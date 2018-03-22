ГКП «Костанай-Су» повышает тарифы на свои услуги

Около двух месяцев назад ГКП «Костанай-Су» публично объявляло о намерении поднять стоимость своих услуг. На днях предприятие получило положительный ответ от областного департамента КРЕМ и ЗК, поэтому с 1 апреля костанайцы будут платить за услуги по новому тарифу.

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Как сообщила «НГ» пресс-секретарь ГКП Майя АКБАСОВА, тариф на холодную воду повысился на 11%, для прочих потребителей - на 26%. Услуги по отводу и очистке сточных вод подорожают для населения тоже на 11%, для остальных - на 21%.

- Мы предупреждаем костанайцев, чтобы все успели заплатить до конца месяца, - отметила Акбасова. - Потому что, если вы будете оплачивать наши услуги в марте, то сделаете это еще по старому тарифу, а если после 1 апреля, то мы будем считать уже по новому.

Тарифы ГКП «Костанай-Су»*

до 1 апреля 2018 года после 1 апреля 2018 года Холодная вода 76,90 тенге за 1 куб. м 85,39 тенге за 1 куб. м Канализация 64,60 тенге за 1 куб. м 71,80 тенге за 1 куб. м

* без учета НДС