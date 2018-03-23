Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по "7-20-25"

Глава правления АО "Народный Банк Казахстана"прокомментировала новую жилищную программу.

Фото с сайта balborsyk.kz

"Банки не могут работать без процентов. Это - очень сложная схема. Её будет трудно мониторить. Банки второго уровня предлагают более простую схему. Размещать деньги через БВУ под ставку - три процента. Процентная маржа самого банка - четыре процента. Для заёмщика конечная ставка будет равна семи процентам. В таком виде программа позволит чётко отмониторить целевое использование выделенных денег на ипотечные займы", - уверена Умут Шаяхметова, сообщает РАТЕЛЬ со ссылкой на AstanaTV.

По её словам, данная программа вот в таком варианте позволила бы очень быстро освоить эти деньги.

"На самом деле такая программа уже была в 2009 году, когда мы через господдержку, если помните, посткризисное, быстро освоили в течение 2 месяцев большие объемы. Поэтому когда мы совсем уходим в популизм - отменить комиссии, отменить проценты, ну тогда государство будет продолжать или поддерживать бесконечно банки, или банки просто напросто прекратят свое существование", - сказала председатель Народного Банка в ходе пресс-конференции.