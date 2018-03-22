Не указано на упаковке: ДНК свиньи нашли в сосисках

ДНК свиньи обнаружили в сосисках российского производства. Об этом сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья Алматы, отвечая на запрос Tengrinews.kz.

Департамент охраны общественного здоровья проводит ежемесячный отбор проб продукции, реализуемой потребителю, с последующим проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы. По данным Департамента, в марте 2018 года в рамках мониторинга безопасности продукции усилен контроль за социально значимыми для населения ввозимыми продуктами питания - молочной и птицепродукции.

Согласно данным ДООЗ, по результатам экспертизы чаще всего регистрируются нарушения маркировки продукции - зачастую информация для потребителя не указывается на государственном языке, отсутствуют даты выпуска продукции, адреса производителя и импортера.

"Выявлены факты фальсификации продукции. В 3 процентах проб молочной продукции по результатам проведенной экспертизы установлено несоответствие по жирно-кислотному составу и присутствие заменителей молочного жира - это продукция производства Германии (Omira Oberland-Milch-verwertung Gmbh, Цельное молоко без лактозы "MinusL laktosefrei"), Финляндии (Valio LTD, Молоко без лактозы, ультрапастеризованное "Valio"), Франции (Lactalis International, Сливочное масло "President", массовая доля жира 82 процента)", - сообщается в ответе на запрос.

"В продукции сосиски замороженные "Бистро" производства ОАО "Царицыно", Россия, обнаружена ДНК свиньи, не заявленная в маркировке", - говорится в информации Департамента.

Кроме того, по микробиологическим показателям, представляющим опасность для здоровья населения, установлено несоответствие в 4 процентах отобранных проб: тушка цыпленка бройлера "Приосколье" производства ЗАО "Инжавинская птицефабрика, Россия; "Куриные продукты" тушка цыпленка бройлера "Мираторг" производства ООО "Брянский бройлер" Россия; окорочка УКПФ замороженные производства ООО "Аметист" Россия; масло сливочное "Урсус", 72,5 процента ЗАО "Урус", Кыргызская Республика.

"По выявленным фактам Департаментом проводятся мероприятия по снятию несоответствующей продукции с реализации, установлению причин несоответствия и привлечению к ответственности виновных лиц", - заключ