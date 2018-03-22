"Мисс Костанай" Зарина Токтубаева - финалистка конкурса "Мисс Казахстан"

31 марта в Астане состоится финал 21-го ежегодного национального конкурса "Мисс Казахстан". 30 финалисток со всех уголков Казахстана уже собрались в столице, чтобы начать подготовку к грандиозному событию.

В первые же дни прошла официальная фотосессия участниц, а также запись видеовизиток. Tengrinews.kz предлагает познакомиться с каждой из 30 финалисток.

18-летняя "Мисс Костанай" Зарина Токтубаева.

Учится в Костанайском филиале Челябинского государственного университета на кафедре экономики, специальность: экономика организаций и предприятий. Занималась легкой атлетикой, увлекалась волейболом, баскетболом, лыжным спортом, кроссфитом.

"На данный момент у меня нет определенной мечты. Но у меня есть планы и цели, которые я стараюсь реализовать. Одной из таковых является победа в республиканском конкурсе красоты "Мисс Казахстан".

Мечтает посетить Францию. Любимый фильм: "Зеленая миля". Фильм заставляет переосмыслить и задуматься о своих приоритетах в жизни, показывает добро и зло, учит справедливости.

"Мне выпала честь с гордостью представлять свой регион на республиканском конкурсе "Мисс Казахстан". Для меня участие в подобном конкурсе означает новый этап в жизни, потому как ранее я не была задействована в таких мероприятиях. Это означает, что я могу получить колоссальный опыт в сфере красоты, новые ощущения и эмоции. Также участие в конкурсе закаляет характер, позволяет раскрыть в себе новые стороны или же скрытые таланты".

Любит музыку всех направлений. В особенности таких исполнителей, как Земфира, Баста, Imagine Dragons, Ed Sheeran. Любит читать романы и детективы, а также литературу по психологии, вязать крючком и вышивать крестиком. Увлекается написанием собственных стихов.

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