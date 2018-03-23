Ученые нашли способ продлить жизнь

Ученые из Университета Дьюка в США узнали, как снизить риск преждевременной смерти. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт EurekAlert.

"На протяжении 30 лет считалось, что умеренная степень активности приносит пользу для здоровья только в том случае, если упражнения занимают не менее десяти минут. Это противоречит государственным рекомендациям о здоровье, таким как советы чаще подниматься пешком по ступенькам, а не ездить на лифте, или парковаться подальше от места назначения. Это ведь не занимает 10 минут, почему же тогда такие меры были рекомендованы?" - отметил профессор Уильям Краус.

Его исследование показало, что даже короткие периоды умеренной или повышенной физической активности будут полезны для большинства людей. Под умеренной физической активностью, например, понимается ходьба в темпе, при котором сложно поддерживать разговор. При этом накопленные за день 30 минут такой активности могут быть полезнее, чем получасовой комплекс упражнений. Ученые отмечают, что 150 минут умеренной или 75 минут повышенной активности в неделю будут полезны каждому.

Для исследования Краус и ученые из Национального института онкологии проанализировали данные 4840 человек в возрасте 40 лет и старше, которые участвовали в национальном обследовании состояния здоровья и питания. Из их числа 4140 человек оставались в живых в 2011 году.

Исследование показало, что среди тех, кто посвящал физической активности менее 20 минут в день, наблюдался наиболее высокий риск смертности. В группе людей, которые тратили на упражнения около часа в сутки, риск смерти снижался на 57 процентов. Смертность же среди тех, кто был активен более 100 минут в день, и вовсе снижалась на 76 процентов.

Как отмечает сам Краус: "Чем больше времени вы посвящаете упражнениям, тем больше польза от этих занятий".