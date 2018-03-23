Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске

Остановка в виде огромной книжной полки появилась в Усть-Каменогорске, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Комплекс не только выглядит необычно, он предлагает горожанам с пользой скоротать время в ожидании автобуса.

"В комплексе есть реальная полка с книгами. Первые экземпляры мы принесли сами", рассказали в библиотеке имени А. Пушкина, рядом с которой расположен комплекс.

"Люди могут их свободно брать с собой, но мы надеемся, что будут и приносить. Главное чтобы книжная полка не была пустой", - отметили библиотекари.

Такой обмен книгами очень популярен в Европе. Называется он - кроссбукинг. Организаторы надеются, что вскоре о нем узнают и усть-каменогорцы.

Помимо реальных книг, на стенах остановки можно найти QR-коды различных произведений, которые можно закачать на телефон.

"Остановочный комплекс оснащен Wi-Fi и удобными скамейками, поэтому я думаю, людям там будет приятно находиться", - рассказала автор идеи "Книжная остановка" Райхан Алханова.

Месяц назад студентка предложила реализовать идею необычного остановочного комплекса акиму города. Куат Тумабаев, ознакомившись с проектом, идею одобрил. Спустя месяц проект был реализован. Градоначальник отметил, если "Книжная остановка" придется по душе горожанам, то подобные комплексы, возможно будет установить на остановках вблизи всех городских библиотек.

Фото с сайта Tengrinews.kz