Глава правления АО "Народный Банк Казахстана"прокомментировала новую жилищную программу.
Фото с сайта balborsyk.kz
"Банки не могут работать без процентов. Это - очень сложная схема. Её будет трудно мониторить. Банки второго уровня предлагают более простую схему. Размещать деньги через БВУ под ставку - три процента. Процентная маржа самого банка - четыре процента. Для заёмщика конечная ставка будет равна семи процентам. В таком виде программа позволит чётко отмониторить целевое использование выделенных денег на ипотечные займы", - уверена Умут Шаяхметова, сообщает РАТЕЛЬ со ссылкой на AstanaTV.
По её словам, данная программа вот в таком варианте позволила бы очень быстро освоить эти деньги.
"На самом деле такая программа уже была в 2009 году, когда мы через господдержку, если помните, посткризисное, быстро освоили в течение 2 месяцев большие объемы. Поэтому когда мы совсем уходим в популизм - отменить комиссии, отменить проценты, ну тогда государство будет продолжать или поддерживать бесконечно банки, или банки просто напросто прекратят свое существование", - сказала председатель Народного Банка в ходе пресс-конференции.
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