Быстрее не бывает

Форум
FOMA
Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске
Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске И очень промахнулись! Все равно скоро переименуют. Смеюсь громко.
23.03.18 13:37
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Все просто: Надо ее с Марикелло признакомить, может об пол его обшибет. Он - ей,все свои Хаты - отпишет,сразу... :-o :-o
23.03.18 13:36
112
Дело не в переименовании, а в начинании
гость 123: никогда такого не было. Не неси чушь. Почитай правила форума. А то уже 12-ть лет тут тролишь, а правил так и не выучил Есть еще негласные правила и именно они самые главные.. Найди...
23.03.18 13:35
Все просто
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: А ты - не думай,ты - попробуй. Надо ее с Марикелло признакомить, может об пол его обшибет.
23.03.18 13:22
112
Дело не в переименовании, а в начинании
гость 123: Что именно? писать на гос.языке? Ты это сам придумал?Цит С чего это? Спроси у администрации.. А с Брином не знаком.. С кем не общался, того не знаю.. С Трампом недавно говорил, его...
23.03.18 13:21
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Районные акимы ЮКО и президент ФК "Ордабасы" стали жертвами мошенника

Tengrinews.kz

23 марта 2018, 13:40 |  Криминал

Президент футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов и районные акимы Южно-Казахстанской области оказались одними из 11 пострадавших в уголовном деле о мошенничестве, по которому единственным фигурантом проходит бывший игрок команды Элдар Бактыгалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

 

О задержании 25-летнего экс-футболиста стало известно в феврале 2018 года, когда уголовное дело в отношении него поступило в суд. Бактыгалиеву предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, молодой человек обманным путем собрал шесть миллионов тенге со своих жертв. Причем, как отмечает обвинение, аферу бывший "ордабасинец" проворачивал с чиновниками разного уровня. Одними из пострадавших оказались районные акимы Южно-Казахстанской области и их подчиненные.

По данным следствия, Бактыгалиев якобы брал с них крупные суммы, прикрываясь именем акима ЮКО Жансеита Туймебаева. Потерпевшие не задавали лишних вопросов - переводили деньги, лишь услышав имя главы региона.

Больше всех пострадал Бахтияр Байсеитов - он лишился 1,5 миллиона тенге. Он готов простить бывшего игрока клуба, если он вернет ему эти деньги. Элдара Бактыгалиева задержали по наводке одного из пострадавших.

Парень полностью признал свою вину и пообещал вернуть все собранные им деньги. Главное судебное разбирательство проходит в Аль-Фарабийском районном суде Шымкента.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.03.18 11:58 Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске
23.03.18 11:14 Ученые нашли способ продлить жизнь
22.03.18 14:28 Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках
22.03.18 12:10 Гостехслужба КНБ предупредила о поддельном Homebank
22.03.18 11:23 "Мисс Костанай" Зарина Токтубаева - финалистка конкурса "Мисс Казахстан"
22.03.18 10:18 Евгений ШИБАРШИН: Четкий сигнал
21.03.18 19:14 ГКП «Костанай-Су» повышает тарифы на свои услуги
21.03.18 18:16 В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с регистрации
21.03.18 17:54 В Костанае впервые провели конные соревнования в честь Наурыза
21.03.18 15:14 Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 0
Всего: 109

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх