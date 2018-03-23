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Аноним
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Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по "7-20-25"

РАТЕЛЬ

23 марта 2018, 16:21 |  Общество

Глава правления АО "Народный Банк Казахстана"прокомментировала новую жилищную программу.

Фото с сайта balborsyk.kz

"Банки не могут работать без процентов. Это  - очень сложная схема. Её будет трудно мониторить. Банки второго уровня предлагают более простую схему. Размещать деньги через БВУ под ставку - три процента. Процентная маржа самого  банка - четыре процента. Для заёмщика конечная ставка будет равна семи процентам. В таком виде программа позволит чётко отмониторить целевое использование выделенных денег на ипотечные займы", - уверена Умут Шаяхметова, сообщает РАТЕЛЬ со ссылкой на AstanaTV.

По её словам, данная программа вот в таком варианте позволила бы очень быстро освоить эти деньги.

"На самом деле такая программа уже была в 2009 году, когда мы через господдержку, если помните, посткризисное, быстро освоили в течение 2 месяцев большие объемы. Поэтому когда мы совсем уходим в популизм - отменить комиссии, отменить проценты, ну тогда государство будет продолжать или поддерживать бесконечно банки, или банки просто напросто прекратят свое существование", - сказала председатель Народного Банка в ходе пресс-конференции.
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Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10475
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Банки второго уровня предлагают более простую схему. Размещать деньги через БВУ под ставку - три процента. Процентная маржа самого банка - четыре процента.

Чёт не понятно - кто должен размещать " деньги через БВУ под ставку - три процента."? Заёмщик? Государство? и что значит "через БВУ"? В БВУ - понятно, а "через" - непонятно. Может быть фраза была вырвана из контекста, но в такой подаче вообще непонятно о чём идёт речь.
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§ Добринцофф
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5932
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.03.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если нефть будет опять по 35,тогда как все равно будут благотворительностью заниматься?
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§ 112
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10437
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.03.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Банки начали трястись от страха что получат годовую маржу менее 300 процентов с одного клиента..
А вот поручение президента исполнять как то надо, хотя бы для виду..
Самый лучщий способ освоить, раздать деньги своим чеоез МКО, навешать по бумагам всякие ипотеки, ну впрочем как всегда..
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§ 112
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10437
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.03.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди начали выжидать..
Уже во многих местах по недвижимости торг не уместен или начинают потихоньку ползти вверх..
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Народный контроль
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...




Отправлено: 23.03.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый банк пытается тянуть одеяло на себя. Наверное через Жилстрой Банк будет финансирование. Какая разница какие проценты? На западе под 2% дают ипотеку и живут прекрасно! А им 7% мало.

маклер
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...




Отправлено: 23.03.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Люди начали выжидать..
Уже во многих местах по недвижимости торг не уместен или начинают потихоньку ползти вверх..


я по сотни квартир в день продаю покупаю.
никто не выжидает.
ты какой новичок и неопытный в этих делах.
бывает за день и за триста переваливает.
все в освноном с качар, с аркалыка, покупают в основном трехкоминатные в центре Кустаная.
с метражем за 100.

оптом
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...




Отправлено: 23.03.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
На западе под 2% дают ипотеку и живут прекрасно!


в Актюбинске что-ли?

§ КГСПС
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.03.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А вот поручение президента исполнять как то надо, хотя бы для виду..

ну впрочем как всегда.. :-o
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рудничанин
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...




Отправлено: 23.03.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маклер:
все в освноном с качар, с аркалыка, покупают в основном трехкоминатные в центре Кустаная.
с метражем за 100.


да я слышал. они виллы на лазурном берегу берут сразу десятками.
а мой свояк,из под рудного , уехал в америку, и купил сто ранчо. 300 миллионов быков.
сейчас покупает во флориде два побережья. вместе с виллами.
а один. . том , из кушмуруна, казино в лас вегасе, три штуки купил.л.

Аноним
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...




Отправлено: 23.03.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маклер:
я по сотни квартир в день продаю покупаю.

Цитата:
маклер:
покупают в основном трехкоминатные в центре Кустаная.
с метражем за 100.

Прям гордость за Костанай взыграла... Не в каждом мегаполисе ежедневно сотни квартир продаются по 100 с лишним квадратов... Город небоскрёбов - такое отютение...

)))
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...




Отправлено: 23.03.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маклер:
я по сотни квартир в день продаю покупаю.

это сколько квартир за час? ЗА 8 часовой рабочий день 100 квартир. В час 12 квартир. Пишут всякую ерунду. :-) :-) :-)

§ 112
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10437
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.03.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маклер:

я по сотни квартир в день продаю покуп

По моему тут идет разговор не о риэлторах, а анализируется, как это все будет происходить и будет ли..
Что касается риэлторских фирм, то они себя вольготно чувствуют при любых раскладах и тем более кризисах, собирая свои 3 или 5 процентов за сделку, но и иногда даже и до 25ти при подписаниях личных договоренностей..
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362
Re: Умут Шаяхметова сомневается в эффективности работы банков по...




Отправлено: 23.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки, какие красивые Казашки.

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