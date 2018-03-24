Байтерек и "Кок-Тобе". Какие здания погаснут в Казахстане в "Час Земли"

24 марта с 20.30 до 21.30 в одиннадцати областях Казахстана, а также городах Астана и Алматы, пройдет акция в честь Часа Земли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Коалиции за "зеленую экономику" и развитие G-Global.

В 2018 году темой Акции станет "Поймай связь с Землей".

Ровно в 20.30 в Астане одновременно погаснут подсветки самых известных зданий и памятников - Дворца Мира и Согласия, Дворца Независимости, Столичного цирка, Музейно-мемориального комплекса "АЛЖИР", монумента "Байтерек", ТРЦ MEGA Silk Way, ТРЦ "Сарыарка", Назарбаев Университета, главного корпуса КазАТУ имени Сейфуллина, ледового дворца "Алау", Русского драматического театра имени Горького, театра имени Куанышбаева, Триумфальной арки, мостов по улицам Сарайшык и Сыганак и других объектов.

Сообщается, что в этом году почти все регионы Казахстана примут участие в акции.

В Алматы будут отключены подсветки телебашни "Кок-Тобе" и акимата города.

Акцию активно поддержали Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Южно-Казахстанская области.

"Час Земли" - международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, к акции присоединяются жители 7000 городов из 175 стран.