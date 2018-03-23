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Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о растительных жирах

informburo.kz

23 марта 2018, 14:34 |  Государство

Изготовитель обязан указать сведения о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел.

 

Иллюстративное фото

"Производители молочной продукции, торгующие в странах ЕАЭС, с 16 июля 2018 года обязаны указывать сведения о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила переходные положения по изменениям в техрегламент Союза "О безопасности молока и молочной продукции", сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Переходные положения определяют, что до 16 января 2019 года в ЕАЭС предприниматели смогут производить молочные товары и торговать ими, если у них есть документы об оценке соответствия требованиям техрегламента. Обращение продукции, которая выпущена в период действия этих документов, допускается в течение всего срока годности такой продукции, установленного её изготовителем.

Внесённые ранее в техрегламент Союза изменения уточнили и дополнили классификацию молокосодержащих продуктов. Изменения позволят потребителям чётко различать продукты с добавлением или без добавления заменителя молочного жира. Наименование продукции с такими добавками должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".

"Изготовитель обязан указать сведения о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел. Надпись "Содержит растительные масла" вносится в информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля", – говорится в сообщении ЕЭК.

Указывается, что корректировка маркировки на упаковке предусмотрена только для молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира и только по ним предусмотрено информирование потребителя о наличии в составе продукта растительных масел.

В начале 2018 года в Казахстане вступил в силу новый норматив содержания трансизомеров жирных кислот, или трансжиров, в масложировой продукции. Новые требования технического регламента о содержании таких жиров – не более 2% – коснутся маргаринов, спредов, топлёных смесей, кулинарных жиров и заменителей молочного жира.

О вредных жирах в импортных молочных продуктах предупредил главный санврач страны Жандарбек Бекшин. Основное количество фальсифицированной продукции приходится на сливочное масло, молоко питьевое, сгущённое, мягкие сыры, детские йогурты. Там под видом натурального молочного жира использовали растительные: пальмовое, арахисовое масло.
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Комментарии к новости

Карамерген
Re: Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о...




Отправлено: 23.03.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то!!!!!

Читатель 1
Re: Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о...




Отправлено: 23.03.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"О вредных жирах в импортных молочных продуктах предупредил главный санврач страны Жандарбек Бекшин.".... а в наших продуктах их нет??)))

Народный контроль
Re: Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о...




Отправлено: 23.03.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас хоть коровы есть ,а у россиян их нет,и импорт с Беларусии перекрыли. Китайское порошковое с пальмовым маслом травят своё население!

Народный контроль
Re: Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о...




Отправлено: 23.03.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупаю домашнее молоко и сметану утром перед магазином. Покупаю уже какой год у одного и того же продавца. Масло покупаю,желтое,майское,и храню в морозилке,на пол зимы всегда хватает.

ордынец
Re: Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о...




Отправлено: 23.03.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Масло покупаю,желтое,майское

В другой ветке про ДЕповское болтала. так какое?

Народный контроль
Re: Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о...




Отправлено: 23.03.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
В другой ветке про ДЕповское болтала. так какое?

Дети не любят домашнее масло и сметану домашнюю ,по этому покупаю ДЭП.

ТАНОМИ
Re: Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о...




Отправлено: 23.03.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
"О вредных жирах в импортных молочных продуктах предупредил главный санврач страны Жандарбек Бекшин.".... а в наших продуктах их нет??)))


Читайте "Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в Казахстан" (НГ от , кажется, 9 марта). Следует ожидать вместо сокращения, наоборот, увеличение содержания растительных масел.

ордынец
Re: Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о...




Отправлено: 23.03.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Детей значит химией травишь? А сама домашненькое? Даааааа (((

кжби,рядом
Re: Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о...




Отправлено: 23.03.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Дети не любят домашнее масло и сметану домашнюю ,по этому покупаю ДЭП.


у тебя есть дети?

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