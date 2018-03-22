В Костанае впервые провели конные соревнования в честь Наурыза

В этом году жителям Костаная и Костанайского района на праздновании Наурыза повезло особенно. Они смогли бесплатно посмотреть конные соревнования, понаблюдать за перетягиванием каната и поучаствовать в турнире, цель которого - как можно больше раз присесть с бараном на плечах. Эта национальная казахская игра называется кой котеру. Спортивный праздник прошел на ипподроме «Аргымак» в селе Заречное в среду, 21 марта.

Самое пристальное внимание было приковано к скачкам. На них съехались наездники со всей области. Были также участники из Акмолинской области и приграничных городов России. Забеги проводили на двух дистанциях: 3 000 м (кунан байга) и 7 000 м (аламан байга).

К участию в кунан байге допускаются лошади не старше двух лет. В таких забегах выявляют самую быструю лошадь. В аламан байге участвуют лошади в возрасте от трех лет и старше, они проверяются на выносливость.

- За победу в кунан байге приехали побороться 11 наездников, в аламан байге будут участвовать 26, - рассказала «НГ» главный судья конных соревнований Надежда ВЕЛЬМАН. - Призы солидные. За первое место в кунан байге мы даем 150 000 тенге, а в аламан байге - 300 000 тенге. Если считать вместе с призами за другие турниры, то получается около 1,5 млн тенге спонсорских средств.

После официального старта спортивного праздника провели национальную игру кыз куу, в которой парень на лошади должен был догнать наездницу, а потом объявили старт кунан байге. Большинству участников этой дистанции не исполнилось 18 лет. Самым молодым в этом забеге был 9-летний Ринат Ертас из Заречного.

В кыз куу парень должен был догнать девушку, но лошадь у наездницы была быстрее

После первого круга лидировали лошади Ботагоз из Аулиекольского района и Авинар из Житикаринского. Гонка получилась молниеносной: уже через несколько минут после начала участники финишировали. Второй круг в лидерах завершили три лошади из Житикаринского района. Они и забрали главные денежные призы — 150 000, 100 000 и 50 000 тенге. Победила лошадь Авинар с результатом 3 мин 26 сек, наездник - Ернур Котеген. С отставанием всего в 1 секунду к финишу пришла лошадь Коктенез (наездник - Ханазар Жандаулетов), тройку лидеров с результатом 4 мин 7 сек замкнул Факир (наездник - Нурсултан Утеген).

Ернур Котеген из Житикаринского района на лошади Авинар стал победителем кунан байги

После первого забега сделали перерыв. Народ с трибун потянулся к сцене - возле нее проходил турнир по кой котеру. Самые сильные парни и мужчины соревновались, кто больше всех присядет с 42-килограммовым бараном на плечах за 2 минуты. Снаряда для приседаний, то есть баранов, было два, поэтому около сцены образовались две очереди силачей.

Корреспонденты «НГ» наблюдали за турниром два часа, за это время никто не смог побить рекорд костанайца Анатолия МУЛИНА. В весовой категории более 80 кг парень сделал 71 приседание! Свой результат он прокомментировал так: «Ну, пойдет».

- Я первый раз участвую в этой игре, - поделился с «НГ» Анатолий. - Занимаюсь пауэрлифтингом, так что поднимать тяжести для меня - не в новинку. До меня кто-то присел 70 раз, но я немного обогнал. Если получу барана, то мы с друзьями его съедим.

Чуть поодаль от сцены, сбоку от трибун шли соревнования по перетягиванию каната (аркан тарту). Состязались 15 команд: из городов и районов области, а также госучреждений. В финал вышли батыры из Джангельдинского района, Костаная и Карасуского района. Они боролись за 50 000 тенге, которые получит победитель. Судил турнир старший тренер области по гиревому спорту и армреслингу Сергей КАРПЕНКО.

- Карасуский район вышел в финал без поражения, за второе место поборются Торгай и Костанай, - рассказал он «НГ». - Карасу у нас является чемпионом области по национальным видом спорта. Они уже который раз доказывают, что они сильнейшие.

Как предсказал Карпенко, так и получилось. Первыми в аркан тарту снова стали карасуляне. Полученные деньги команда разделила на всех участников - всего их было пятеро. Вторыми стали костанайцы и получили 30 000 тенге, третьими - батыры из Джангельдинского района, их награда - 20 000 тенге.

Провели и соревнования по аударыспаку, в которых наездники должны сбросить с лошади своего соперника. Так проверяется умение удерживаться в седле и управлять лошадью. Одним побеждать удавалось легко, потому что позволяла сила, другим просто везло, третьих подводила не только физподготовка, но и лошадь. Скакун Бахтияра ЕРТАСОВА из Костаная в начале схватки вообще не хотел бороться и постоянно отходил от соперника, но в конце не подвел своего наездника, толкнув коня соперника.

- Я сегодня пришел выступить за клуб «Динамо» от ДВД области, - поделился с «НГ» Бахтияр. - Я уже лет 5-6 как научился ездить на лошади. В скачках никогда не участвовал, но в аударыспаке уже бывало.

Ертасов занял 3 место в категории более 80 кг. За этот результат от организаторов праздника он получил 50 000 тенге.

Перед аламан байгой зрители понаблюдали за зрелищной игрой кокпар. Две команды - Костанайского района и «Динамо» от ДВД области - пытались отобрать друг у друга тушу барана и забить ею гол. Победителем в игре стала команда ДВД, которой вручили 100 000 тенге. За второе место всадники из Костанайского района получили 50 000 тенге.

В кокпаре участвовали 4 команды, победили батыры из команды «Динамо»

Кульминацией праздника стал забег на 7 000 м. Здесь и лошади, и наездники были старше и опытнее, чем в кунан байге. Для участия в аламан байге привезли скакунов из Челябинска, Башкирии, Астаны, Рудного, Карабалыка, Аркалыка и еще нескольких районов Костанайской области.

Победителем стала лошадь из Башкирии по кличке Юмор и ее наездник Рамиль Салахов. 7 000 м они преодолели за 8 мин 39 сек. Второй к финишу с опозданием на секунду пришла лошадь Торун из Житикаринского района. На ней выступил Ханазар Жандаулетов, который точно так же уступил 1 секунду победителю в кунан байге и был вторым на той дистанции. Третьим стал Николай Горбунов из Тарановского района на лошади Зирбина.

Во время спортивных соревнований на ипподроме проходил розыгрыш бытовой техники, так что зрители наблюдали не только за скачками, но и тщательно следили за номерками своих лотерейных билетов.

Скачки посетил аким области Архимед Мухамбетов. Он поздравил всех с праздником Наурыз, посмотрел первый забег и уехал.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА