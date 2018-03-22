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Додо
Фуры вылетели в кювет в Костанайской области
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21.03.18 23:54
Желтый
ГКП «Костанай-Су» повышает тарифы на свои услуги
Тарифы повышают, а на ремонт канализации денег нет! Залили весь дачный поселок фекалиями и хоть бы хны! А пару лет назад, канализация вообще обвалилась- город три дня без воды сидел- сливать некуда...
21.03.18 23:52
elektron
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
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21.03.18 23:51
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21.03.18 23:50
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ГКП «Костанай-Су» повышает тарифы на свои услуги

Татьяна НАЗАРУК

21 марта 2018, 19:14 |  ЖКХ

Около двух месяцев назад ГКП «Костанай-Су» публично объявляло о намерении поднять стоимость своих услуг. На днях предприятие получило положительный ответ от областного департамента КРЕМ и ЗК, поэтому с 1 апреля костанайцы будут платить за услуги по новому тарифу.

Иллюстративное фото

Как сообщила «НГ» пресс-секретарь ГКП Майя АКБАСОВА, тариф на холодную воду повысился на 11%, для прочих потребителей - на 26%. Услуги по отводу и очистке сточных вод подорожают для населения тоже на 11%, для остальных - на 21%.

- Мы предупреждаем костанайцев, чтобы все успели заплатить до конца месяца, - отметила Акбасова. - Потому что, если вы будете оплачивать наши услуги в марте, то сделаете это еще по старому тарифу, а если после 1 апреля, то мы будем считать уже по новому.

Тарифы ГКП «Костанай-Су»*

 

до 1 апреля 2018 года

после 1 апреля 2018 года

Холодная вода

76,90 тенге за 1 куб. м

85,39 тенге за 1 куб. м

Канализация

64,60 тенге за 1 куб. м

71,80 тенге за 1 куб. м

* без учета НДС
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Комментарии к новости

ну что сказать
Re: ГКП «Костанай-Су» повышает тарифы на свои услуги




Отправлено: 21.03.18 - 19:33
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: ГКП «Костанай-Су» повышает тарифы на свои услуги
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.03.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ёханый бабай...ну хоть бы на праздник настроение людям не портили б! Шо за народ
Чё подождать недельку с объявой не судьба? А Кустанай-су'йцы?
Та и х.. с вами!
Всех порядочных ещё раз с праздником!
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boran
Re: ГКП «Костанай-Су» повышает тарифы на свои услуги




Отправлено: 21.03.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора было.. Ништяки бесплатными не бывают.

Народный контроль
Re: ГКП «Костанай-Су» повышает тарифы на свои услуги




Отправлено: 21.03.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объявим бойкот продукции ГКП «Костанай-Су»! Будем покупать воду в супермаркетах! И вообще конечно надо бы повысить качество питьевой воды! Пьём колодезную воду которую привозит муж с дачного общества. По другому никак, никакие фильтра не помогают, разве что умягчают и не более!

Желтый
Re: ГКП «Костанай-Су» повышает тарифы на свои услуги




Отправлено: 21.03.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тарифы повышают, а на ремонт канализации денег нет! Залили весь дачный поселок фекалиями и хоть бы хны! А пару лет назад, канализация вообще обвалилась- город три дня без воды сидел- сливать некуда было...Только повышать могут, и заливать...

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