержали Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Южно-Казахстанская области.

"Час Земли" - международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, к акции присоединяются жители 7000 городов из 175 стран.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.03.18 10:50 Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал пятую подряд победу нокаутом в профи
24.03.18 09:10 Гибель заключённых Кушмурунской колонии прокомментировали в КУИС
24.03.18 08:47 Сборная Казахстана забила три гола Венгрии и одержала победу в дебютном матче Стойлова
24.03.18 08:19 Фемиду одели в национальное платье в здании суда в Шымкенте
23.03.18 21:41 Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
23.03.18 20:57 Могилу казахстанского бойца Великой Отечественной войны нашли спустя 75 лет
23.03.18 16:21 Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по "7-20-25"
23.03.18 14:34 Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о растительных жирах
23.03.18 13:40 Районные акимы ЮКО и президент ФК "Ордабасы" стали жертвами мошенника
23.03.18 11:58 Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске

Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Байтерек и "Кок-Тобе". Какие здания погаснут в...




Отправлено: 24.03.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая же наша Астана красивая!

* 112
Re: Байтерек и "Кок-Тобе". Какие здания погаснут в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10445
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.03.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Понты это наше все..
На мусорку еще не ходил, сфотать как мы отностмся с Земле..
Профайл

456
Re: Байтерек и "Кок-Тобе". Какие здания погаснут в...




Отправлено: 24.03.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город стекла и бетона

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 2
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх