Районные акимы ЮКО и президент ФК "Ордабасы" стали жертвами мошенника
Tengrinews.kz
Президент футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов и районные акимы Южно-Казахстанской области оказались одними из 11 пострадавших в уголовном деле о мошенничестве, по которому единственным фигурантом проходит бывший игрок команды Элдар Бактыгалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
О задержании 25-летнего экс-футболиста стало известно в феврале 2018 года, когда уголовное дело в отношении него поступило в суд. Бактыгалиеву предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, молодой человек обманным путем собрал шесть миллионов тенге со своих жертв. Причем, как отмечает обвинение, аферу бывший "ордабасинец" проворачивал с чиновниками разного уровня. Одними из пострадавших оказались районные акимы Южно-Казахстанской области и их подчиненные.
По данным следствия, Бактыгалиев якобы брал с них крупные суммы, прикрываясь именем акима ЮКО Жансеита Туймебаева. Потерпевшие не задавали лишних вопросов - переводили деньги, лишь услышав имя главы региона.
Больше всех пострадал Бахтияр Байсеитов - он лишился 1,5 миллиона тенге. Он готов простить бывшего игрока клуба, если он вернет ему эти деньги. Элдара Бактыгалиева задержали по наводке одного из пострадавших.
Парень полностью признал свою вину и пообещал вернуть все собранные им деньги. Главное судебное разбирательство проходит в Аль-Фарабийском районном суде Шымкента.
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