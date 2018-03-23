Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске
Tengrinews.kz
Остановка в виде огромной книжной полки появилась в Усть-Каменогорске, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Комплекс не только выглядит необычно, он предлагает горожанам с пользой скоротать время в ожидании автобуса.
"В комплексе есть реальная полка с книгами. Первые экземпляры мы принесли сами", рассказали в библиотеке имени А. Пушкина, рядом с которой расположен комплекс.
"Люди могут их свободно брать с собой, но мы надеемся, что будут и приносить. Главное чтобы книжная полка не была пустой", - отметили библиотекари.
Такой обмен книгами очень популярен в Европе. Называется он - кроссбукинг. Организаторы надеются, что вскоре о нем узнают и усть-каменогорцы.
Помимо реальных книг, на стенах остановки можно найти QR-коды различных произведений, которые можно закачать на телефон.
"Остановочный комплекс оснащен Wi-Fi и удобными скамейками, поэтому я думаю, людям там будет приятно находиться", - рассказала автор идеи "Книжная остановка" Райхан Алханова.
Месяц назад студентка предложила реализовать идею необычного остановочного комплекса акиму города. Куат Тумабаев, ознакомившись с проектом, идею одобрил. Спустя месяц проект был реализован. Градоначальник отметил, если "Книжная остановка" придется по душе горожанам, то подобные комплексы, возможно будет установить на остановках вблизи всех городских библиотек.
Фото с сайта Tengrinews.kz
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Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске И очень промахнулись! Все равно скоро переименуют. Смеюсь громко.
Моя Деревенька и её окрестности.
Все просто: Надо ее с Марикелло признакомить, может об пол его обшибет. Он - ей,все свои Хаты - отпишет,сразу... :-o :-o
Дело не в переименовании, а в начинании
гость 123: никогда такого не было. Не неси чушь. Почитай правила форума. А то уже 12-ть лет тут тролишь, а правил так и не выучил Есть еще негласные правила и именно они самые главные.. Найди...
drakon: А ты - не думай,ты - попробуй. Надо ее с Марикелло признакомить, может об пол его обшибет.
Дело не в переименовании, а в начинании
гость 123: Что именно? писать на гос.языке? Ты это сам придумал?Цит С чего это? Спроси у администрации.. А с Брином не знаком.. С кем не общался, того не знаю.. С Трампом недавно говорил, его...