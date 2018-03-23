Районные акимы ЮКО и президент ФК "Ордабасы" стали жертвами мошенника

Президент футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов и районные акимы Южно-Казахстанской области оказались одними из 11 пострадавших в уголовном деле о мошенничестве, по которому единственным фигурантом проходит бывший игрок команды Элдар Бактыгалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

О задержании 25-летнего экс-футболиста стало известно в феврале 2018 года, когда уголовное дело в отношении него поступило в суд. Бактыгалиеву предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, молодой человек обманным путем собрал шесть миллионов тенге со своих жертв. Причем, как отмечает обвинение, аферу бывший "ордабасинец" проворачивал с чиновниками разного уровня. Одними из пострадавших оказались районные акимы Южно-Казахстанской области и их подчиненные.

По данным следствия, Бактыгалиев якобы брал с них крупные суммы, прикрываясь именем акима ЮКО Жансеита Туймебаева. Потерпевшие не задавали лишних вопросов - переводили деньги, лишь услышав имя главы региона.

Больше всех пострадал Бахтияр Байсеитов - он лишился 1,5 миллиона тенге. Он готов простить бывшего игрока клуба, если он вернет ему эти деньги. Элдара Бактыгалиева задержали по наводке одного из пострадавших.

Парень полностью признал свою вину и пообещал вернуть все собранные им деньги. Главное судебное разбирательство проходит в Аль-Фарабийском районном суде Шымкента.