Евгений ШИБАРШИН: Четкий сигнал

Более $100 млрд вернули в бюджет члены королевской семьи и высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии (СА), уличенные в коррупции. Эту новость информагентства сообщили, сославшись на недавнее интервью наследного принца СА Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда корреспонденту CBS.

Надо же было такому случиться, но чуть ли не в этот же день в Казахстане закончился процесс по коррупционному делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Главному обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества, а семерых фигурантов, дававших взятки или выступавших посредниками, суд приговорил к выплате штрафа на общую сумму 2,1 млрд тенге.

Сопоставлять суммы, которыми отделываются от правосудия арабские миллионеры, с размерами штрафов, наложенных на казахстанских коррупционеров, не стану. Чтобы не обидеть аравийских принцев. Их обвиняли в подписании незаконных сделок по продаже оружия, в отмывании денег и заключении несуществующих сделок, где фигурируют заоблачные суммы. Иначе зачем подобными делами заниматься одному из королевских племянников, который входит в тридцатку самых богатых людей мира? Достаточно отметить, что вышеназванные $100 млрд - это почти двойной объем Нацфонда Казахстана. На этом фоне команда бывшего министра Бишимбаева, которая выстраивала сомнительные схемы по уводу бюджетных денег, выделенных на строительство стекольного завода, по уровню своих финансовых притязаний - детский сад.

В этих историях интересно другое - политический фон, на котором развивались события. Специалисты считают, что Саудовская Аравия находится в состоянии транзита власти. Как и Казахстан.

По оценке аналитиков, король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауда готовит себе замену в лице своего сына - наследного принца Мухаммеда бен Салмана, занимающего второй пост в государстве. Однако в многочисленной королевской семье есть и другие претенденты. В августе на Мухаммеда было совершено покушение, после которого в СМИ появились предположения, что это реакция на попытки наследника устранить других претендентов на престол.

Отсюда логичным выглядит создание королем 5 ноября Высшего совета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем. В тот же день арестовали 11 членов королевской семьи, 4 министров и еще около 90 чиновников. Правительство предложило им заплатить более $100 млрд за ущерб, который они принесли государству.

- Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а чтобы наказать коррумпированных, дать четкий сигнал о том, что те, кто будет заниматься коррупционными сделками, столкнется с законом, - заявил корреспонденту CBS Мухаммед бен Салман.

Возможно, за этими словами стоит желание оздоровить общество, но почему оно приходит при подготовке смены власти?

Как тут не вспомнить Казахстан? В 2015 году бывшего премьер-министра Серика Ахметова осудили на 10 лет за коррупцию, но после восстановления нанесенного государству ущерба в размере 2,2 млрд тенге срок заключения ему уменьшили, а затем и вовсе амнистировали. За последние годы осудили еще не одного министра и областного акима. Так к чему это сигнал? Чтобы они знали, кто в стране решает, кому власть передать?