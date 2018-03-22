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Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках

Tengrinews.kz

22 марта 2018, 14:28 |  Происшествия

ДНК свиньи обнаружили в сосисках российского производства. Об этом сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья Алматы, отвечая на запрос Tengrinews.kz.

Департамент охраны общественного здоровья проводит ежемесячный отбор проб продукции, реализуемой потребителю, с последующим проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы. По данным Департамента, в марте 2018 года в рамках мониторинга безопасности продукции усилен контроль за социально значимыми для населения ввозимыми продуктами питания - молочной и птицепродукции.

Согласно данным ДООЗ, по результатам экспертизы чаще всего регистрируются нарушения маркировки продукции - зачастую информация для потребителя не указывается на государственном языке, отсутствуют даты выпуска продукции, адреса производителя и импортера.

"Выявлены факты фальсификации продукции. В 3 процентах проб молочной продукции по результатам проведенной экспертизы установлено несоответствие по жирно-кислотному составу и присутствие заменителей молочного жира - это продукция производства Германии (Omira Oberland-Milch-verwertung Gmbh, Цельное молоко без лактозы "MinusL laktosefrei"), Финляндии (Valio LTD, Молоко без лактозы, ультрапастеризованное "Valio"), Франции (Lactalis International, Сливочное масло "President", массовая доля жира 82 процента)", - сообщается в ответе на запрос.

"В продукции сосиски замороженные "Бистро" производства ОАО "Царицыно", Россия, обнаружена ДНК свиньи, не заявленная в маркировке", - говорится в информации Департамента.

Кроме того, по микробиологическим показателям, представляющим опасность для здоровья населения, установлено несоответствие в 4 процентах отобранных проб: тушка цыпленка бройлера "Приосколье" производства ЗАО "Инжавинская птицефабрика, Россия; "Куриные продукты" тушка цыпленка бройлера "Мираторг" производства ООО "Брянский бройлер" Россия; окорочка УКПФ замороженные производства ООО "Аметист" Россия; масло сливочное "Урсус", 72,5 процента ЗАО "Урус", Кыргызская Республика.

"По выявленным фактам Департаментом проводятся мероприятия по снятию несоответствующей продукции с реализации, установлению причин несоответствия и привлечению к ответственности виновных лиц", - заключ
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Комментарии к новости

шолом вам
Re: Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках




Отправлено: 22.03.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ДНК свиньи обнаружили в сосисках российского производства.

Ну, это нормально.
Сосиськи они ж из свинины в основе своей делаются.
Так ещё немцы нам завещали.

Народный контроль
Re: Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках




Отправлено: 22.03.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запретить ввоз в связи несоответствия техрегламенту ТС! Как сказал президент Беларусии Лукашенко,кому нужен такой таёжный союз?!

ГОСть
Re: Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках




Отправлено: 22.03.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Нужен все кроме тебя.
Без него давно бы тут все сдохли с голода. Ты то российское ешь по ночам под одеялом.

§ Добринцофф
Re: Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5930
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.03.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
по результатам экспертизы чаще всего регистрируются нарушения маркировки продукции - зачастую информация для потребителя не указывается на государственном языке, отсутствуют даты выпуска продукции,

А как же оно без маркировки и информации на государственном языке,границу пересекает?
Или там глаза замылили,а штрафовать будут опять маленькие магазинчики.?
Профайл

Карамерген
Re: Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках




Отправлено: 22.03.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы они "сливочное" масло проверяли от наших производителей. Кроме "Села лесного" у остальных наполовину маргарин/пальма и краситель. А днк хрюшки, это не проблема вообще.

потребитель
Re: Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках




Отправлено: 22.03.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"В продукции сосиски замороженные "Бистро" производства ОАО "Царицыно", Россия, обнаружена ДНК свиньи,//

приятная новость. в сосисках нашли мясо, свинину. .
где такие продаются, кто знает?
а то все соя и бумага.
желаю купить.

читатель
Re: Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках




Отправлено: 22.03.18 - 16:08
Комментарий удален модератором.

* Медный
Re: Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1945
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.03.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потребитель:
приятная новость. в сосисках нашли мясо, свинину. .

ДНК, это может быть и шпик, и шкура и волосы... "рога и копыта" так сказать :-)
Профайл

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