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Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске
Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске И очень промахнулись! Все равно скоро переименуют. Смеюсь громко.
23.03.18 13:37
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Все просто: Надо ее с Марикелло признакомить, может об пол его обшибет. Он - ей,все свои Хаты - отпишет,сразу... :-o :-o
23.03.18 13:36
112
Дело не в переименовании, а в начинании
гость 123: никогда такого не было. Не неси чушь. Почитай правила форума. А то уже 12-ть лет тут тролишь, а правил так и не выучил Есть еще негласные правила и именно они самые главные.. Найди...
23.03.18 13:35
Все просто
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: А ты - не думай,ты - попробуй. Надо ее с Марикелло признакомить, может об пол его обшибет.
23.03.18 13:22
112
Дело не в переименовании, а в начинании
гость 123: Что именно? писать на гос.языке? Ты это сам придумал?Цит С чего это? Спроси у администрации.. А с Брином не знаком.. С кем не общался, того не знаю.. С Трампом недавно говорил, его...
23.03.18 13:21
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Ученые нашли способ продлить жизнь

Tengrinews.kz

23 марта 2018, 11:14 |  Общество

Ученые из Университета Дьюка в США узнали, как снизить риск преждевременной смерти. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт EurekAlert.

 

"На протяжении 30 лет считалось, что умеренная степень активности приносит пользу для здоровья только в том случае, если упражнения занимают не менее десяти минут. Это противоречит государственным рекомендациям о здоровье, таким как советы чаще подниматься пешком по ступенькам, а не ездить на лифте, или парковаться подальше от места назначения. Это ведь не занимает 10 минут, почему же тогда такие меры были рекомендованы?" - отметил профессор Уильям Краус.

Его исследование показало, что даже короткие периоды умеренной или повышенной физической активности будут полезны для большинства людей. Под умеренной физической активностью, например, понимается ходьба в темпе, при котором сложно поддерживать разговор. При этом накопленные за день 30 минут такой активности могут быть полезнее, чем получасовой комплекс упражнений.  Ученые отмечают, что 150 минут умеренной или 75 минут повышенной активности в неделю будут полезны каждому.

Для исследования Краус и ученые из Национального института онкологии проанализировали данные 4840 человек в возрасте 40 лет и старше, которые участвовали в национальном обследовании состояния здоровья и питания. Из их числа 4140 человек оставались в живых в 2011 году.

Исследование показало, что среди тех, кто посвящал физической активности менее 20 минут в день, наблюдался наиболее высокий риск смертности. В группе людей, которые тратили на упражнения около часа в сутки, риск смерти снижался на 57 процентов. Смертность же среди тех, кто был активен более 100 минут в день, и вовсе снижалась на 76 процентов.

Как отмечает сам Краус: "Чем больше времени вы посвящаете упражнениям, тем больше польза от этих занятий".
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Ученые нашли способ продлить жизнь




Отправлено: 23.03.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему это полный бред! Что на роду написано то и будет!

Гость
Re: Ученые нашли способ продлить жизнь




Отправлено: 23.03.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Что на роду написано то и будет!

Это выражение людей, которые живут одним днём, и верят гадалкам, шарлатанам, шаманам...,
т.е. не образованным людям, из уровня прошлых веков. Наука не стоит на месте.
Движение - жизнь! Будьте активнее и будете здоровы!

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