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112
Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
Только доступного жилья тут еще не хватало.. А так все нормально..
21.03.18 15:59
PS
Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче взятки
Всё таки "стадиончик", Абая и пр. делали не они, а "известные в области субподрядчики"? Ну тогда это недочет Енбека ,что не контролировал этих "известных" и все...так...
21.03.18 15:57
Victor Yang
Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
у6: мрп растет год от года, В том-то и дело, что именно он растёт очень медленно. А на нём и завязаны все пособия, зарплаты и т.д.
21.03.18 15:52
у6
Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
Благосостояние народа) ну сказанул, все в долгах как в шелках, кредиты, цены на продукты космос, коммуналка растет год от года, мрп растет год от года, автомобили вообще цены ужас, какой то кроссовер...
21.03.18 15:33
ГОСть
Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
Баурсаки рулят
21.03.18 15:31
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Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз

Ольга ЛИХОГРАЙ

21 марта 2018, 15:14 |  Общество

Массовые гулянья в честь встречи восточного Нового года и дня весеннего равноденствия прошли на площади перед облакиматом сегодня, 21 марта. Стройный ряд белоснежных юрт, качели и палатки для продажи сувениров радовали глаза костанайцев с раннего утра. Праздничная программа началась в 10 часов утра с щедрой раздача баурсаков и наурыз-коже и демонстрации национальных обрядов и конкурсов, а ближе к 11-ти начали появляться дымящие палки шашлыков и рисовые горы плова.

Народ особо хвалил на редкость свободный доступ в большинство юрт, в этом году их было 14. Предприятия объединялись под одним шаныраком со школами и детскими садами, а областной Дом Дружбы установил общую юрту для всех диаспор.

- Мы демонстрируем свадебный обряд бет-ашар, - рассказал «НГ» сотрудник ТОО «Таза-жол» Дусен ЖАКЕЕВ, указывая на скрывающуюся под белым платком девушку. – Парни играют на домбрах, поют песни, после чего девушка открывает лицо. Обычно обряд показывали внутри юрты, но в этом году демонстрируем его для всех.

Пока зрители бурно приветствовали показавшую свое лицо красавицу, в соседней юрте, которую поставили АО «Баян-Сулу», СШ № 115 и детский сад № 44, налегали на чай и баурсаки.

- Наурыз мейрамы, кутты болсын! – приветствовала желающих зайти внутрь заместитель директора 115-й школы Макпал КАЛИЕВА. – Сегодня с утра конфеты кульками раздавали, а сейчас уже все закончилось, остались баурсаки и чай.

Остатки более сытного национального кушанья – Наурыз-коже – еще можно было попробовать в юрте костанайского филиала «Казахстан темир жолы». Его разливали в пластиковые стаканчики специальной деревянной поварешкой.

- Готовили традиционно с мясом и казы, добавляли курт, - рассказала «НГ» сотрудница филиала Мариам ТЛЕУБАЕВА. – Это одно из главных блюд Наурыза. Видите - уже почти все раздали!

В каждой юрте постарались приготовить по 50-100 литров каурыз-коже и 50-100 килограммов баурсаков, не считая тех, что продавали в Сити-центре.

Щедрым этот Наурыз оказался и на новинки. Кроме множества съедобных баурсаков, по площади дефилировал еще один – самый большой, поджаристый, улыбающийся, но не съедобный. Впрочем, ростовую куклу все равно пожирали глазами и не уставали делать на ее фоне селфи и фото. Почти таким же ажиотажным фотоспросом пользовалась яркая надпись «Мейрам Наурыз», которую установили рядом со зданием областного акимата.

Перед акиматом, как обычно, создали импровизированную сцену для танцоров и певцов. В 11 утра со сцены народ поздравил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- Поздравляю вас с этим важным праздником, который в рамках программы «Рухани жангыру» получил новую идею и смысл! - сказал глава региона. – Желаю всем хорошего настроения, счастья! Хочу отметить победу нашего паралимпийского чемпиона Александра Колядина. Впервые за 26 лет независимости наш земляк стал олимпийским чемпионом. Это победа не только костанайцев, но и всех казахстанцев под руководством нашего Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева! Мы привлекаем в Казахстан все больше инвестиций. За последние три года построили больше доступного жилья, благосостояние народа растет.

Народ радовался словам акима и продолжал петь, плясать и поедать баурсаки. Примерно через полчаса после поздравления Архимед Мухамбетов направился к юрте областной Ассамблеи народа Казахстана, где ему торжественно вручили небольшой букет из синих тюльпанов и ирисов.

- Наурыз – это традиционный праздник весны, символом которого у восточных народов считаются красные тюльпаны, - пояснила "НГ" начальник отдела Дома Дружбы Зульфия НАБИЕВА. – Но у казахов настоящим символом весны считались именно синие цветы (кок гулдер), поэтому мы решили подарить акиму букет синих тюльпанов и ирисов.

Традиционном подарком горожанам от юрты АНК стали зажигательные танцы и песни на казахском, русском и украинском языках.

Любителей конкурсов ждали развлечения типа «Съешь 5 печенек за 1 минуту и получи 3 000 тенге». Подобных пунктов только в одном Сити-центре мы насчитали три. Организаторы бодро уверяли, что «полчаса назад двое уже выиграли», но что-то подсказывало, что это не реально. Были и конкурсы попроще: игра в асыки, поднятия гирь и барана. В общем, каждый мог найти занятие себе по душе и по карману.

После зрелищ народу, естественно, хотелось «хлеба», поэтому большинство потянулось на улицу Алтынсарина, участок которой был перекрыт по случаю праздника. Отрезок напротив здания «Казпочты» стандартно утопал в дыму, запахах шашлыка и плова. Цены на традиционные для Костаная яства Наурыза особо не изменились: 1 200 тенге за свинину на косточке, 1 000 тенге – за баранину или обычную свинину, 800 тенге за палочку с окорочками и 500 тенге за пластиковую плошку плова.

После трапезы люди снова отдавались веселью, скупали сувениры и довольные шли праздновать дальше.

 

Фото Артема МАРУСИЧА
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Комментарии к новости

ГОСть
Re: Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда...




Отправлено: 21.03.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баурсаки рулят

у6
Re: Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда...




Отправлено: 21.03.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благосостояние народа) ну сказанул, все в долгах как в шелках, кредиты, цены на продукты космос, коммуналка растет год от года, мрп растет год от года, автомобили вообще цены ужас, какой то кроссовер переднеприводный корейский от 8 лямов, это пипец, ну и тупо посчитайте инфляцию через 10 лет, что будем иметь?

§ Victor Yang
Re: Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10468
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у6:
мрп растет год от года,

В том-то и дело, что именно он растёт очень медленно. А на нём и завязаны все пособия, зарплаты и т.д.
Профайл

§ 112
Re: Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10346
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.03.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только доступного жилья тут еще не хватало..
А так все нормально..
Профайл

PS
Re: Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда...




Отправлено: 21.03.18 - 16:00
Комментарий удален модератором.

Гость
Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз




Отправлено: 21.03.18 - 16:04
Комментарий проходит проверку.

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