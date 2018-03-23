Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о растительных жирах

Изготовитель обязан указать сведения о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел.

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"Производители молочной продукции, торгующие в странах ЕАЭС, с 16 июля 2018 года обязаны указывать сведения о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила переходные положения по изменениям в техрегламент Союза "О безопасности молока и молочной продукции", сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Переходные положения определяют, что до 16 января 2019 года в ЕАЭС предприниматели смогут производить молочные товары и торговать ими, если у них есть документы об оценке соответствия требованиям техрегламента. Обращение продукции, которая выпущена в период действия этих документов, допускается в течение всего срока годности такой продукции, установленного её изготовителем.

Внесённые ранее в техрегламент Союза изменения уточнили и дополнили классификацию молокосодержащих продуктов. Изменения позволят потребителям чётко различать продукты с добавлением или без добавления заменителя молочного жира. Наименование продукции с такими добавками должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".

"Изготовитель обязан указать сведения о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел. Надпись "Содержит растительные масла" вносится в информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля", – говорится в сообщении ЕЭК.

Указывается, что корректировка маркировки на упаковке предусмотрена только для молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира и только по ним предусмотрено информирование потребителя о наличии в составе продукта растительных масел.

В начале 2018 года в Казахстане вступил в силу новый норматив содержания трансизомеров жирных кислот, или трансжиров, в масложировой продукции. Новые требования технического регламента о содержании таких жиров – не более 2% – коснутся маргаринов, спредов, топлёных смесей, кулинарных жиров и заменителей молочного жира.

О вредных жирах в импортных молочных продуктах предупредил главный санврач страны Жандарбек Бекшин. Основное количество фальсифицированной продукции приходится на сливочное масло, молоко питьевое, сгущённое, мягкие сыры, детские йогурты. Там под видом натурального молочного жира использовали растительные: пальмовое, арахисовое масло.